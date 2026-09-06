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Máy bay Airbus A340 Thổ Nhĩ Kỳ bốc cháy dữ dội

| | Tài chính quốc tế

Một chiếc Airbus A340 ngừng bay và được cải tạo thành trung tâm khoa học hàng không ở Thổ Nhĩ Kỳ bất ngờ bốc cháy dữ dội. Khi lực lượng cứu hỏa đang dập lửa, phần đuôi máy bay bị gãy rời và rơi xuống một xe cứu hỏa đang tiếp cận hiện trường.

Ngày 5/9, một vụ cháy xảy ra tại Trung tâm Khoa học Hàng không UcakPark ở quận Cayırova, thành phố Kocaeli, Thổ Nhĩ Kỳ, khiến một chiếc Airbus A340 đã ngừng bay bị lửa bao trùm.

Nhận được tin báo, lực lượng cứu hỏa nhanh chóng được điều động đến hiện trường. Ngọn lửa sau đó lan rộng, bao trùm một phần lớn thân máy bay và tạo ra cột khói lớn.

Hiện trường vụ cháy.

Trong lúc các đội cứu hỏa đang nỗ lực khống chế đám cháy, phần đuôi máy bay bất ngờ gãy rời dưới tác động của ngọn lửa và rơi xuống một xe cứu hỏa đang tiếp cận hiện trường. Sự cố khiến những người có mặt tại khu vực hoảng sợ, đồng thời buộc lực lượng chức năng phải tăng cường các biện pháp đảm bảo an toàn.

Chiếc Airbus A340 này không còn được sử dụng để vận chuyển hành khách. Sau khi kết thúc vòng đời khai thác, máy bay được đưa đến UCakPark và cải tạo thành một phần của Trung tâm Khoa học Hàng không, nơi trưng bày các hiện vật liên quan đến máy bay, động cơ, hệ thống hàng không và mô phỏng bay.

Nguyên nhân hỏa hoạn và mức độ thiệt hại đối với chiếc máy bay hiện đang được điều tra.

Theo Quỳnh Như

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