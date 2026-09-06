UUV chuyên trị chiến hạm Nga xuất hiện

Đan Mạch công bố UUV Shadowfin.

Theo Defense Express, UUV mới được phát triển tại Đan Mạch dành riêng cho Ukraine, cho phép lực lượng Ukraine tiến hành các cuộc tấn công vào tàu, cảng, cầu và các mục tiêu khác của Nga ở Biển Đen với chi phí thấp hơn so với máy bay không người lái kiểu Shahed.

Công ty Soens Tech của Đan Mạch lần đầu tiên giới thiệu phương tiện lặn không người lái mới của mình mang tên Shadowfin, tại triển lãm quốc phòng quốc tế DALO Industry Days 2026. Shadowfin được phát triển đặc biệt để đáp ứng nhu cầu riêng của Ukraine.

Các thông số kỹ thuật sau đây đã được công bố cho dòng UUV Shadowfin: Dài 7m, đường kính 50cm, nặng 1,5 tấn, bao gồm cả đầu đạn 300kg. Shadowfin có một cột buồm ở đỉnh được thiết kế để luôn nổi trên mặt nước.

Cột này chứa ăng-ten GPS và camera, cũng như các cảm biến khác có thể được gắn trên đó.

Công ty cho biết có thể luồn ống cung cấp không khí cho động cơ diesel qua cột này, điều này sẽ làm tăng đáng kể phạm vi hoạt động của chúng.

Tuy nhiên, đặc điểm chính của Shadowfin là giá thành cực kỳ thấp. Công ty đưa ra mức giá khoảng 50.000 euro. Để so sánh, năm ngoái một chiếc máy bay không người lái Shahed có giá khoảng 70.000 USD, tùy thuộc vào biến thể.

Trong khi đó, máy bay không người lái FP-1 của Ukraine có giá khoảng 55.000 USD, còn các phương tiện không người lái trên mặt nước (USV) và UUV thường có giá hàng trăm nghìn USD.

Chi phí thấp này đạt được nhờ sử dụng các vật liệu giá cả phải chăng trong thiết kế của Shadowfin. Thân của UUV này được làm từ ống sợi thủy tinh tiêu chuẩn 500mm.

Nhà phát triển tuyên bố nhiệm vụ của Shadowfin là tấn công các tàu địch cũng như cơ sở hạ tầng ven biển, bao gồm cảng, cầu, bến tàu và các công trình khác.

Mặc dù đầu đạn 300kg không đủ sức phá hủy một cây cầu hay bến tàu, nhưng chi phí thấp của chúng cho phép phóng nhiều đầu đạn cùng một lúc. Do rất khó phát hiện và vô hiệu hóa, một tỷ lệ đáng kể UUV Shadowfin có thể tiếp cận mục tiêu.

Các UUV này hiện đang được thử nghiệm tại vùng biển Đan Mạch. Tuy nhiên, ngay sau khi quá trình thử nghiệm hoàn tất, công ty dự định sẽ giao chiếc Shadowfin đầu tiên cho Ukraine để tiến hành các thử nghiệm thực địa nhằm đối phó với lực lượng Nga.