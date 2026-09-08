Thị trường ô tô Việt Nam đang chứng kiến ngày càng nhiều chương trình ưu đãi có giá trị lớn, lên đến cả trăm triệu với hàng loạt mẫu xe phổ thông.

Trong số này, Subaru Forester hiện là một trong những mẫu xe phổ thông có mức ưu đãi cao nhất. Phiên bản Forester 2.0 i-S EyeSight được giảm tối đa 360 triệu đồng, đưa giá xe xuống còn 839 triệu đồng.

Mức ưu đãi này áp dụng cho những chiếc Forester nhập khẩu từ Thái Lan. Đây cũng là lô xe nhập Thái cuối cùng trước khi mẫu SUV này chuyển sang nhập khẩu nguyên chiếc từ Nhật Bản.

Subaru Forester nhập Thái VIN 2025 là mẫu xe được ưu đãi giảm giá mạnh nhất thị trường.

Một số mẫu xe khác như Volkswagen Touareg Elegance và Luxury được ưu đãi 270-310 triệu đồng, trong khi Teramont Pro và Pro Max được hỗ trợ 50% lệ phí trước bạ, tương đương 140-144 triệu đồng.

Hyundai Thành Công cũng tham gia cuộc đua giảm giá khi Santa Fe thường xuyên được hỗ trợ 220 triệu đồng trong khi mẫu MPV Stargazer cũng ưu đãi lên đến 110 triệu.

Với một số thương hiệu khác, MG cũng nằm trong nhóm "mạnh tay" giảm giá sản phẩm. MG G50 1.5T AT Lux có mức ưu đãi cao nhất 110 triệu đồng. Các mẫu MG ZS, MG HS và những phiên bản khác của G50 được giảm 62-106 triệu đồng. Toàn bộ xe trong chương trình đều sản xuất năm 2025.

Nhiều hãng khác cũng ưu đãi 100% lệ phí trước bạ cho một số mẫu xe. Honda áp dụng với City và BR-V; Toyota có Vios, Veloz Cross, Avanza Premio và Yaris Cross HEV; Mitsubishi áp dụng với Xforce, Destinator Premium, Xpander. Riêng Xpander Cross được ưu đãi 100% lệ phí trước bạ kèm phiếu nhiên liệu 20 triệu đồng, nâng tổng giá trị ưu đãi lên khoảng 90 triệu đồng.

Đây đang là thời điểm tháng Ngâu (tháng 7 âm lịch) và việc doanh số xe đi xuống, các hãng tăng cường khuyến mại không phải chuyện lạ. Đáng chú ý là trong năm nay, những màn giảm giá cả trăm triệu đồng, ưu đãi 50% hay 100% phí trước bạ, tặng phiếu nhiên liệu, phụ kiện hoặc các gói bảo hành diễn ra liên tục.

Nếu để ý giá bán của các mẫu ô tô giai đoạn này, người dùng sẽ thấy một thực tế là xe tháng sau có xu hướng thấp hơn tháng trước. Các chương trình ưu đãi, khuyến mại kéo dài liên tục và chưa có dấu hiệu dừng lại.

Điều này phần nào phản ánh sức ép cực lớn mà các nhà sản xuất và đại lý phải đối mặt. Sự vươn lên mạnh mẽ của VinFast được chỉ ra là nguyên nhân lớn nhất đánh mạnh vào thị phần của những cái tên gạo cội khác trên thị trường. Sau 7 tháng đầu năm, thương hiệu này bán ra hơn 175.000 xe, đứng đầu thị trường, thậm chí bằng vài thương hiệu lớn liền sau đó cộng lại.

"Miếng bánh", vì thế, đang ngày càng nhỏ hơn, lại phải chia cho ngày càng nhiều cái tên khi các thương hiệu Trung Quốc cũng liên tục xuất hiện, tung hàng loạt model mới trải dài ở nhiều phân khúc.

Lúc này, giảm giá gần như là động thái trực tiếp nhất, nhanh nhạy nhất với diễn biến thị trường để "cứu" doanh số, trước khi bàn đến các chiến lược xa xôi hơn.