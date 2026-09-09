Sắp đấu giá lô xe ô tô bị ngập nước qua nóc, giá từ 2,02 tỷ đồng

Một công ty đấu giá có trụ sở ở Hà Nội vừa thông báo tổ chức đấu giá trực tuyến cả lô 7 ô tô chưa qua sử dụng, bị ảnh hưởng bởi ngập lụt tại tỉnh Thái Nguyên, vào khung thời gian 9h00-10h00 sáng 17/9 tới.

Trong số này có một chiếc ô tô hạng sang nhãn hiệu BMW 520i, sản xuất năm 2023. Còn lại là các xe Kia Sorento, Mazda CX-3, 2 chiếc Mazda 2 và 2 chiếc Mazda X-30, đều sản xuất năm 2025.

Đây là tài sản thuộc sở hữu của một doanh nghiệp ở Khu công nghiệp Nguyên Gon, phường Sông Công, Thái Nguyên.

Thông tin về 7 xe ô tô chưa qua sử dụng bị ảnh hưởng do ngập lụt ở Thái Nguyên sắp được đưa lên sàn đấu giá (Ảnh: ĐGLV).

Về hiện trạng tài sản đấu giá, hồ sơ do đơn vị tổ chức đấu giá cho biết các phương tiện đã bị ngập nước qua nóc xe (ngập nước tĩnh). Tại thời điểm thẩm định giá, xe đang được tập kết, bảo quản tại kho bãi Sông Công để chờ thực hiện thanh lý.

Trước đó, phương tiện đã được Nhà máy THACO thực hiện vệ sinh, làm sạch sau ngập. Theo kết quả kiểm tra, đánh giá của Nhà máy THACO, khung xe và động cơ vẫn hoạt động bình thường.

Tuy nhiên, một số cụm chi tiết, phụ tùng khác cần được thay thế để bảo đảm điều kiện vận hành theo tiêu chuẩn kỹ thuật.

Giá khởi điểm đấu giá của cả lô 7 xe ô tô này là 2,02 tỷ đồng. Các cá nhân, tổ chức có nhu cầu tham gia đấu giá có đủ điều kiện và năng lực theo Quy chế cuộc đấu giá. Số tiền phải đặt trước là 101 triệu đồng.

Cuộc đấu giá được tổ chức trực tuyến với phương thức trả giá lên và liên tục. Bước giá áp dụng chung trong cả thời gian trả giá là 5 triệu đồng, không giới hạn số lần trả giá.