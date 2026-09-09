Apple có động thái bất ngờ trước thềm ra mắt iPhone 18 Pro Max

Apple vừa phát hành iOS 26.6.2 cho iPhone. Đáng chú ý, phiên bản này được tung ra chỉ vài giờ trước sự kiện lớn của Apple, dự kiến diễn ra lúc 0h ngày 10/9 theo giờ Việt Nam.

Theo ghi chú phát hành, iOS 26.6.2 khắc phục lỗi khiến một số thiết bị không thể tải bản cập nhật phần mềm khi sử dụng kết nối dữ liệu di động. Điều này đồng nghĩa người dùng gặp lỗi trước đây có thể phải kết nối Wi-Fi mới tải được phiên bản iOS mới.

Apple phát hành iOS 26.6.2 ngay trước thềm sự kiện lớn diễn ra lúc 0h ngày 10/9 theo giờ Việt Nam. (Ảnh minh hoạ: iSenaCode)

Người dùng sở hữu thiết bị tương thích có thể kiểm tra iOS 26.6.2 bằng cách truy cập Cài đặt > Cài đặt chung > Cập nhật phần mềm, sau đó tiến hành tải xuống và cài đặt phiên bản mới.

Thời điểm iOS 26.6.2 được phát hành cũng gây chú ý khi chỉ còn ít giờ nữa Apple sẽ tổ chức sự kiện sản phẩm lớn nhất năm.

Theo thông báo chính thức, sự kiện mang chủ đề “Surprise and shine” diễn ra vào 10h sáng ngày 9/9 theo giờ Thái Bình Dương (Mỹ), tương đương 0h ngày 10/9 theo giờ Việt Nam. Người dùng có thể theo dõi trực tiếp trên website Apple, ứng dụng Apple TV hoặc YouTube.

Theo 9to5Mac, Apple được kỳ vọng ra mắt hai dòng iPhone 18 Pro và 18 Pro Max, trong khi tâm điểm có thể là chiếc iPhone màn hình gập đầu tiên của hãng. Thiết bị này được dự báo thuộc phân khúc cao cấp và có giá trên 2.500 USD. Tuy nhiên, các thông tin về sản phẩm vẫn chỉ dừng ở mức dự đoán trước khi Apple chính thức công bố tại sự kiện.

Sự xuất hiện của một chiếc iPhone màn hình gập cũng có thể đánh dấu thay đổi đáng kể đối với danh mục smartphone của Apple. Trong nhiều năm qua, các hãng Android như Samsung, Google và Huawei đã tham gia thị trường thiết bị màn hình gập, trong khi Apple vẫn đứng ngoài phân khúc này.

Apple dự kiến tổ chức sự kiện “Surprise and Shine” vào ngày 9/9 tại Mỹ, tương ứng 0h ngày 10/9 theo giờ Việt Nam. Đây được cho là sự kiện giới thiệu iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max và iPhone Ultra. (Ảnh chụp màn hình)

Bên cạnh phần cứng, những bước đi tiếp theo liên quan đến Siri và trí tuệ nhân tạo cũng được giới công nghệ quan tâm. Apple được cho là đang thực hiện một cuộc cải tổ lớn đối với Siri, trong bối cảnh hãng chịu sức ép phải chứng minh khả năng cạnh tranh trong cuộc đua AI.

Mọi sự chú ý lúc này sẽ hướng về 0h đêm nay (10/9), khi Apple chính thức mở màn sự kiện “Surprise and shine” và những thông tin vốn xuất hiện dưới dạng đồn đoán trong thời gian qua sẽ có câu trả lời.