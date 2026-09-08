Báo Mỹ: VinFast VF 2 có thể bán ở Mỹ, châu Âu

Theo Carscoops, mẫu xe điện siêu nhỏ VF 2 của VinFast có thể được cân nhắc bán tại thị trường Mỹ và châu Âu, dù hãng chưa công bố kế hoạch phân phối mẫu xe này tại hai khu vực trên.

Hãng tin này còn dẫn thông tin từ một thông cáo báo chí của VinFast Canada, cho biết “xe siêu nhỏ đang âm thầm trở lại”. Thông cáo cũng nhắc đến đến sự thành công của Citroën Ami và Fiat Topolino (mẫu xe đang bán tại Mỹ).

Trong xu hướng này, VF 2 được xem là sản phẩm phù hợp với nhu cầu di chuyển quãng đường ngắn trong đô thị nhờ kích thước nhỏ và mức giá thấp.

VinFast VF2 là mẫu xe điện được thiết kế nhỏ ngọn, phù hợp với việc di chuyên trong môi trường đô thị trật hẹp.

VinFast VF 2 là mẫu xe điện hai cửa, bốn chỗ, có chiều dài 3.090 mm, rộng 1.496 mm và cao 1.663 mm. Chiều dài cơ sở của xe đạt 2.065 mm, trong khi Fiat 500e dài hơn mẫu xe Việt Nam khoảng 540 mm.

VF 2 là mẫu xe hai cửa, bốn chỗ, có chiều dài 3.090 mm, rộng 1.496 mm, cao 1.663 mm và chiều dài cơ sở 2.065 mm. So với Fiat 500e, mẫu xe của VinFast ngắn hơn khoảng 540 mm.

Tại Việt Nam, VF 2 có giá khoảng 7.214 USD (188 triệu đồng). Với mức giá này, VinFast định vị mẫu xe ở nhóm phương tiện có chi phí tiếp cận thấp, tương đương giá một chiếc mô tô cao cấp.

Dù có kích thước nhỏ, VF 2 vẫn được trang bị đèn pha LED, điều hòa nhiệt độ, màn hình 7 inch và mâm hợp kim 13 inch. Các trang bị an toàn gồm túi khí người lái, hệ thống chống bó cứng phanh ABS và kiểm soát lực kéo.

Xe sử dụng bộ pin dung lượng 18,3 kWh, cung cấp năng lượng cho động cơ điện đặt phía sau. Động cơ này có công suất 40 mã lực (30 kW/41 PS) và mô-men xoắn 65 Nm.

Theo tiêu chuẩn NEDC, VF 2 có thể di chuyển tối đa 210 km sau mỗi lần sạc. Khi pin ở mức thấp, hệ thống sạc nhanh DC công suất 24 kW có thể đưa mức pin từ 10% lên 70% trong khoảng 34 phút.

Với tốc độ tối đa 80 km/h, VF 2 được VinFast hướng tới nhóm khách hàng chủ yếu di chuyển trong thành phố, đặc biệt là những người đi làm hoặc sử dụng xe một mình. Mẫu xe này cũng có thể phù hợp với những hành trình ngắn trong các khu dân cư.

VinFast hiện chưa xác nhận kế hoạch đưa VF 2 tới Bắc Mỹ hoặc châu Âu. Tuy nhiên, hãng cho rằng việc bán một mẫu xe như VF 2 tại các thị trường phát triển không phải là phương án thiếu cơ sở, trong bối cảnh giá xe mới ngày càng tăng.

Theo VinFast, giá bán trung bình của một chiếc ô tô mới tại các thị trường này đã vượt 50.000 USD vào cuối năm ngoái. Khoảng cách lớn về giá có thể tạo ra dư địa cho những phương tiện đơn giản, nhỏ gọn và có chi phí thấp hơn.

VinFast cũng cho rằng VF 2 có thể được sử dụng như một phương tiện thay thế xe golf trong các khu dân cư. Sự phổ biến của xe golf bên ngoài sân golf cho thấy nhu cầu đối với những phương tiện nhỏ, đơn giản, chủ yếu phục vụ các chuyến đi ngắn trong đô thị.