Hàn Quốc dồn lực nhập khẩu một mặt hàng của VN: Là gì mà được yêu thích đến vậy?

Số liệu từ Cục Hải quan cho thấy, tháng 7/2026, kim ngạch xuất khẩu sầu riêng của Việt Nam đạt gần 681 triệu USD, tăng tới 81% so với cùng kỳ năm 2025. Lũy kế 7 tháng, kim ngạch đạt gần 1,8 tỷ USD, tăng 47% so với cùng kỳ năm ngoái.

Xét về thị trường, Trung Quốc là thị trường nhập khẩu mặt hàng này lớn nhất của Việt Nam, chiếm hơn 90% tổng kim ngạch. 7 tháng qua, Trung Quốc đã chi 1,65 tỷ USD nhập sầu riêng Việt Nam, tăng 57% so với cùng kỳ năm trước.

Đáng chú ý, xuất khẩu sang Hàn Quốc tăng mạnh nhất, tăng lên đến 188% so với cùng kỳ 2025, đạt giá trị 2,4 triệu USD. Tổng xuất khẩu rau quả Việt Nam sang Hàn Quốc trong 7 tháng đạt 201 triệu USD, tăng 10%.

Ông Đặng Phúc Nguyên, Tổng thư ký Hiệp hội rau quả Việt Nam (VINAFRUIT) cho biết, năm 2025 xuất khẩu rau quả của Việt Nam sang Hàn Quốc gần 308 triệu USD chiếm thị phần 3,59%. Trong 7 tháng năm 2026, thị phần của Hàn Quốc đã tăng lên 4,2%.

Về lý do khiến Hàn Quốc tăng nhập khẩu hàng rau quả của Việt Nam, ông Nguyên cho biết, do biến đổi khí hậu ảnh hưởng đến sản lượng cây trồng nội địa tại Hàn Quốc, chính phủ nước này duy trì xu hướng nới lỏng hạn ngạch và áp dụng thuế suất ưu đãi tạm thời đối với một số loại trái cây nhiệt đới để bình ổn giá tiêu dùng.

Bên cạnh đó, việc Việt Nam có đa dạng các mặt hàng trái cây được người dân Hàn Quốc ưa chuộng cũng là một trong những lý do giúp mặt hàng này có dư địa tăng cao tại xứ sở kim chi.

Dù là thị trường tiềm năng nhưng theo đánh giá của ông Nguyên, việc xuất khẩu trái cây nói riêng, nông sản nói chung từ Việt Nam sang Hàn Quốc cũng gặp không ít thách thức.

Hàn Quốc là quốc gia có yêu cầu cao về chất lượng khiến cho trái câu tươi gặp nhiều khó khăn. Quốc gia này có yêu cầu nghiêm ngặt về dư lượng thuốc bảo vệ thực vật, kiểm dịch và xử lý trái cây tươi. Hàn Quốc áp dụng triệt để cơ chế PLS (Positive List System) - mọi hoạt chất chưa có mức giới hạn dư lượng (MRLs) quy định riêng sẽ tự động áp mức mặc định cực kỳ nghiêm ngặt (0,01mg/kg).

Bên cạnh đó là tiêu chuẩn kiểm dịch thực vật (SPS) khắt khe. Theo đó, Hàn Quốc yêu cầu xử lý hơi nước nóng (VHT), chiếu xạ hoặc cấp đông nhanh đối với từng loại trái cây tươi đòi hỏi cơ sở đóng gói và nhà máy xử lý phải được phía bạn phê duyệt, kiểm tra định kỳ.

Ngoài ra, rau quả Việt Nam phải cạnh tranh trực tiếp với nhiều nguồn cung về giá và nhận diện thương hiệu như Thái Lan, Philippines (đối với chuối, xoài) và các nhà cung cấp từ Nam Mỹ. Chính vì vậy, doanh nghiệp Việt nên tận dụng các sản phẩm chế biến sâu hoặc xu hướng tiêu dùng tiện lợi để thâm nhập sâu vào thị trường này.

Những năm gần đây, sầu riêng là mặt hàng xuất khẩu chủ lực của Việt Nam. Trong 5 năm trở lại đây, tốc độ tăng trưởng xuất khẩu của Việt Nam tăng cực mạnh. Năm 2021, xuất khẩusầu riêng khoảng 177 triệu USD. Đến năm 2025, Việt Nam đã xuất khẩu đạt 3,85 tỷ USD. Sầu riêng đóng góp khoảng 40% sản lượng xuất khẩu của ngành trồng trọt.

Hiện nay, bên cạnh thị trường Trung Quốc, Việt Nam đã nỗ lực mở rộng thị trường xuất khẩu tới hơn 20 quốc gia và vùng lãnh thổ. Từ tháng 7/2026, Ấn Độ chính thức cho phép nhập khẩu sầu riêng tươi của Việt Nam, mở ra dư địa tăng trưởng và đa dạng hóa thị trường xuất khẩu.

Về triển vọng mở rộng thị trường trong thời gian tới, Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho biết đang tiếp tục đàm phán mở rộng thị trường, tăng thị phần tại các thị trường tiềm năng như Ấn Độ, Úc, New Zealand. Gia tăng xuất khẩu sầu riêng đông lạnh, sản phẩm chế biến, các sản phẩm phù hợp.