Tiên đoán của tỷ phú Elon Musk về lĩnh vực giúp nền kinh tế toàn cầu phát triển gấp 10 lần

Lĩnh vực này là r obot hình người.

Theo CNBC, trước thềm hội nghị G20 ngày 2/9 vừa qua, tỷ phú Elon Musk phát biểu trực tuyến rằng: "Tôi nghĩ rằng mình có ước tính thận trọng. Tuy nhiên, tôi sẵn sàng đặt cược lớn rằng có ít nhất 1 tỷ robot hình người trong 10 năm tới và chúng đạt năng lực sản xuất gấp 5 lần so với một con người. Điều đó có nghĩa là một tỷ robot hình người sẽ đạt năng suất hơn tất cả con người cộng lại".

Theo nhận định của tỷ phú giàu nhất thế giới, robot hình người đa năng sẽ phụ thuộc vào phần mềm điều khiển kỹ thuật số nói chung, phần mềm trí tuệ nhân tạo (AI), chip và độ linh hoạt của bàn tay.

Ông giải thích, phần mềm AI, chip AI trong robot tốt đến mức nào, khả năng điều khiển hệ thống cơ khí, nhất là bàn tay tốt đến đâu là những yếu tố quan trọng nhất. Tin vui là hiện cả ba yếu tố đó được cải thiện theo cấp số nhân và tính hữu dụng của robot sẽ được thể hiện khi kết hợp cả ba với nhau.

"Đến lúc này, robot sẽ tự làm việc. Đến một ngày, robot sẽ tự sản xuất được robot ", tỷ phú Elon Musk dự báo.

Theo hình dung của người giàu nhất hành tinh, trong vòng một thập kỷ tới, robot hình người có thể tự sản xuất ra robot hình người khác, qua đó giúp sản xuất theo cấp số nhân. Ông chia sẻ, mặc dù quá trình ban đầu rất chậm, nhưng cuối cùng chúng sẽ đạt một tỷ robot trong 10 năm tới, từ đó góp phần giúp tổng sản lượng kinh tế tăng gấp 10 lần.

Với AI, tỷ phú Elon Musk dự báo trí tuệ nhân tạo có thể giúp tăng nền kinh tế toàn cầu 20 - 30%, tương đương với 20.000-30.000 tỷ USD mỗi năm. Thậm chí, đến cuối năm tới, AI có thể thực hiện hầu hết tác vụ kỹ thuật số không yêu cầu thao tác với thế giới vật lý.

Robot sẽ nhiều hơn con người?

Tỷ phú Elon Musk nhiều lần dự báo về robot và AI. Anh: Getty Images

Đây không phải lần đầu tỷ phú Elon Musk dự báo về robot và AI.

Trước đó, theo Fortune, vào tháng 6/2026, ông Elon Musk cho rằng AI và robot sẽ sản xuất nhiều hàng hóa và cung cấp nhiều dịch vụ đến mức dư dả, thậm chí vượt nguồn cung tiền. Theo ông, với nguồn lao động tự động giá rẻ và nguồn cung tiền không tăng do công việc được thực hiện bởi robot thay vì con người, thì tiền bạc sẽ không còn cần thiết.

Hồi tháng 1/2026, tại Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) diễn ra tại Davos (Thụy Sĩ), ông Elon Musk đã nói với ông Larry Fink, CEO BlackRock rằng: "Dự đoán của tôi là số lượng robot sẽ nhiều hơn cả con người".

Ông chủ của Tesla mô tả thế giới sẽ có hàng tỷ robot, giúp hỗ trợ nhiều công việc bao gồm cả chăm sóc trẻ em và người già.

Ông nhận định rằng sản lượng kinh tế trong tương lai sẽ được quyết định bởi năng suất nhân với số lượng khổng lồ của robot, và không bị giới hạn bởi sức lao động của con người. Vì vậy, quy mô sản xuất mà robot mang lại sẽ đạt mức chưa từng có tiền lệ.

Tỷ phú Elon Musk tin rằng robot và AI là con đường dẫn đến sự thịnh vượng cho thế giới.

"Mọi người thường nói về việc giải quyết nghèo đói toàn cầu, hoặc làm cách nào để tất cả đều có mức sống thật cao. Tôi nghĩ cách duy nhất để đạt được điều này chính là thông qua AI và robot", ông dự báo.

Theo các nhà phân tích tại ngân hàng đầu tư Barclays, dự báo thị trường robot hình người sẽ tăng lên ít nhất 40 tỷ USD năm 2035, và thậm chí có thể lên tới 200 tỷ USD, nhất là khi robot trang bị AI thâm nhập vào những lĩnh vực thâm dụng lao động như sản xuất.

Bài tham khảo nguồn: CNBC, Fortune, CBS News