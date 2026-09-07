Saudi Arabia tấn công nhầm trại đồng minh ở Yemen

Theo các hãng tin Trung Đông và các nguồn giám sát quốc tế, máy bay chiến đấu của liên minh đã vô tình thả bom không điều khiển xuống một trại quân sự dã chiến của chính phủ nằm ở tỉnh Taiz miền núi.

Theo báo cáo, vào thời điểm xảy ra vụ việc bi thảm, nhiều đơn vị quân chính quy trung thành với Tổng thống Yemen Abd Rabbuh Mansur Hadi đang đóng quân tại căn cứ bị tấn công.

Hậu quả của vụ đánh bom bất ngờ và sự tàn phá nặng nề cơ sở hạ tầng của căn cứ đã khiến 30 binh sĩ Yemen thiệt mạng tại chỗ.

Ngoài ra, ít nhất 40 binh sĩ khác bị thương do mảnh đạn và mìn với mức độ nghiêm trọng khác nhau. Tất cả những người bị thương đã được khẩn cấp sơ tán đến các cơ sở y tế gần đó ở tỉnh Taiz.

Người phát ngôn Bộ chỉ huy quân sự liên minh Arab tại Riyadh và Bộ Quốc phòng Yemen vẫn chưa bình luận về chi tiết vụ việc xảy ra trong khu vực giao tranh ác liệt.

Theo điều tra sơ bộ, sai sót nghiêm trọng này là do việc nhắm mục tiêu không chính xác và sự mất đồng bộ dữ liệu trinh sát radar trong địa hình đồi núi hiểm trở, khiến các phi công chiến đấu nhầm lẫn doanh trại của liên quân với cứ điểm của đối phương.

Tỉnh Taiz và thủ phủ của nó là nơi diễn ra các cuộc đụng độ ác liệt kéo dài nhiều năm trong cuộc nội chiến dai dẳng ở Yemen.

Lực lượng chính phủ, kiểm soát các trung tâm hậu cần quan trọng với sự hỗ trợ không quân của Saudi Arabia, đang phải đối mặt với lực lượng Houthis.

Những trường hợp bắn nhầm đồng minh của không quân Saudi Arabia làm phức tạp đáng kể các hoạt động tác chiến trên bộ chống lại phiến quân Houthi, và làm suy yếu sự phối hợp trên các chiến tuyến quan trọng.