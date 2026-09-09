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Quan chức 1 nước Đông Nam Á nhận lương cao nhất thế giới sắp được tăng 64%, gấp 7 lần Tổng thống Mỹ

| | Tài chính quốc tế

Quan chức 1 nước Đông Nam Á nhận lương cao nhất thế giới sắp được tăng 64%, gấp 7 lần Tổng thống Mỹ

Thủ tướng Singapore Lawrence Wong sẽ được tăng lương sau 15 năm. Mức thu nhập mới của ông thậm chí cao hơn tổng mức lương theo quy định của lãnh đạo 6 quốc gia phát triển cộng lại.

Ngày 8/9, Thủ tướng Lawrence Wong thông báo trước Quốc hội Singapore rằng lương của các bộ trưởng sẽ được điều chỉnh tăng sau 15 năm giữ nguyên.

Sau điều chỉnh, tổng thu nhập hàng năm của ông Wong sẽ tăng từ 2,2 triệu SGD lên 3,6 triệu SGD, tương đương 2,85 triệu USD. Con số này bao gồm cả phần cố định và biến đổi. Ông Wong cam kết quyên góp toàn bộ phần lương tăng thêm cho hoạt động từ thiện trong 5 năm nếu tiếp tục giữ chức thủ tướng.

Mức 3,6 triệu SGD cao hơn 4 lần lương của Tổng thống Thụy Sĩ và gấp 7 lần mức 400.000 USD của Tổng thống Mỹ. Thậm chí, khoản thu nhập này còn cao hơn tổng mức lương theo quy định của lãnh đạo Mỹ, Thụy Sĩ, Australia, Canada, Hàn Quốc và New Zealand cộng lại, dù số liệu của một số nước không tính tiền thưởng và các khoản phụ cấp.

Singapore xác định mức lương của bộ trưởng mới nhậm chức (cấp MR4) dựa trên thu nhập bình quân của 1.000 công dân Singapore có thu nhập cao nhất, sau khi đã trừ đi 40% để phản ánh tinh thần phục vụ công chúng.

Con số này sẽ tăng từ 1,1 triệu SGD lên 1,8 triệu SGD, trong khi thủ tướng nhận mức gấp đôi MR4. Chính phủ Singapore cho rằng mức lương cạnh tranh giúp thu hút những người có năng lực. Họ vốn có thể lựa chọn làm việc trong kinh doanh, tài chính và các ngành nghề có thu nhập cao khác thay vì làm chính trị gia.

Singapore cũng áp dụng mô hình “lương sạch”, không có các đặc quyền cá nhân ngầm hay thành phần thu nhập khác. Một quan chức chính trị chỉ nhận một mức lương bất kể đảm nhiệm bao nhiêu chức vụ.

Tuy nhiên, các bộ trưởng đương nhiệm sẽ không lập tức được tăng lên mức chuẩn MR4 mới. Thủ tướng Lawrence Wong cho biết họ sẽ được điều chỉnh một lần tối đa 9% từ ngày 15/10, tùy thuộc vào hiệu quả công việc và thời điểm điều chỉnh lương gần nhất.

Theo đó, một bộ trưởng hiện nhận 1,1 triệu SGD có thể được tăng lên khoảng 1,2 triệu SGD/năm, thay vì ngay lập tức đạt 1,8 triệu SGD. Những đợt điều chỉnh tiếp theo sẽ phụ thuộc vào hiệu quả công việc và trách nhiệm của từng người.

Thủ tướng Lawrence Wong thừa nhận: “Lương của các chính trị gia là một vấn đề khó khăn và nhạy cảm. Những khoản tiền này cao hơn mức mà phần lớn người dân kiếm được, vì vậy tôi hiểu tại sao người Singapore theo dõi vấn đề này chặt chẽ”.

Ông nhấn mạnh Singapore lựa chọn minh bạch về lương bộ trưởng và không thể né tránh vấn đề chỉ vì đây là chủ đề khó khăn về mặt chính trị.

Theo CNBC

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