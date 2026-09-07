Bỏ bán hàng online, người đàn ông 32 tuổi kiếm gần 400 triệu đồng/tháng chỉ nhờ “gãi ngứa” cho khách, hòa vốn chỉ sau 2 tháng

Một dịch vụ kinh doanh độc đáo đang thu hút sự chú ý tại thành phố Thâm Quyến, miền nam Trung Quốc. Khách hàng trả tiền để được nhân viên “gãi ngứa” với mục đích thư giãn và cải thiện giấc ngủ.

Người đứng sau ý tưởng này là Zhang Xiaoqiao, 32 tuổi. Đầu tháng 5, anh mở cửa hàng đầu tiên mang thương hiệu Suma tại quận Bảo An, Thâm Quyến. Chỉ một tháng sau, cơ sở thứ hai được mở tại quận Phúc Điền của thành phố này.

Tại hai cửa hàng, nhân viên sử dụng bộ móng nhọn được thiết kế đặc biệt để nhẹ nhàng gãi trên cơ thể khách. Khách nằm sấp trên giường tương tự khi sử dụng dịch vụ massage.

Khách hàng cần trả 300 NDT mỗi giờ, tương đương khoảng 1,17 triệu VNĐ. Dịch vụ giúp giảm căng thẳng và cải thiện chất lượng giấc ngủ. Trong một số trường hợp, nhân viên tập trung vào những vị trí khách cảm thấy ngứa để giúp họ thư giãn.

Zhang cho biết: “Người dân tại các thành phố lớn thường chịu nhiều căng thẳng. Vì vậy, nhu cầu đối với dịch vụ này rất lớn”.

Do chưa có mô hình tương tự để tham khảo tại Trung Quốc, Zhang phải tự nghiên cứu và xây dựng các kỹ thuật phù hợp.

Theo Zhang, hai cửa hàng hiện mang về tổng doanh thu khoảng 100.000 NDT mỗi tháng, tương đương 388,4 triệu VNĐ. Các cơ sở đã đạt điểm hòa vốn sau khoảng 2 tháng và bắt đầu có lãi.

Khách hàng gồm cả nam và nữ, trong đó nam giới chiếm khoảng 70%. Zhang cho biết một số khách hàng đánh giá dịch vụ này giúp họ thư giãn hơn massage. Nhờ đó, hai cửa hàng đã có một lượng khách quay trở lại đáng kể.

Zhang đến từ tỉnh Hồ Bắc, miền trung Trung Quốc. Sau khi tốt nghiệp một trường đại học ít tên tuổi, anh từng thử sức với 7 công việc chỉ trong một năm.

Trước tuổi 30, Zhang thành lập hai công ty hoạt động trong lĩnh vực thương mại điện tử xuyên biên giới, nhưng cả hai đều gặp khó khăn. Hai năm trước, anh tiếp tục thử sức trong lĩnh vực truyền thông nhưng không đạt được thành công đáng kể.

Ý tưởng kinh doanh hiện tại xuất hiện vào năm ngoái. Khi xem các video ngắn trên mạng xã hội, Zhang bắt gặp cảnh một người phụ nữ gãi ngứa cho chồng. Anh nhận thấy nhiều người xem bình luận rằng họ sẵn sàng trả tiền để được phục vụ tương tự.

Video cũng khiến Zhang nhớ lại thời thơ ấu, khi cha thường gãi lưng giúp anh dễ ngủ. Từ đó, anh nảy ra ý tưởng biến trải nghiệm này thành một dịch vụ kinh doanh.

Hiện Zhang thường xuyên nhận được câu hỏi liệu “gãi ngứa” có thực sự được xem là một nghề hay không.

Tham vọng của doanh nhân 32 tuổi không dừng lại ở hai cửa hàng. Zhang đặt mục tiêu mở 100 cơ sở trên khắp Trung Quốc. Quan trọng hơn, anh muốn biến “gãi ngứa” thành một nghề được công nhận rộng rãi.

Câu chuyện nhanh chóng thu hút sự chú ý trên mạng xã hội Trung Quốc. Một số người bày tỏ mong muốn trải nghiệm dịch vụ, thậm chí muốn học nghề để mở cửa hàng riêng.

Tuy nhiên, cũng có những ý kiến hoài nghi về khả năng phát triển lâu dài của mô hình. Một người đặt câu hỏi liệu có thực sự nhiều khách hàng sẵn sàng chi 300 NDT cho một giờ “gãi ngứa” hay không.

Theo SCMP