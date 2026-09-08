Thế giới mất 5 năm, Việt Nam chỉ cần gần 2 năm hoàn thành công trình lớn chưa từng có, rộng hơn 500.000m2, vốn đầu tư 40.000 tỷ

Trong ngành công nghiệp ô tô, một nhà máy sản xuất quy mô lớn thường cần nhiều năm để xây dựng và đưa dây chuyền vào vận hành. Tại Việt Nam, tổ hợp sản xuất ô tô VinFast ở Hải Phòng hoàn thành chu kỳ này chỉ trong 21 tháng. Khi đó, VinFast đã xác lập kỳ tích mới trong ngành công nghiệp ô tô thế giới.

Nhà máy ô tô VinFast được khởi công ngày 2/9/2017 tại Khu kinh tế Đình Vũ - Cát Hải, Hải Phòng. Chưa đầy 2 năm sau, ngày 14/6/2019, nhà máy chính thức khánh thành và bước vào sản xuất hàng loạt.

Điểm đáng chú ý là 21 tháng không chỉ dành cho việc dựng nhà xưởng. VinFast cho biết toàn bộ quá trình còn bao gồm xây dựng, lắp đặt dây chuyền, chạy thử và đưa nhà máy vào hoạt động. Hải Phòng khi đó công bố việc nhà máy hoàn thành vượt tiến độ khoảng 3 tháng.

Nhà máy được xây dựng trên diện tích hơn 500.000 m². Giai đoạn đầu có công suất thiết kế 250.000 ô tô/năm, tương đương tốc độ khoảng 38 xe/giờ; theo kế hoạch ban đầu, công suất có thể tăng lên 500.000 xe/năm ở giai đoạn tiếp theo.

Theo thông tin của VinFast, khoản đầu tư ban đầu cho giai đoạn sản xuất ô tô tại tổ hợp là khoảng 1,5 tỷ USD (gần 40.000 tỷ đồng). Toàn bộ khu phức hợp tại Hải Phòng được bố trí trên khu đất tương đương khoảng 335 ha, trong đó có 145 ha là đất lấn biển, được phê duyệt từ năm 2017 và chính thức đi vào hoạt động từ năm 2019.

Ngoài diện tích đất đã được cấp, VinFast còn thuê lại hơn 822.000 m² mặt bằng nhà xưởng và nhà kho từ Công ty Cổ phần đầu tư KCN Vinhomes Hải Phòng để mở rộng không gian sản xuất, đáp ứng nhu cầu phát triển trong giai đoạn mới.

Nhà máy ô tô gồm 6 khu vực sản xuất chính, gồm xưởng dập, hàn thân vỏ, sơn, động cơ, phụ trợ và lắp ráp. Các phân xưởng được kết nối thành một chu trình liên hoàn.

Nhà máy sử dụng hàng nghìn robot ABB cùng hệ thống quản lý sản xuất của Siemens và SAP. Theo công bố tại thời điểm khánh thành, VinFast có khả năng tự thực hiện nhiều công đoạn cốt lõi, trong đó có dập các tấm kim loại lớn, gia công và sản xuất động cơ tại chỗ.

"Chúng tôi chỉ mất 21 tháng để thực hiện công việc mà hầu hết những nhà sản xuất ô tô trên thế giới phải thực hiện từ 36 đến 60 tháng (3-5 năm)" - James B. Deluca, Cựu Tổng Giám đốc VinFast cho biết.

Với VinFast, lợi thế về tiến độ đến từ việc triển khai nhiều hạng mục song song, tận dụng quỹ đất đã được quy hoạch và đồng thời đưa các đối tác công nghệ, thiết bị vào dự án từ sớm. Mục tiêu khi đó không chỉ là xây xong nhà xưởng mà phải hoàn thiện cả dây chuyền để có thể sản xuất những chiếc xe thương mại đầu tiên.

Sau khi khánh thành, tổ hợp tiếp tục được mở rộng và thay đổi theo chiến lược sản phẩm của VinFast. Đến năm 2025, cơ sở Hải Phòng vẫn là nhà máy sản xuất lớn nhất của VinFast tại Việt Nam. Hồ sơ công bố với Ủy ban Chứng khoán Mỹ cho biết nhà máy có công suất tối đa khoảng 300.000 xe/năm, trong khi công suất sản xuất ổn định không cần tăng ca được công bố ở mức khoảng 250.000 xe/năm. Cơ sở này có hơn 1.580 robot, mức tự động hóa tại xưởng dập và xưởng sơn lần lượt khoảng 90% và 95%.

Năm 2025, riêng nhà máy Hải Phòng xuất xưởng 200.000 ô tô điện, bao gồm xe tiêu thụ trong nước và xuất khẩu. Đây là bước phát triển đáng kể so với giai đoạn đầu khi nhà máy mới bắt đầu sản xuất các mẫu xe thương mại.

Đặc biệt, tổ hợp nhà máy VinFast tại Hải Phòng còn trở thành điểm đến quen thuộc của nhiều lãnh đạo cấp cao và nguyên thủ quốc gia khi đến thăm và làm việc chính thức tại Việt Nam. Nguyên Tổng thống Indonesia Joko Widodo, nguyên Tổng thống Bulgaria Rumen Radev, nguyên Thủ tướng Luxembourg Xavier Bettel khi còn đương nhiệm đều từng đến nhà máy, tham quan dây chuyền sản xuất ô tô điện và trực tiếp tìm hiểu xe điện VinFast. Mới đây nhất là chuyến thăm của Tổng thống Myanmar Min Aung Hlaing.