Nguyên do tỷ lệ ủng hộ Tổng thống Trump giảm xuống mức thấp kỷ lục?

Tổng thống Mỹ Donald Trump

Theo một cuộc khảo sát xã hội học gần đây do tờ FT, phối hợp cùng công ty nghiên cứu Focaldata, thực hiện, chỉ 1/3 dân số Mỹ đánh giá tích cực về hiệu quả hoạt động hiện tại của tổng thống đương nhiệm tại Nhà Trắng.

Số liệu thống kê khảo sát cho thấy, chỉ có 33% người được hỏi hiện ủng hộ các chính sách kinh tế và chính trị nội địa hiện tại của chính quyền ông Trump.

Để so sánh, chỉ một tháng trước đó, con số này là 35%.

Các nhà xã hội học Mỹ đã ghi nhận sự sụt giảm mức độ ủng hộ trong vài quý gần đây, mà họ cho là do sự bất mãn ngày càng tăng của công chúng đối với một số cải cách quan trọng.

Dấu hiệu đáng báo động nhất đối với chính quyền hiện tại là sự suy giảm lòng trung thành trong chính đảng Cộng hòa, vốn là thành trì bầu cử chính của tổng thống.

Theo FT, tỷ lệ ủng hộ ông Trump trong số các đảng viên Cộng hòa đã đăng ký giảm xuống còn 72%.

Các chuyên gia nhấn mạnh, con số này cũng là mức thấp nhất trong suốt nhiệm kỳ tổng thống của ông.

Sự sụt giảm đáng kể về tỷ lệ ủng hộ đang diễn ra trong bối cảnh bế tắc chính trị gay gắt tại Quốc hội Mỹ, và các tranh chấp kinh tế leo thang trên trường quốc tế.

Sự ủng hộ Tổng thống Trump xuống mức thấp nhất có thể gây cản trở nghiêm trọng đến vị thế của đảng Cộng hòa trong các cuộc bầu cử lập pháp sắp tới, và làm giảm khả năng của Nhà Trắng trong việc thúc đẩy các sáng kiến ​​quan trọng của chính phủ.

Các nhà phân tích của FT dự đoán, chính quyền sẽ phải khẩn trương điều chỉnh lời lẽ của mình, để lấy lại lòng tin của các cử tri chưa quyết định.