Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Sắp đấu giá lô xe ô tô bị ngập nước qua nóc, giá từ 2,02 tỷ đồng

| | Thị trường

Lô 7 xe ô tô thuộc các nhãn hiệu BMW, Kia và Mazda chưa qua sử dụng nhưng bị ảnh hưởng bởi ngập lụt ở tỉnh Thái Nguyên năm 2025, vừa được một đơn vị ở Hà Nội thông báo tổ chức đấu giá trực tuyến vào tuần sau.

Một công ty đấu giá có trụ sở ở Hà Nội vừa thông báo tổ chức đấu giá trực tuyến cả lô 7 ô tô chưa qua sử dụng, bị ảnh hưởng bởi ngập lụt tại tỉnh Thái Nguyên, vào khung thời gian 9h00-10h00 sáng 17/9 tới.

Trong số này có một chiếc ô tô hạng sang nhãn hiệu BMW 520i, sản xuất năm 2023. Còn lại là các xe Kia Sorento, Mazda CX-3, 2 chiếc Mazda 2 và 2 chiếc Mazda X-30, đều sản xuất năm 2025.

Đây là tài sản thuộc sở hữu của một doanh nghiệp ở Khu công nghiệp Nguyên Gon, phường Sông Công, Thái Nguyên.

Thông tin về 7 xe ô tô chưa qua sử dụng bị ảnh hưởng do ngập lụt ở Thái Nguyên sắp được đưa lên sàn đấu giá (Ảnh: ĐGLV).

Về hiện trạng tài sản đấu giá, hồ sơ do đơn vị tổ chức đấu giá cho biết các phương tiện đã bị ngập nước qua nóc xe (ngập nước tĩnh). Tại thời điểm thẩm định giá, xe đang được tập kết, bảo quản tại kho bãi Sông Công để chờ thực hiện thanh lý.

Trước đó, phương tiện đã được Nhà máy THACO thực hiện vệ sinh, làm sạch sau ngập. Theo kết quả kiểm tra, đánh giá của Nhà máy THACO, khung xe và động cơ vẫn hoạt động bình thường.

Tuy nhiên, một số cụm chi tiết, phụ tùng khác cần được thay thế để bảo đảm điều kiện vận hành theo tiêu chuẩn kỹ thuật.

Giá khởi điểm đấu giá của cả lô 7 xe ô tô này là 2,02 tỷ đồng. Các cá nhân, tổ chức có nhu cầu tham gia đấu giá có đủ điều kiện và năng lực theo Quy chế cuộc đấu giá. Số tiền phải đặt trước là 101 triệu đồng.

Cuộc đấu giá được tổ chức trực tuyến với phương thức trả giá lên và liên tục. Bước giá áp dụng chung trong cả thời gian trả giá là 5 triệu đồng, không giới hạn số lần trả giá.

Theo Lê Tuấn

Tiền Phong

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
‘Kiềng 3 chân’ VinFast, xe Nhật, Hàn thay đổi

‘Kiềng 3 chân’ VinFast, xe Nhật, Hàn thay đổi Nổi bật

Giá một kim loại lập kỷ lục chưa từng có sau động thái của Mỹ

Giá một kim loại lập kỷ lục chưa từng có sau động thái của Mỹ Nổi bật

Mẫu máy lọc không khí biết ‘đuổi theo’ người dùng

Mẫu máy lọc không khí biết ‘đuổi theo’ người dùng

11:34 , 09/09/2026
VinFast VF 5 mới lộ diện không che với các điểm nhận diện khác nhau: Dễ có nhiều bản, bản cao cấp có viền chrome 'cánh chim', mâm 2 tông màu sành điệu

VinFast VF 5 mới lộ diện không che với các điểm nhận diện khác nhau: Dễ có nhiều bản, bản cao cấp có viền chrome 'cánh chim', mâm 2 tông màu sành điệu

11:00 , 09/09/2026
Bảng giá xe Honda Vision mới nhất tháng 9/2026

Bảng giá xe Honda Vision mới nhất tháng 9/2026

10:30 , 09/09/2026
Giá dầu áp sát 100 USD/thùng, Goldman Sachs cảnh báo kịch bản có thể đẩy giá vượt 120 USD

Giá dầu áp sát 100 USD/thùng, Goldman Sachs cảnh báo kịch bản có thể đẩy giá vượt 120 USD

10:22 , 09/09/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên