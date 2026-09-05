Đột nhập cơ ngơi 4,2 triệu bảng của sao Chelsea: Hồ bơi, rạp phim chưa đủ, phải xây thêm phòng gym riêng mới chịu

Ngôi sao của Chelsea, Levi Colwill, vừa nhận được cái gật đầu từ giới chức quản lý quy hoạch địa phương cho phép mở rộng phòng tập thể hình tại căn biệt thự trị giá 4,2 triệu bảng Anh ở Surrey. Đây được xem là động thái quan trọng nhằm phục vụ quá trình hồi phục thể lực của anh sau một mùa giải chịu nhiều cay đắng vì chấn thương.

Căn nhà của Levi Colwill (Ảnh: Rightmove)

Mùa giải trước, trung vệ 23 tuổi của The Blues gần như phải ngồi ngoài cả năm và chỉ có vỏn vẹn 5 lần ra sân. Chấn thương dây chằng chéo trước (ACL) nghiêm trọng trong giai đoạn tiền mùa giải không chỉ khiến Colwill rời xa sân cỏ thời gian dài mà còn cướp đi của anh cơ hội góp mặt trong đội hình tuyển Anh tham dự World Cup.

Đằng sau giai đoạn khó khăn đó, Colwill đang quyết tâm tái thiết cả thể lực lẫn không gian sống. Anh đã lên kế hoạch xây dựng một phòng gym riêng tư ngay trong khuôn viên căn biệt thự 6 phòng ngủ nằm gần sân tập Cobham của Chelsea. Công trình mới sẽ tích hợp đầy đủ tiện ích hiện đại gồm phòng xông hơi ướt và khu vực thư giãn. Bên cạnh đó, hậu vệ trẻ còn dự định cải tạo cơ ngơi theo phong cách Grand Designs khi bổ sung phòng chiếu phim, phòng giải trí, phòng chơi, phòng xem truyền hình và phòng làm việc.

Căn biệt thự đắt giá này vốn đã sở hữu tiện nghi vượt trội với một hồ bơi riêng, 6 phòng tắm, phòng ngủ chính có không gian thay đồ riêng biệt, gara đôi tích hợp phòng ở, khu bếp ngoài trời và không thể thiếu một cặp khung thành nhỏ để luyện tập bóng đá. Tọa lạc trong khu dân cư cao cấp riêng tư, Colwill trở thành hàng xóm của nhiều nhân vật nổi tiếng như cựu đội trưởng Chelsea Cesar Azpilicueta, ngôi sao truyền hình Ant McPartlin hay cựu tay vợt Andrew Castle.

Cơ ngơi của ngôi sao Chelsea (Ảnh: ringtmove)

(Ảnh: ringtmove)

(Ảnh: ringtmove)

Đáng chú ý, bất động sản này từng thuộc sở hữu của cựu hậu vệ Chelsea Ryan Bertrand – người từng đá chính trong trận chung kết Champions League lịch sử năm 2012 khi The Blues đánh bại Bayern Munich. Nhiều năm trước, Bertrand từng xin giấy phép xây dựng phòng gym nhưng bỏ lỡ thời hạn thi công 3 năm theo quy định. Colwill sau đó đã nộp lại hồ sơ cho phần mở rộng một tầng phía hông nhà và nhanh chóng nhận được sự chấp thuận từ Hội đồng địa phương nhờ không gặp phải sự phản đối nào từ cư dân xung quanh.

Đánh giá về dự án, đại diện Hội đồng địa phương khẳng định: "Đề xuất này không gây ảnh hưởng tiêu cực đến cảnh quan khu vực hay thẩm mỹ chung của tuyến phố. Công trình cũng được xác định không làm giảm chất lượng không gian sống của các hộ lân cận về mặt tầm nhìn, ánh sáng hay tạo cảm giác chèn ép không gian".

Trưởng thành từ lò đào tạo trẻ của Chelsea từ lứa U9, Colwill đã có 80 trận cống hiến cho đội một kể từ mùa giải bước ngoặt 2023/24. Sau thời gian dài điều trị chấn thương ACL, anh đã chính thức tái xuất vào cuối mùa giải vừa qua. Ở cấp độ quốc tế, trung vệ sinh năm 2003 có màn ra mắt tuyển Anh vào năm 2023 và hiện đã có 5 lần khoác áo "Tam Sư". Việc hoàn thiện phòng tập cá nhân ngay tại nhà được kỳ vọng sẽ là điểm tựa giúp Colwill tìm lại phong độ đỉnh cao trong chặng đường sắp tới.