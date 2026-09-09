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Ả Rập Xê Út tấn công 4 tỉnh của Yemen

| | Tài chính quốc tế

Ả Rập Xê Út thực hiện 32 cuộc không kích nhằm vào 4 tỉnh ở miền tây Yemen, bao gồm tỉnh al-Jawf, Marib, al-Hodeidah và Taiz.

Theo thông tin hãng thống TASS thu thập được, các cuộc tấn công nhắm vào tỉnh al-Jawf, Marib, al-Hodeidah và Taiz. Đặc biệt, al-Jawf được xem là một trong những cửa ngõ chính dẫn tới thủ đô Sanaa do Houthi kiểm soát. Hiện tại, chưa có báo cáo về thiệt hại hay thương vong.

Trước đó, hãng thông tấn Saudi Arabia (SPA) đưa tin có 73 người, trong đó có phụ nữ và trẻ em, bị thương trong cuộc tấn công của lực lượng Houthi vào thành phố của Ả Rập Xê Út. Mục tiêu dân sự và kinh tế tại thành phố Abha, Khamis Mushait, Jazan và Najran bị tấn công.

Ả Rập Xê Út tấn công 4 tỉnh của Yemen- Ảnh 1.

Khói bốc lên từ cơ sở lọc dầu ở tỉnh Jazan, Ả Rập Xê Út vào 26/7. (Ảnh: Reuters)

Đồng thời, lực lượng Houthi cáo buộc Ả Rập Xê Út thực hiện cuộc oanh tạc nhắm vào một nhà tù. Trong khi đó, phía Ả Rập Xê Út không đưa ra thông báo nào về đợt tấn công như vậy.

Hôm 7/9, tờ Financial Times đưa tin cơ sở dầu khí của Aramco tại Jazan bị tấn công trong đợt tập kích mới và mức độ thiệt hại đang được đánh giá. Tuy nhiên, Aramco hiện chưa đưa ra bình luận.

Người phát ngôn của liên quân do Ả Rập Xê Út dẫn đầu đang tham chiến tại Yemen, ông Turki al-Malki gọi những cuộc tấn công này là “sự leo thang nghiêm trọng”, “sự vi phạm trắng trợn chủ quyền” và là “mối đe dọa trực tiếp đối với an ninh, an toàn của công dân và cư dân tại đây”.

Ông al-Malki tuyên bố sẽ đáp trả và khẳng định liên quân do Ả Rập Xê Út dẫn đầu “sẽ thực hiện mọi biện pháp tác chiến cần thiết để ngăn chặn lực lượng Houthi với quyết tâm cao nhất”.

Lực lượng Houthi - nhóm kiểm soát phần lớn miền bắc Yemen liên tục thực hiện loạt trận tấn công nhắm vào Ả Rập Xê Út, kể từ khi tuyên bố phong tỏa đường biển đối với Riyadh được đưa ra hồi tháng 7.

Theo Kông Anh/VTC News

VTC News

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