Fed có thể tăng lãi suất ngay trong tháng 9: Xác suất đã lên 57%, Phố Wall nín thở chờ 1 số liệu

Giới đầu tư đang chú ý vào báo cáo lạm phát Mỹ được công bố trong tuần này. Số liệu có thể quyết định liệu Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) có tăng lãi suất tại cuộc họp ngày 15-16/9 hay không.

Chỉ số S&P 500 khép lại tuần vừa qua với mức tăng nhẹ. Chỉ số này hiện thấp hơn khoảng 1% so với mức đỉnh thiết lập vào giữa tháng 8.

Thị trường chứng khoán Mỹ gần đây biến động theo kỳ vọng về lộ trình lãi suất. Lợi suất trái phiếu Kho bạc Mỹ tăng cũng làm dấy lên lo ngại đà tăng của Phố Wall có thể bị cản trở.

Khả năng Fed tăng lãi suất trong tháng 9 trở thành tâm điểm trong những tuần gần đây. Kỳ vọng này tăng lên sau bài phát biểu cuối tháng 8 của Chủ tịch Fed Kevin Warsh. Ông phát tín hiệu rằng ngân hàng trung ương có thể phải hành động nếu lạm phát tiếp tục ở mức cao.

Khả năng tăng lãi suất tiếp tục được củng cố sau báo cáo việc làm công bố ngày 4/9. Tuy nhiên, quyết định cuối cùng vẫn chưa rõ ràng.

Vì vậy, giới đầu tư đang đặc biệt chờ đợi báo cáo Chỉ số Giá Tiêu dùng (CPI) tháng 8, dự kiến công bố ngày 11/9. Đây là một trong những thước đo lạm phát được Phố Wall theo dõi sát nhất.

Giám đốc chiến lược đầu tư Sid Vaidya tại TD Wealth nhận định các quan chức Fed đã nhiều lần nhấn mạnh cam kết ổn định giá cả trong những tháng gần đây. Nếu lạm phát không giảm đủ nhanh, những tuyên bố này cuối cùng sẽ cần được thể hiện bằng hành động.

Trước CPI, thị trường sẽ nhận thêm dữ liệu về Chỉ số Giá Sản xuất (PPI). Báo cáo này sẽ cung cấp những tín hiệu đầu tiên về xu hướng lạm phát trong tháng 8.

Các nhà kinh tế tham gia khảo sát của Reuters dự báo CPI tháng 8 tăng 0,4% so với tháng trước. CPI lõi, không bao gồm giá thực phẩm và năng lượng biến động mạnh, được dự báo tăng 0,2%.

Trong vài năm qua, lạm phát Mỹ liên tục cao hơn mục tiêu 2% của Fed. Tuy nhiên, báo cáo CPI tháng trước cho thấy giá cả gần như không tăng.

Chiến lược gia danh mục đầu tư Garrett Melson tại Natixis Investment Managers Solutions cho rằng điều quan trọng là CPI sắp tới có xác nhận xu hướng hạ nhiệt đã xuất hiện trong tháng 6 và tháng 7 hay không.

Ông nhận định: “Mọi thứ thực sự phụ thuộc vào một báo cáo”.

Khả năng Fed tăng lãi suất đã biến động mạnh chỉ trong hai ngày cuối tuần qua.

Ngày 3/9, xác suất tăng lãi suất giảm sau khi Thống đốc Fed Christopher Waller cho biết ông nghiêng về phương án giữ nguyên lãi suất nếu dữ liệu sắp tới cho thấy áp lực lạm phát đang hạ nhiệt.

Đến ngày 4/9, kỳ vọng đảo chiều sau khi số liệu cho thấy nền kinh tế Mỹ tạo thêm 162.000 việc làm trong tháng 8, gần gấp 3 lần dự báo.

Cuối phiên 4/9, thị trường dự đoán 57% khả năng Fed tăng lãi suất tại cuộc họp tiếp theo.

Các nhà kinh tế Barclays nhận định báo cáo việc làm đã củng cố phần nào khả năng Fed tăng lãi suất thêm 0,25 điểm phần trăm trong tháng 9.

Theo Reuters﻿