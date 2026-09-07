Mỹ thúc đẩy đàm phán hòa bình Ukraine sau chuyến thăm Nga

Đặc phái viên Mỹ Witkoff và Jared Kushner trong cuộc họp với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tại Kiev ngày 6-9. Ảnh: Reuters

Ngày 6-9, Đặc phái viên Mỹ Jared Kushner và Steve Witkoff đã tới Kiev để gặp Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, trong bối cảnh chính quyền Tổng thống Donald Trump tiếp tục thúc đẩy một giải pháp ngoại giao nhằm chấm dứt cuộc chiến kéo dài tại Ukraine.

Phát biểu với các phóng viên sau vòng đàm phán đầu tiên, ông Kushner thừa nhận vấn đề Ukraine “rất khó khăn và phức tạp”, nhưng nhấn mạnh Washington vẫn muốn đạt thêm tiến triển trong các cuộc đàm phán. Theo đặc phái viên Mỹ, mục tiêu không chỉ là tìm cách chấm dứt cuộc chiến hiện tại mà còn tạo ra những điều kiện cần thiết cho một nền hòa bình “lâu dài và bền vững”.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cũng nhấn mạnh sự thống nhất giữa các bên tham gia đàm phán, cho rằng tất cả đều mong muốn chiến tranh chấm dứt, chấm dứt thương vong và hướng tới một nền hòa bình công bằng cho Ukraine.

Chuyến thăm Kiev diễn ra chỉ một ngày sau khi ông Kushner và ông Witkoff gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Mátxcơva. Hai đặc phái viên Mỹ tới Nga hôm 5-9 và có cuộc họp kéo dài 3 giờ 10 phút.

Trợ lý Điện Kremlin Yury Ushakov cho biết cuộc gặp tập trung vào cuộc chiến Ukraine cũng như khả năng triển khai các dự án lớn giữa Nga và Mỹ. Ông mô tả cuộc hội đàm là “thực chất, mang tính xây dựng và vô cùng thẳng thắn”.

Tổng thống Putin đã đánh giá cuộc gặp là “vô cùng hữu ích”. Một quan chức Nhà Trắng cho biết các bước tiếp theo của tiến trình đàm phán sẽ được công bố trong những tuần tới.

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cũng cho rằng cuộc gặp phản ánh một “bầu không khí tin tưởng” đang được hình thành và củng cố thông qua kênh liên lạc giữa Mátxcơva và Washington.

Theo ông Peskov, một số nội dung từng đạt được tại cuộc gặp thượng đỉnh giữa Tổng thống Putin và Tổng thống Donald Trump ở Anchorage, Alaska, hồi tháng 8-2025 vẫn sẽ được đưa ra thảo luận. Tuy nhiên, ông thừa nhận hiện còn khó đánh giá những thỏa thuận này có thể được áp dụng như thế nào từ góc độ của Ukraine và Mỹ.

Nỗ lực mới của Washington diễn ra sau khi các cuộc đàm phán hòa bình Nga-Ukraine do Mỹ làm trung gian hồi đầu năm không đạt được đột phá. Mátxcơva và Kiev đã tiến hành ba vòng đàm phán trong tháng 1 và tháng 2, trước khi tiến trình bị đình trệ.

Tổng thống Trump hôm 4-9 cho biết Mỹ đang chuẩn bị một đề xuất mới nhằm thúc đẩy giải quyết xung đột, nhưng chưa công bố chi tiết.

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