Tàu phá băng Đô đốc Makarov bốc cháy tại xưởng đóng tàu Kronstadt

Theo nguồn tin, đám cháy bùng phát ở khoang lái, nơi đặt các bộ phận điều khiển. Diện tích bị hư hại trước đó được ước tính 100m2.

Có tới 52 nhân viên cứu hộ và 10 thiết bị đã tham gia dập lửa. Trong vòng 2 giờ, họ đã khoanh vùng và dập tắt đám cháy. Theo dữ liệu ban đầu, không có ai bị thương.

Hiện chưa rõ nguyên nhân vụ cháy và mức độ thiệt hại đối với tàu phá băng.

Đám cháy bùng phát trên tàu phá băng Đô đốc Makarov.

Đô đốc Makarov là một tàu phá băng cỡ lớn chạy bằng động cơ diesel-điện thuộc dự án R-1039, được đóng vào năm 1975, tại xưởng đóng tàu Wärtsilä ở Helsinki.

Con tàu này thuộc loạt tàu phá băng kiểu Ermak được đóng tại Phần Lan cho Liên Xô. Mục đích chính của nó là dẫn đường cho các tàu vận tải trong điều kiện băng giá khắc nghiệt.

Các đặc điểm kỹ thuật chính của tàu phá băng Đô đốc Makarov:

Lượng giãn nước: khoảng 20.247 tấn

Chiều dài: 134,84m

Chiều rộng: 26,05m

Mớn nước: Lên đến 11m

Tốc độ tối đa: khoảng 19,5 - 20 hải lý/giờ

Công suất động cơ: Khoảng 30,5 MW

Thủy thủ đoàn: 58 người

Thời gian sử dụng nhiên liệu: Lên đến 3 tháng

Vượt băng: Có thể vượt qua lớp băng dày tới 1,5m với tốc độ khoảng 2 hải lý/giờ.

Tàu phá băng Admiral Makarov.

Trong một thời gian dài, tàu Đô đốc Makarov hoạt động ở Viễn Đông, và sau đó tham gia vào các hoạt động ở Bắc Cực. Cuối năm 2025, nó được chuyển đến Chi nhánh Lưu vực Tây Bắc của cảng Rosmorport.

Sau khi sửa chữa hoàn tất, tàu phá băng dự kiến ​​sẽ được sử dụng để hướng dẫn tàu thuyền đến các cảng của Nga ở phía Đông Vịnh Phần Lan trong mùa Đông.

Vào mùa Xuân năm 2025, con tàu đã được đưa vào ụ sửa chữa để bảo trì thân vỏ cùng với chân vịt. Ngoài ra, tàu phá băng này cũng đang được sửa chữa động cơ chính, công việc dự kiến ​​hoàn thành vào cuối năm 2026.