Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Nga sắp hoàn tất hợp đồng 'rồng lửa' S-400 với Ấn Độ trị giá 5,43 tỷ USD

| | Tài chính quốc tế

Nga sắp hoàn tất hợp đồng 'rồng lửa' S-400 với Ấn Độ trị giá 5,43 tỷ USD

Ấn Độ đang chuẩn bị bước tiếp theo trong chương trình mua hệ thống phòng không S-400, khi lô cuối của hợp đồng hiện tại sắp bàn giao.

Trong tháng 11 năm nay, Nga sẽ bàn giao hệ thống S-400 cuối cùng cho Ấn Độ theo hợp đồng được ký năm 2018, trị giá tổng cộng 5,43 tỷ USD.

Quân đội Ấn Độ dự định triển khai sư đoàn S-400 thứ 5 ở khu vực phía Đông đất nước. Thỏa thuận này là một phần trong thỏa thuận tổng thể trị giá 25 tỷ USD.

Theo Hindustan Times, Nga đã gửi Ấn Độ báo giá cho 5 hệ thống S-400 tiếp theo, cho phép 2 bên bắt đầu đàm phán về giá.

Quyết định cuối cùng về việc mua lô hệ thống phòng không mới của Nga sẽ được Ủy ban Nội các về An ninh Ấn Độ đưa ra sau khi 2 bên thống nhất giá và được Bộ Tài chính Ấn Độ phê duyệt.

Ấn Độ đã bày tỏ ý định mua thêm 5 tiểu đoàn S-400 với tổng giá trị 6,1 tỷ USD.

Hội đồng Mua sắm Quốc phòng thuộc Bộ Quốc phòng Ấn Độ đã phê duyệt việc đẩy nhanh quá trình mua 288 tên lửa từ Nga dành cho S-400, với hợp đồng trị giá 100 tỷ rupee (1 tỷ USD).

Lô vũ khí này gồm 120 tên lửa có tầm bắn 40km và 168 tên lửa có tầm bắn từ 150-400km. Bộ Quốc phòng Ấn Độ cho rằng cần mua thêm tên lửa cho hệ thống phòng không S-400 nhằm bổ sung lượng dự trữ của hệ thống.

Ngoài ra, Bộ Quốc phòng Ấn Độ đã phê duyệt hợp tác với Nga trong việc bảo dưỡng các hệ thống S-400 đang được biên chế trong quân đội nước này. Theo hợp đồng, Nga dự kiến thành lập một trung tâm tại Ấn Độ để bảo dưỡng và sửa chữa các hệ thống phòng không này.

Theo Topwar
Bất chấp lệnh cấm, vì sao hơn 300 công ty Mỹ vẫn muốn ở Nga?

Theo Hải Yến

Giáo dục & thời đại

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Ngược dòng châu Âu, một nước EU bất ngờ ‘bênh' Nga trong vụ Đức đổ lỗi cho Moscow

Ngược dòng châu Âu, một nước EU bất ngờ ‘bênh' Nga trong vụ Đức đổ lỗi cho Moscow Nổi bật

Nga lại khiến phương Tây 'lo sốt vó'

Nga lại khiến phương Tây 'lo sốt vó' Nổi bật

Chornomorsk nổ liên hoàn sau tuyên bố của Kremlin - An-124 hạ cánh hé lộ lô hàng bí ẩn, đã rõ điều kiện để ông Putin dừng bắn?

Chornomorsk nổ liên hoàn sau tuyên bố của Kremlin - An-124 hạ cánh hé lộ lô hàng bí ẩn, đã rõ điều kiện để ông Putin dừng bắn?

16:12 , 07/09/2026
Công nghệ 'săn sét' số 1 thế giới đang cấp tin tình báo cho Trung Quốc, Nepal: Chờ một phép màu

Công nghệ 'săn sét' số 1 thế giới đang cấp tin tình báo cho Trung Quốc, Nepal: Chờ một phép màu

15:43 , 07/09/2026
NATO tăng cường sức mạnh sát biên giới Nga: Phần Lan vừa hoàn thành bước đi quan trọng đầu tiên

NATO tăng cường sức mạnh sát biên giới Nga: Phần Lan vừa hoàn thành bước đi quan trọng đầu tiên

15:37 , 07/09/2026
Tiên đoán của tỷ phú Elon Musk về lĩnh vực giúp nền kinh tế toàn cầu phát triển gấp 10 lần

Tiên đoán của tỷ phú Elon Musk về lĩnh vực giúp nền kinh tế toàn cầu phát triển gấp 10 lần

15:11 , 07/09/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên