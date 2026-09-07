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Núi lửa Anak Krakatau phun trào, 170.000 hành khách bị ảnh hưởng

| | Tài chính quốc tế

Núi lửa Anak Krakatau phun trào, 170.000 hành khách bị ảnh hưởng

Núi lửa Anak Krakatau trên đảo Krakatoa (Indonesia) phun trào cuối tuần qua, “đóng băng” hoạt động tại 8 sân bay, làm gián đoạn hơn 1.500 chuyến bay và ảnh hưởng khoảng 170.000 hành khách.

Bảng điện tử hiển thị các chuyến bay bị huỷ và hoãn tại sân bay quốc tế Soekarno-Hatta, Jakarta, Indonesia. Ảnh: Reuters

Sân bay quốc tế Soekarno-Hatta, sân bay chính của Thủ đô Jakarta, phải tạm dừng hoạt động đến 18h ngày 7-9. Bảy sân bay khác trong khu vực cũng đình chỉ khai thác do tro núi lửa.

Theo giới chức Indonesia, tro bụi từ núi lửa đã làm ảnh hưởng hơn 900 chuyến bay đến và đi từ sân bay Soekarno-Hatta. Các hãng hàng không như Singapore Airlines, Malaysia Airlines, AirAsia và Lion Air Group đã hủy các chuyến bay đến và đi từ Jakarta trong ngày.

Đơn vị vận hành sân bay phối hợp với các hãng hàng không cung cấp đồ ăn, thức uống và xe buýt đưa hành khách bị ảnh hưởng tới khách sạn. Một số hành khách phải đổi chuyến hoặc tìm phương án di chuyển khác.

Núi lửa Anak Krakatau nằm giữa hai đảo Java và Sumatra, bắt đầu phun trào từ cuối ngày 4-9. Tro núi lửa xuất hiện trong vùng trời quanh sân bay Soekarno-Hatta, buộc nhà chức trách đình chỉ hoạt động bay vì lý do an toàn. Cơ quan giám sát núi lửa Indonesia cảnh báo khả năng tiếp tục phun trào vẫn ở mức cao.

Bộ Giao thông Indonesia chưa thể xác định thời điểm các sân bay hoạt động trở lại hoàn toàn do thời tiết diễn biến khó lường. Các sân bay Kertajati, Ahmad Yani và Juanda trên đảo Java được đưa vào danh sách phương án thay thế nếu các hãng có thể chuyển hướng chuyến bay.

Tro núi lửa cũng ảnh hưởng đến đời sống người dân. Một số trường học phải hủy hoạt động sau khi học sinh và người dân bị kích ứng mắt, trong khi ngư dân tạm dừng các chuyến đánh bắt. Chính quyền Jakarta và tỉnh Lampung yêu cầu các trường chuyển sang học trực tuyến từ ngày 7-9 để hạn chế ảnh hưởng sức khỏe do tro núi lửa.

Cơ quan Giảm nhẹ Thiên tai Quốc gia Indonesia (BNPB) dự kiến tiến hành điều chỉnh thời tiết, có thể gồm gieo mây, nhằm thúc đẩy mưa và rửa trôi tro núi lửa.

Hoạt động vận tải biển qua Eo biển Sunda vẫn được duy trì, nhưng tàu thuyền được yêu cầu tăng cảnh giác và không tiến vào khu vực bán kính 3 km quanh miệng núi lửa. Nhà chức trách cho biết các đợt phun trào mới nhất chưa có khả năng gây sóng thần.

Hình ảnh núi lửa Anak Krakatau phun trào. Nguồn: Reuters

Anak Krakatau nổi lên từ lòng chảo núi lửa hình thành sau vụ phun trào Krakatau năm 1883. Năm 2018, một phần Anak Krakatau sụp đổ gây sóng thần, khiến 429 người thiệt mạng và hàng nghìn người phải sơ tán.

Indonesia nằm trên Vành đai lửa Thái Bình Dương, nơi thường xuyên xảy ra động đất và phun trào núi lửa. Anak Krakatau hiện ở mức cảnh báo 3, mức cao thứ hai. Núi Semeru ở Đông Java cũng phun trào sáng ngày 6-9, tạo cột tro cao khoảng 1 km và đang ở cùng mức cảnh báo.

(Tổng hợp)

Theo Huy Anh

Hà Nội Mới

Từ Khóa:
núi lửa

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