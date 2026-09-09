Toyota Innova Cross 2027 tiếp tục lộ ảnh nội thất, màn giải trí dễ được 'lên đời'

Những hình ảnh mới nhất của bản facelift 2027 của mẫu Toyota Innova Cross (hay còn gọi là Innova Hycross ở Ấn Độ) cho thấy rõ hơn khoang nội thất của mẫu MPV đang trong quá trình thử nghiệm. So với những lần xuất hiện trước chủ yếu tập trung vào ngoại thất, nguyên mẫu mới đã để lộ khá nhiều chi tiết bên trong cabin.

Toyota Innova Cross facelift 2027 chạy thử tại Ấn Độ với ngoại thất được ngụy trang. Ảnh: Rushlane

Tuy nhiên, phần màn hình giải trí trung tâm vẫn bị che bằng một tập tài liệu hoặc vật dụng đặt ngay phía trước, khiến thiết kế và kích thước màn hình mới chưa thể xác định.

Nội thất gần như giữ nguyên, màn hình giải trí được che kín

Qua hình ảnh chụp chiếc xe xuất hiện tại khu vực Hinjewadi, Pune, bảng táp-lô của Toyota Innova Cross mới không cho thấy nhiều thay đổi so với phiên bản hiện hành. Cụm điều khiển trung tâm, cần số tự động, thiết kế táp-lô và các chi tiết trên cửa đều có vẻ được giữ lại.

Đáng chú ý nhất là màn hình giải trí. Chi tiết này bị che hoàn toàn trong nguyên mẫu thử nghiệm, thay vì để lộ như những bộ phận khác.

Nội thất Toyota Innova Cross facelift 2027 lộ diện qua cửa kính xe chạy thử. Ảnh: Rushlane

Toyota Innova Cross hiện sử dụng màn hình cảm ứng 10,1 inch trên các phiên bản cao cấp. Vì vậy, việc màn hình trên xe thử nghiệm bị che kín khiến khả năng Toyota nâng cấp hệ thống giải trí trở thành một trong những điểm đáng chờ đợi nhất trên bản facelift. Tuy nhiên, hình ảnh hiện tại chưa đủ cơ sở để khẳng định mẫu xe sẽ sử dụng màn hình lớn hơn hay chỉ được nâng cấp phần mềm, giao diện và tính năng.

Bên cạnh đó, Toyota vẫn có thể điều chỉnh chất liệu ghế, trang bị tiện nghi hoặc phần mềm mà không cần thay đổi đáng kể cấu trúc khoang cabin.

Ngoại thất được kỳ vọng thay đổi nhiều hơn

Nếu nội thất chưa có nhiều khác biệt, ngoại thất của Toyota Innova Cross facelift được cho là sẽ nhận những thay đổi rõ rệt hơn.

Nguyên mẫu vẫn được ngụy trang khá kỹ ở phần đầu và đuôi xe. Những hình ảnh trước đó cùng các bản thiết kế bị rò rỉ cho thấy Toyota có thể điều chỉnh cụm đèn, lưới tản nhiệt và cản trước. Thiết kế mới được cho là hướng Innova Cross gần hơn với ngôn ngữ thiết kế hiện đại trên các mẫu Toyota mới.

Phần đầu xe có sự thay đổi về lưới tản nhiệt. Ảnh: Rushlane

Thân xe và tỷ lệ tổng thể nhiều khả năng vẫn được giữ nguyên. Phía sau có thể xuất hiện cản mới cùng một số thay đổi bên trong cụm đèn hậu.

Về vận hành, do là bản facelift, nhiều khả năng sẽ không có thay đổi lớn. Toyota có thể tiếp tục sử dụng động cơ xăng hút khí tự nhiên 2.0L và hệ truyền động hybrid 2.0L hiện tại. Bản hybrid mạnh có công suất kết hợp khoảng 184 mã lực và sử dụng hộp số e-CVT.

Innova Cross được Toyota giới thiệu tại Ấn Độ từ cuối năm 2022, do đó một bản nâng cấp giữa vòng đời vào thời điểm này là hợp lý. Thay vì thay đổi toàn diện, Toyota dường như đang tập trung vào diện mạo bên ngoài, đồng thời có thể bổ sung một số công nghệ và trang bị bên trong.

Toyota Innova Cross facelift 2027 tiếp tục chạy thử trước khi ra mắt chính thức. Ảnh: Rushlane

Sự xuất hiện của nhiều đối thủ mới trong nhóm MPV/SUV 3 hàng ghế cũng khiến Toyota Innova Cross chịu thêm áp lực về trang bị. Đây có thể là lý do Toyota cân nhắc nâng cấp hệ thống giải trí và các tính năng tiện nghi trên bản facelift.