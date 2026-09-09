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Giá dầu áp sát 100 USD/thùng, Goldman Sachs cảnh báo kịch bản có thể đẩy giá vượt 120 USD

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Giá dầu tăng mạnh khi xung đột Mỹ - Iran leo thang, làm gia tăng lo ngại nguồn cung từ Trung Đông bị gián đoạn và mở ra nguy cơ giá dầu tiếp tục tăng cao.

Giá dầu áp sát 100 USD/thùng, Goldman Sachs cảnh báo kịch bản có thể đẩy giá vượt 120 USD - Ảnh 1.

Giá dầu thế giới tăng trong phiên giao dịch thứ 4 khi căng thẳng giữa Mỹ và Iran tiếp tục leo thang.

Ghi nhận vào thời điểm sáng ngày 9/9, giá dầu WTI kỳ hạn giao tháng 10 tăng 1,61%, lên 94,52 USD/thùng. Trong khi đó, giá dầu Brent, tiêu chuẩn tham chiếu của thị trường quốc tế, tăng 1,55%, lên 99,44 USD/thùng, tiến sát mốc 100 USD/thùng.

Giá dầu áp sát 100 USD/thùng, Goldman Sachs cảnh báo kịch bản có thể đẩy giá vượt 120 USD - Ảnh 2.
Giá dầu áp sát 100 USD/thùng, Goldman Sachs cảnh báo kịch bản có thể đẩy giá vượt 120 USD - Ảnh 3.

Đà tăng diễn ra sau khi quân đội Mỹ hôm thứ Ba phá hủy 5 tàu chở dầu thô của Iran. Động thái này được thực hiện nhằm đáp trả các cuộc tấn công nhằm vào một tàu chiến Mỹ.

Bộ Tư lệnh Trung ương Mỹ (Centcom) cho biết tàu chiến nước này đã né tránh thành công cuộc tấn công của Iran và không có quân nhân Mỹ nào bị thương.

Theo Daan Struyven, đồng giám đốc nghiên cứu hàng hóa toàn cầu tại Goldman Sachs, diễn biến mới nhất đang làm gia tăng rủi ro đối với thị trường dầu mỏ. Ông cho rằng việc các cuộc tấn công nhằm vào tàu thuyền ngày càng gia tăng có thể khiến giá dầu Brent vượt 120 USD/thùng.

"Điều đó hoàn toàn có thể xảy ra", ông Struyven nói trên chương trình "Squawk Box Asia" của CNBC khi được hỏi về khả năng giá dầu chạm 120 USD/thùng.

Kịch bản cơ sở của Goldman Sachs hiện vẫn cho rằng hoạt động xuất khẩu dầu từ khu vực Vịnh Ba Tư sẽ từng bước phục hồi khi các nhà sản xuất thích ứng với tình trạng gián đoạn. Các biện pháp ứng phó có thể bao gồm sử dụng những tuyến vận chuyển thay thế và tăng thêm công suất đường ống dẫn dầu.

Tuy nhiên, ông Struyven nhận định diễn biến căng thẳng trong những ngày gần đây đã làm tăng khả năng xảy ra một kịch bản bất lợi hơn, trong đó xuất khẩu dầu không thể phục hồi trong vài tháng tới.

Theo chuyên gia Goldman Sachs, nếu hoạt động xuất khẩu tiếp tục đình trệ và các cuộc tấn công vào tàu biển gia tăng, giá dầu Brent có thể vượt 120 USD/thùng. Xác suất xảy ra kịch bản này hiện cao hơn so với trước đây.

Các hoạt động quân sự giữa Mỹ và Iran từng tạm ngừng khoảng một tháng khi Washington chuyển sang gây sức ép kinh tế đối với Tehran. Tuy nhiên, các cuộc tấn công đã được nối lại vào cuối tháng trước, làm gia tăng những lo ngại mới đối với nguồn cung dầu từ khu vực Trung Đông.

Giá dầu tăng, lo nguồn cung sắp căng thẳng

Đức Minh

Nhịp sống thị trường

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