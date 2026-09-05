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Lời cuối cùng của một phi công nói với mẹ trước khi máy bay rơi khiến 144 người thiệt mạng

| | Tài chính quốc tế

Thảm họa chuyến bay 182 của hãng hàng không Pacific Southwest Airlines (PSA) vẫn là tai nạn hàng không thảm khốc nhất trong lịch sử bang California.

Lời cuối của một viên phi công gửi tới mẹ anh đã được hé lộ sau tai nạn hàng không bi thương nhất lịch sử bang California, Mỹ.

Vào ngày 25 tháng 9 năm 1978, chuyến bay 182 của hãng Pacific Southwest Airlines (PSA) khởi hành từ San Diego đã vô tình va chạm trên không với một chiếc phi cơ nhỏ Cessna 172.

Chiếc Boeing 727 đang trong quá trình hạ cánh xuống San Diego (Mỹ) thì các phi công mất dấu chiếc Cessna và nhầm tưởng rằng họ đã bay qua nó.

Chỉ vài khoảnh khắc sau, hai chiếc máy bay đâm vào nhau, khiến Chuyến bay 182 lao thẳng xuống khu dân cư North Park ở San Diego, phá hủy và làm hư hỏng nhiều ngôi nhà.

Toàn bộ 135 người trên Chuyến bay 182, 2 người trên chiếc Cessna và 7 người dưới mặt đất đã thiệt mạng, nâng tổng số người tử vong lên 144 người, cùng 22 ngôi nhà bị hư hỏng hoặc tàn phá.

Sau khi nhận ra máy bay đang lao xuống, Cơ trưởng James McFeron đã cảnh báo hành khách: "Hãy chuẩn bị cho va chạm" (Brace yourself)".

Nội dung ghi âm buồng lái đầy ám ảnh đã ghi lại những giây phút cuối cùng của phi hành đoàn, khi Cơ phó Robert Fox (38 tuổi) trao đổi với Cơ trưởng James McFeron (42 tuổi) về vị trí của chiếc Cessna.

"Đúng rồi... giờ tôi không thấy nó nữa," Fox nói, sau đó hỏi thêm: "Chúng ta đã vượt qua chiếc Cessna đó chưa?"

Kỹ sư bay Martin Wahne đáp: "Chắc là rồi."

Cơ trưởng McFeron sau đó cười nhẹ: "Tôi thấy nó ở hướng 1 giờ, chắc giờ nó ở phía sau chúng ta rồi."

Tuy nhiên, chiếc máy bay thực chất lại nằm ngay phía dưới nó.

McFeron nói: "Cái gì thế này?", Fox đáp lại: "Chúng ta bị đâm rồi anh bạn, chúng ta bị đâm rồi." "Đài kiểm soát, chúng tôi đang lao xuống, đây là PSA," McFeron nói, rồi thốt lên: "Thế là hết rồi em yêu!" (This is it baby!).

Một giọng nói chưa xác định được danh tính trong buồng lái được nghe thấy đang nói với mẹ mình: "Mẹ ơi, con yêu mẹ."

Những hình ảnh tại hiện trường vụ tai nạn thảm khốcS

Hai máy bay đã va chạm ở độ cao khoảng 2.600 feet (khoảng 792m), Cục Hàng không Liên bang Mỹ (FAA) cho biết.

Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia Mỹ (NTSB) xác định nguyên nhân chính của vụ tai nạn là do phi hành đoàn Chuyến bay 182 đã không tuân thủ các quy định về việc duy trì khoảng cách quan sát bằng mắt thường, bao gồm yêu cầu phải thông báo cho rào kiểm soát viên khi không còn nhìn thấy máy bay kia.

Góp phần gây ra tai nạn là các quy trình kiểm soát không lưu thời điểm đó, vốn cho phép các kiểm soát viên sử dụng quy trình phân tách bằng mắt thường để giữ khoảng cách giữa hai máy bay trên các tuyến đường có nguy cơ xung đột, ngay cả khi có đủ khả năng phân tách bằng ra-đa theo chiều ngang hoặc chiều dọc cho cả hai máy bay.

Thành phố San Diego cho biết thảm họa này "đã dẫn đến việc sửa đổi các quy tắc không lưu áp dụng cho những sân bay nhộn nhịp nhất trên khắp nước Mỹ."

Vào dịp kỷ niệm 45 năm vụ tai nạn năm 2023, Chủ tịch kiêm CEO của Bảo tàng Hàng không & Vũ trụ San Diego, ông Jim Kidrick chia sẻ: "Điều quan trọng là không bao giờ được quên những người đàn ông và phụ nữ đã thiệt mạng vào ngày hôm đó."

Đây vẫn là thảm họa hàng không đẫm máu nhất trong lịch sử bang California.

Nguồn: Ladbible

Theo Chi Chi

Sức khoẻ 24H

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