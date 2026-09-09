VinFast của tỷ phú Phạm Nhật Vượng có bước tiến lớn tại thị trường ô tô lớn thứ 3 thế giới

VinFast tăng trưởng mạnh, vươn lên top 4

Thị trường xe điện Ấn Độ ghi nhận 30.696 xe đăng ký trong tháng 8/2026, giảm 2.232 xe, tương đương 6,78% so với mức 32.928 xe của tháng 7. Dù doanh số toàn thị trường đi xuống, VinFast lại ghi nhận diễn biến trái chiều khi lượng xe đăng ký tăng mạnh.

Cụ thể, hãng xe điện đến từ Việt Nam ghi nhận doanh số đạt 2.199 xe đăng ký trong tháng 8, tăng 717 xe so với tháng trước, tương đương mức tăng trưởng 48,38%.

Đây là mức tăng trưởng theo tháng cao nhất trong nhóm các thương hiệu được thống kê, cao hơn Hyundai (41,87%) và Kia (37,23%), trong khi phần lớn các thương hiệu lớn khác đều ghi nhận doanh số giảm.

Với 2.199 xe được đăng ký, VinFast vươn lên vị trí thứ 4 trên bảng xếp hạng doanh số xe điện tại Ấn Độ trong tháng 8. Hãng đứng sau Tata, Mahindra và JSW MG.

Kết quả này diễn ra trong bối cảnh VinFast Ấn Độ vừa bác bỏ thông tin cho rằng, hãng đã tạm dừng kế hoạch mở rộng tại quốc gia tỷ dân, đồng thời tái khẳng định cam kết gắn bó với thị trường này.

Đối thủ của VinFast kinh doanh thế nào?

Theo ghi nhận, Tata Motors tiếp tục đứng đầu thị trường xe điện Ấn Độ với 13.158 xe đăng ký trong tháng 8. Tuy nhiên, doanh số của hãng giảm 3,80% so với tháng 7, khi đạt 13.678 xe. Mahindra xếp thứ hai với 6.464 xe, giảm 16,51% so với tháng trước. JSW MG đứng thứ ba với 4.622 xe, giảm 18,76%.

Như vậy, ba thương hiệu dẫn đầu đều ghi nhận doanh số đi xuống trong tháng 8, trái ngược với mức tăng mạnh của VinFast.

Sau VinFast, Maruti đứng thứ 5 với 1.412 xe, giảm 11,75% so với tháng trước. Hyundai đạt 803 xe, tăng 41,87%, trong khi Kia đăng ký 645 xe, tăng 37,23%.

BYD ghi nhận 543 xe, giảm 27,50%. Ở nhóm thương hiệu xe sang và các hãng có quy mô nhỏ hơn, BMW đạt 274 xe, Toyota 161 xe, Tesla 116 xe, Mercedes-Benz 114 xe, Citroen 44 xe và Volvo 33 xe.

Xe điện chiếm 7,63% doanh số ô tô

Dù lượng đăng ký giảm so với tháng 7, xe điện tiếp tục duy trì đà tăng trưởng nếu so với cùng kỳ năm trước. Trong tháng 8/2026, xe điện chiếm 7,63% tổng doanh số bán lẻ ô tô, cao hơn mức 5,83% của cùng kỳ năm 2025.

Cơ cấu thị trường ô tô Ấn Độ trong tháng 8 cũng cho thấy, nhóm xe động cơ đốt trong truyền thống vẫn chiếm phần lớn doanh số với tổng tỷ trọng 83,34%. Trong khi đó, hybrid chiếm 9,04% và xe điện chiếm 7,63%.

Như vậy, các dòng xe sử dụng công nghệ điện hóa gồm hybrid và xe điện chiếm tổng cộng 16,67% doanh số bán lẻ ô tô tại Ấn Độ trong tháng 8, cho thấy quá trình chuyển dịch khỏi xe động cơ đốt trong đang diễn ra nhưng chưa ở quy mô áp đảo.