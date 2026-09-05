Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Một quốc gia châu Á vừa phá kỷ lục thế giới về pin mặt trời: Mẫu chưa tới 1 cm2 hiệu suất 26,7%, siêu nhẹ, cấp được điện ngoài không gian

| | Tài chính quốc tế

Các nhà nghiên cứu tại Viện Nghiên cứu Năng lượng Hàn Quốc (KIER) vừa đạt bước tiến mới trong công nghệ pin mặt trời thế hệ mới.

Pin tandem perovskite/CIGS do nhóm phát triển đạt hiệu suất 27% trong phòng thí nghiệm và hiệu suất được chứng nhận chính thức là 26,7%. Kết quả được Viện Fraunhofer về Hệ thống Năng lượng Mặt trời của Đức chứng nhận.

Thành tích này cũng được đưa vào bảng xếp hạng hiệu suất pin mặt trời nghiên cứu tốt nhất của Phòng thí nghiệm Quốc gia Rockies, Mỹ.

Với mức 26,7%, KIER đã vượt kỷ lục 26,3% do nhóm nghiên cứu của Đại học Quốc gia Seoul và Viện Khoa học và Công nghệ Hàn Quốc (KIST) thiết lập một năm trước.

Pin tandem được phát triển nhằm vượt qua giới hạn hiệu suất của pin mặt trời silicon truyền thống. Công nghệ của KIER xếp một lớp perovskite lên trên lớp đồng indium gallium selenide (CIGS).

Hai vật liệu hấp thụ những phần khác nhau của ánh sáng mặt trời. Lớp perovskite phía trên hấp thụ ánh sáng xanh lam và tia cực tím có năng lượng cao. Trong khi đó, những bước sóng dài hơn đi xuống lớp CIGS và tiếp tục được hấp thụ. Cấu trúc này giúp tận dụng ánh sáng hiệu quả hơn mà vẫn duy trì thiết kế mỏng và nhẹ.

Thách thức nằm ở việc kết hợp hai lớp vật liệu mà không làm hư hại chúng hoặc gây thất thoát ánh sáng. Nhóm KIER đã phát triển một lớp bảo vệ tại bề mặt tiếp xúc và thiết kế lại điện cực trong suốt phía trên. Giải pháp giúp giảm tổn thất điện và hạn chế ánh sáng bị hấp thụ không cần thiết.

Trưởng nhóm nghiên cứu Inyoung Jeong cho biết kết quả cho thấy hiệu suất và độ ổn định của pin có thể cùng được cải thiện khi giảm tổn thất tại bề mặt tiếp xúc và tổn thất quang học.

Kỷ lục 26,7% được thiết lập trên pin nghiên cứu có diện tích nhỏ hơn 1 cm². Trước đó, Trung tâm Helmholtz Berlin và Đại học Humboldt của Đức đạt hiệu suất 25,5% với pin tandem perovskite/CIGS có diện tích hoạt động lớn hơn 1 cm².

Nhờ cấu trúc màng mỏng, nhẹ và linh hoạt, loại pin này có thể được tích hợp vào các tòa nhà và phương tiện. Công nghệ cũng được đánh giá phù hợp với những ứng dụng bị giới hạn về trọng lượng và diện tích ngoài không gian, trong đó có vệ tinh nhỏ và trung tâm dữ liệu trên quỹ đạo.

KIER hiện hợp tác với các doanh nghiệp để đưa công nghệ từ những mẫu pin nhỏ trong phòng thí nghiệm lên các mô-đun thương mại kích thước lớn.

Theo IE

Khánh Linh

Đời sống & Pháp luật

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Tim Cook gióng hồi chuông cảnh báo “cơn lũ 100 năm có một”, Elon Musk cũng phải lo lắng

Tim Cook gióng hồi chuông cảnh báo “cơn lũ 100 năm có một”, Elon Musk cũng phải lo lắng Nổi bật

Đập vách tường, phát hiện 239 miếng vàng trị giá hơn 9 tỷ đồng

Đập vách tường, phát hiện 239 miếng vàng trị giá hơn 9 tỷ đồng Nổi bật

Robot hình người thay giúp việc làm việc nhà, giá hơn 700 nghìn đồng/giờ

Robot hình người thay giúp việc làm việc nhà, giá hơn 700 nghìn đồng/giờ

18:32 , 05/09/2026
Đột nhập cơ ngơi 4,2 triệu bảng của sao Chelsea: Hồ bơi, rạp phim chưa đủ, phải xây thêm phòng gym riêng mới chịu

Đột nhập cơ ngơi 4,2 triệu bảng của sao Chelsea: Hồ bơi, rạp phim chưa đủ, phải xây thêm phòng gym riêng mới chịu

18:11 , 05/09/2026
Vì sao ông Zelensky buộc phải tuyên bố lệnh ngừng bắn toàn diện 3 ngày?

Vì sao ông Zelensky buộc phải tuyên bố lệnh ngừng bắn toàn diện 3 ngày?

17:54 , 05/09/2026
Sạt lở đất khủng khiếp ở Trung Quốc, 11 người mất tích

Sạt lở đất khủng khiếp ở Trung Quốc, 11 người mất tích

17:50 , 05/09/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên