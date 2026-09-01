AirPods 5 chính thức ra mắt: Apple mang ANC tốt nhất lên tai earbuds, giá từ 3.4 triệu đồng

Apple vừa công bố AirPods 5, mẫu tai nghe không dây mới với điểm đáng chú ý là khả năng chống ồn chủ động ANC trên thiết kế open-ear. Sản phẩm cũng được nâng cấp chất lượng âm thanh, bổ sung Siri AI và Live Translation, trong khi giá bán khởi điểm tại Mỹ là 129 USD, tương đương khoảng 3,4 triệu đồng.

AirPods 5 sử dụng kiến trúc âm học đa cổng hoàn toàn mới kết hợp các thuật toán âm thanh tính toán được cải tiến. Theo Apple, hệ thống ANC có thể loại bỏ lượng tiếng ồn bên ngoài nhiều hơn tới 50% so với AirPods 4 có ANC.

Tai nghe cũng được cải thiện Transparency mode nhằm tái hiện giọng nói và âm thanh xung quanh tự nhiên hơn. Adaptive Audio có khả năng tự động kết hợp Transparency và ANC tùy môi trường, trong khi Conversation Awareness sẽ giảm âm lượng nội dung đang phát khi người dùng bắt đầu nói chuyện.

Về chất lượng âm thanh, AirPods 5 được trang bị kiến trúc âm học đa cổng và Adaptive EQ thế hệ tiếp theo, lấy cảm hứng từ AirPods Pro 3. Apple cho biết hệ thống mới mang lại âm thanh chi tiết hơn trên nhiều hình dạng tai, đồng thời giúp Personalized Spatial Audio trở nên sống động và linh hoạt hơn.

AirPods 5 cũng hỗ trợ các tính năng thông minh dành cho iPhone tương thích Apple Intelligence. Siri AI, hiện được triển khai beta trong iOS 27, có thể hiểu ngữ cảnh từ tin nhắn, email, ảnh, thực hiện thao tác trong ứng dụng và cung cấp kiến thức rộng. Người dùng cũng có thể phản hồi Siri bằng cách gật hoặc lắc đầu thông qua Siri Interactions.

Một tính năng đáng chú ý khác là Live Translation. Sau khi thiết lập trong ứng dụng Translate và tải xuống ngôn ngữ cần thiết, người dùng có thể nghe cuộc trò chuyện bằng ngôn ngữ mong muốn. Tính năng được kích hoạt bằng cách nhấn đồng thời hai cần tai nghe, nói "Siri, start Live Translation" hoặc sử dụng nút Action trên iPhone.

AirPods 5 có giá 129 USD, tương đương khoảng 3,4 triệu đồng. Phiên bản AirPods 5 với Wireless Charging Case có giá 149 USD, tương đương khoảng 3,9 triệu đồng.

Phiên bản cao cấp hơn được bổ sung cảm biến lực với thao tác vuốt trên thân tai nghe để điều chỉnh âm lượng. Thời lượng phát nhạc khi bật ANC đạt tối đa 5 giờ, nhiều hơn 1 giờ so với AirPods 4 có ANC. Khi kết hợp với hộp sạc, tổng thời gian sử dụng khi bật ANC đạt tối đa 22 giờ. Hộp sạc hỗ trợ bộ sạc Apple Watch, chuẩn Qi và USB-C.

AirPods 5 cũng có khả năng chống bụi, mồ hôi và nước được cải thiện. Sản phẩm sử dụng tổng cộng 40% vật liệu tái chế, trong đó hộp sạc không dây có 70% nhựa tái chế và pin sử dụng 100% cobalt tái chế. Chuỗi cung ứng sử dụng 35% năng lượng tái tạo như điện gió và điện mặt trời, trong khi bao bì sử dụng 100% vật liệu từ sợi và có thể tái chế tại nhà.

Apple bắt đầu nhận đặt trước AirPods 5 tại Mỹ và hơn 65 quốc gia, vùng lãnh thổ từ ngày 10/9. Sản phẩm sẽ được bán tại các cửa hàng từ ngày 18/9.