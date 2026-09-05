Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Phó Tổng thống JD Vance: Mỹ gần như không thắng cuộc chiến nào suốt 40 năm qua

| | Tài chính quốc tế

GD&TĐ - Phó Tổng thống JD Vance cho rằng Mỹ gần như không giành chiến thắng trong 40 năm qua và cần thay đổi văn hóa lãnh đạo quân sự.

Phó Tổng thống Mỹ JD Vance.

Phát biểu tại một cuộc họp báo khi được hỏi về việc Bộ trưởng Lục quân Daniel Driscoll từ chức, ông Vance cho biết cả Driscoll và Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth đều là bạn của ông.

“Về cơ bản, có rất nhiều vấn đề tôi đồng ý với ông Pete. Vấn đề tôi đồng tình mạnh mẽ nhất là chúng ta cần thay đổi văn hóa tại Bộ Chiến tranh", ông Vance nói.

Ông Vance cho rằng Mỹ đã tham gia nhiều cuộc chiến trong 42 năm ông sống, nhưng “gần như không giành chiến thắng nào” cho đến khi ông Donald Trump trở thành Tổng thống Mỹ.

“Điều đó nói gì về văn hóa lãnh đạo quân sự, về cách chúng ta lập kế hoạch? Và nói thẳng ra, điều đó cũng cho thấy gì về giới lãnh đạo chính trị mà chúng ta từng có tại Nhà Trắng và Bộ Chiến tranh trong 40 năm phiêu lưu quân sự?”, ông Vance đặt câu hỏi.

Theo Phó Tổng thống Mỹ, ông Hegseth đang tìm cách “khơi dậy tinh thần chiến binh tại Mỹ”. Ông cho rằng có thể nhìn thấy dấu hiệu của sự thay đổi này “theo nhiều cách khác nhau”.

Trước đó, ngày 31/8, tờ The Wall Street Journal đưa tin Daniel Driscoll đã đệ đơn từ chức và dự kiến rời nhiệm sở trong những ngày tới. Axios cho biết quyết định này xuất phát từ những bất đồng giữa ông Driscoll và ông Hegseth.

Ông Driscoll từng được Tổng thống Trump đưa vào phái đoàn Mỹ tham gia nỗ lực giải quyết xung đột Ukraine hồi tháng 11 năm ngoái. Đến tháng 2/2026, ông tham gia các cuộc đàm phán 3 bên giữa Nga, Ukraine và Mỹ tại Geneva.

Việc ông Driscoll rời vị trí diễn ra trong bối cảnh chính quyền Trump thúc đẩy thay đổi cách tiếp cận đối với quân đội Mỹ, trong đó ông Hegseth nhấn mạnh việc xây dựng lại năng lực chiến đấu và tinh thần quân sự của lực lượng vũ trang.

Theo TASS
Nghi vấn vũ khí Mỹ bắn trúng đám cưới ở Iran, chuyên gia nói gì?

Theo Hải Yến

Giáo dục thời đại

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Bí mật phía sau căn nhà ở quê của ông Trump

Bí mật phía sau căn nhà ở quê của ông Trump Nổi bật

Fed tiến gần quyết định tăng lãi suất: Con số quan trọng được công bố vào tuần sau sẽ là 'phán quyết' cuối cùng

Fed tiến gần quyết định tăng lãi suất: Con số quan trọng được công bố vào tuần sau sẽ là 'phán quyết' cuối cùng Nổi bật

Láng giềng Việt Nam phát hiện cách lấy 4,5 tỷ tấn 'bánh vàng' từ nước biển, công nghệ đạt hiệu suất gấp 8 lần mục tiêu Mỹ từng làm

Láng giềng Việt Nam phát hiện cách lấy 4,5 tỷ tấn 'bánh vàng' từ nước biển, công nghệ đạt hiệu suất gấp 8 lần mục tiêu Mỹ từng làm

11:07 , 05/09/2026
Xin tiền phẫu thuật xong đi làm móng, cô gái Trung Quốc bị dân mạng lên án

Xin tiền phẫu thuật xong đi làm móng, cô gái Trung Quốc bị dân mạng lên án

10:45 , 05/09/2026
Đã tìm thấy tín hiệu cuối cùng của MH370 vào lúc 00h19 phút, một bản đồ tiềm năng hình thành

Đã tìm thấy tín hiệu cuối cùng của MH370 vào lúc 00h19 phút, một bản đồ tiềm năng hình thành

10:35 , 05/09/2026
Vật lộn thoát lũ tử thần trong hầm thuỷ điện Nepal, xung quanh toàn xác chết

Vật lộn thoát lũ tử thần trong hầm thuỷ điện Nepal, xung quanh toàn xác chết

10:20 , 05/09/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên