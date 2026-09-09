Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Iran dội tên lửa vào căn cứ Mỹ ở Jordan, tấn công loạt tàu

| | Tài chính quốc tế

Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran vừa tuyên bố đã phóng tên lửa vào một căn cứ quân đội Mỹ sử dụng tại Jordan, đồng thời tấn công 10 tàu. Tuyên bố được đưa ra ngay sau khi Mỹ khẳng định đã đánh chìm 5 tàu chở dầu của Iran.

Hàng loạt cuộc tấn công liên tiếp trong những ngày qua từ hai phía đã chấm dứt giai đoạn tương đối ổn định trong hơn 1 tháng, đẩy giá dầu lên cao và kéo các đồng minh trong khu vực tham chiến.

Bộ Tư lệnh Trung ương Mỹ đăng video ghi lại khoảnh khắc đánh chìm các tàu chở dầu của Iran, như một lời đáp trả cho hành động tấn công một tàu Hải quân Mỹ bằng tên lửa đạn đạo hai ngày trước đó. Phía Mỹ cũng cho biết họ không ghi nhận binh lính thương vong trong cuộc tấn công.

“Iran tiếp tục tấn công các tàu Hải quân Mỹ. Mỗi lần họ khai hỏa, Iran nhận thiệt hại về tàu chở dầu”, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio nói với báo giới trong chuyến thăm Colombia ngày 8/9.

Hình ảnh các tàu bị Mỹ tấn công. (Ảnh: Reuters)

Iran tiếp tục thực hiện các vụ tấn công bằng tên lửa đạn đạo vào căn cứ Mỹ gần Al Azraq, Jordan. Jordan cho biết lực lượng của nước này đã chặn 18 trong tổng số 20 tên lửa từ phía Iran và không ghi nhận thiệt hại.

Một quan chức Mỹ khẳng định các đòn tấn công của Iran nhằm vào Jordan đều bị vô hiệu hóa và toàn bộ binh lính Mỹ đều an toàn.

Iran dội tên lửa vào căn cứ Mỹ ở Jordan, tấn công loạt tàu- Ảnh 1.

Hệ thống phòng không của Jordan đánh chặn các tên lửa lao tới, ngày 8/9. (Reuters)

Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) cho biết họ cũng đã tấn công 10 tàu, trong đó có 2 tàu của Mỹ và 8 tàu ​​chở dầu, do cố vượt qua khu vực bị hạn chế ở eo biển Hormuz.

Trong suốt cuộc chiến, Iran đã nhiều lần tấn công vào các tài sản và đồng minh của Mỹ trong khu vực, trong đó Jordan. Ít nhất 2 binh sĩ Mỹ thiệt mạng trong cuộc tấn công hồi tháng 7.

Theo tuyên bố được truyền thông nhà nước đăng tải, Iran cũng đe dọa các tàu chở dầu tại cảng của Kuwait và Bahrain. Một tàu chở khí tự nhiên hóa lỏng đã bị hư hại tại cảng Khor Fakkan của UAE, dù chưa rõ bên nào gây ra.

Giá dầu tiếp tục tăng trong phiên giao dịch đầu ngày 9/9, khi giá dầu Brent tiến gần mốc 100 USD/thùng, giữa lo ngại về tình trạng gián đoạn giao thông qua eo biển Hormuz.

Các cuộc tấn công gần đây của lực lượng Houthi ở Yemen nhằm vào Ả-rập Xê-út, nước khai thác năng lượng hàng đầu thế giới, càng làm gia tăng lo ngại về nguồn cung.

Theo Phạm Hiền

Tiền phong

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Quan chức 1 nước Đông Nam Á nhận lương cao nhất thế giới sắp được tăng 64%, gấp 7 lần Tổng thống Mỹ

Quan chức 1 nước Đông Nam Á nhận lương cao nhất thế giới sắp được tăng 64%, gấp 7 lần Tổng thống Mỹ Nổi bật

Người Mỹ duy nhất ngoài Trái Đất khi vụ khủng bố 11/9 xảy ra đã nhìn thấy gì? Bức ảnh ám ảnh suốt 25 năm

Người Mỹ duy nhất ngoài Trái Đất khi vụ khủng bố 11/9 xảy ra đã nhìn thấy gì? Bức ảnh ám ảnh suốt 25 năm Nổi bật

Ả Rập Xê Út tấn công 4 tỉnh của Yemen

Ả Rập Xê Út tấn công 4 tỉnh của Yemen

20:00 , 09/09/2026
Chuyện gì xảy ra với cơ thể con người khi bình oxy đột nhiên hết trên đỉnh Everest?

Chuyện gì xảy ra với cơ thể con người khi bình oxy đột nhiên hết trên đỉnh Everest?

19:45 , 09/09/2026
Con chim màu trắng được bán với giá gần 15 tỷ đồng

Con chim màu trắng được bán với giá gần 15 tỷ đồng

19:30 , 09/09/2026
Không phải hư cấu: Các nhà khoa học đang "đắp chăn" len cừu cho sông băng để ngăn nó tan chảy và thành công thực sự

Không phải hư cấu: Các nhà khoa học đang "đắp chăn" len cừu cho sông băng để ngăn nó tan chảy và thành công thực sự

19:00 , 09/09/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên