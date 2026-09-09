Đêm nay Apple ra mắt loạt sản phẩm mới, tâm điểm là iPhone 18 Pro và iPhone Ultra

Sự kiện “Surprise and shine” diễn ra lúc 10h ngày 9/9 theo giờ Thái Bình Dương, tương đương 0h ngày 10/9 tại Việt Nam. Apple xác nhận sự kiện được phát trực tiếp trên website và ứng dụng Apple TV.

Khác với những sự kiện iPhone trước đây, lần ra mắt năm nay được chú ý đặc biệt bởi khả năng Apple lần đầu bước vào thị trường smartphone màn hình gập. Bên cạnh đó, hãng được cho là sẽ giới thiệu bộ đôi iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max cùng nhiều sản phẩm phần cứng hấp dẫn trong tối nay.

iPhone 18 Pro và 18 Pro Max

Đây nhiều khả năng vẫn là những sản phẩm quan trọng nhất tại sự kiện. Theo các thông tin rò rỉ, iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max có thể tiếp tục duy trì ngôn ngữ thiết kế của thế hệ trước, nhưng đi kèm một số thay đổi về màn hình, camera và chip xử lý.

iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max. (Ảnh: ZeeraWireless)

Một trong những điểm được nhắc đến nhiều là Dynamic Island có thể được thu gọn, trong khi hệ thống camera được nâng cấp. iPhone 18 Pro Max còn được đồn đoán sở hữu camera khẩu độ biến thiên, tính năng có thể tạo khác biệt đáng kể về khả năng chụp ảnh.

Cả hai mẫu máy được cho là sử dụng chip A20 Pro thế hệ mới. Tuy nhiên, những thông tin về cấu hình và tính năng trên hiện vẫn chưa được Apple xác nhận.

iPhone Ultra - tâm điểm được chờ đợi

Nếu xuất hiện đúng như dự đoán, iPhone Ultra sẽ là sản phẩm đáng chú ý nhất trong sự kiện năm nay.

Hình ảnh mẫu điện thoại gập iPhone Ultra với ba tùy chọn màu sắc, gồm cả màu đỏ nổi bật bên cạnh hai bản đen và trắng cổ điển, do Evan Blass đăng tải. (Ảnh: Evan Blass)

Đây được cho là iPhone màn hình gập đầu tiên của Apple, với thiết kế dạng quyển sách tương tự một số smartphone gập đang có trên thị trường. Các nguồn tin cho rằng thiết bị có thể sở hữu màn hình bên trong khoảng 7,7-7,8 inch và màn hình ngoài hơn 5 inch.

Apple được cho là đã theo đuổi thiết bị này trong nhiều năm trước khi đưa sản phẩm đến giai đoạn thương mại. Một trong những điểm được kỳ vọng là màn hình có nếp gấp khó nhận thấy hơn, cùng thiết kế mỏng khi mở máy.

Reuters nhận định mẫu iPhone gập có thể là một trong những sản phẩm quan trọng nhất của Apple trong nhiều năm, trong bối cảnh hãng bước vào một phân khúc mà Samsung và một số đối thủ đã tham gia từ trước.

Dù vậy, tên gọi “iPhone Ultra”, thiết kế, cấu hình và giá bán của sản phẩm vẫn chưa được Apple xác nhận chính thức.

Apple Watch thế hệ mới

Bên cạnh iPhone, Apple được kỳ vọng giới thiệu Apple Watch Series 12 và Apple Watch Ultra 4.

Hình ảnh Apple Watch Ultra 3, Apple Watch SE 3 và Apple Watch Series 11 trong ngày mở bán. (Ảnh: Celso Bulgatti/CNET)

Các thông tin rò rỉ cho rằng thế hệ Apple Watch mới có thể tập trung vào hiệu năng, thời lượng pin và các tính năng theo dõi sức khỏe, trong khi thiết kế tổng thể không thay đổi quá mạnh. Một phiên bản vỏ ceramic cũng được đồn đoán sẽ xuất hiện.

Apple Watch Ultra 4 nhiều khả năng tiếp tục hướng đến nhóm người dùng cần thiết bị có độ bền cao và các tính năng phục vụ hoạt động thể thao, ngoài trời.

AirPods 5

Dòng tai nghe không dây cũng có thể được làm mới trong sự kiện lần này.

AirPods 5 được kỳ vọng là một trong những sản phẩm mới xuất hiện tại sự kiện Apple diễn ra vào 0h đêm nay. (Ảnh: Future)

Theo các nguồn tin rò rỉ, Apple có thể giới thiệu AirPods 5 với nhiều phiên bản, trong đó một số mẫu được trang bị tính năng chống ồn chủ động. Thiết bị cũng được đồn đoán bổ sung cảm biến phục vụ theo dõi sức khỏe.

Tuy nhiên, đây vẫn là những thông tin trước sự kiện và khả năng xuất hiện thực tế sẽ chỉ được xác nhận khi Apple công bố sản phẩm.

Những bất ngờ có thể xuất hiện

Ngoài iPhone, Apple Watch và AirPods, Apple còn được cho là đang chuẩn bị một số sản phẩm khác cho hệ sinh thái nhà thông minh, trong đó có thiết bị được gọi là HomePad và HomePod mini thế hệ mới. Một phiên bản Apple TV 4K mới cũng được nhắc đến trong các dự đoán trước sự kiện.

Tuy nhiên, không phải tất cả sản phẩm được đồn đoán đều chắc chắn xuất hiện trong đêm nay. Apple thường chia lịch ra mắt sản phẩm thành nhiều đợt trong năm, vì vậy một số thiết bị có thể được giới thiệu ở thời điểm khác.

Với hàng loạt sản phẩm được kỳ vọng, sự kiện “Surprise and shine” được xem là một trong những sự kiện quan trọng nhất của Apple trong năm 2026. Tại Việt Nam, người dùng có thể theo dõi trực tiếp từ 0h ngày 10/9.

Tâm điểm nhiều khả năng vẫn nằm ở ba cái tên iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max và iPhone Ultra. Nếu mẫu iPhone gập thực sự xuất hiện, đây sẽ là lần đầu Apple chính thức bước vào phân khúc smartphone màn hình gập và có thể trở thành dấu mốc đáng chú ý nhất của sự kiện năm nay.