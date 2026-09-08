Đại lý báo VinFast VF Wild nhận cọc từ tuần sau: Giá tạm tính từ 800 triệu đồng, 2 bản, có xe thực tế sờ thử ngay tháng này

VinFast VF Wild mở cọc tháng này?

Theo thông tin từ một số tư vấn bán hàng tại đại lý, VinFast VF Wild sẽ chính thức nhận đặt cọc từ ngày 15/9. Mặc dù hãng chưa đưa ra thông báo chính thức, các đại lý cho biết xe có thể được phân phối với 2 phiên bản. Dự kiến trong tháng này, xe sẽ được trưng bày rộng rãi cho công chúng.

Mức giá khởi điểm tạm tính được người bán đưa ra là khoảng 800 triệu đồng. Con số này tương đương với các bản tầm trung của Ford Ranger hay Toyota Hilux.

VinFast VF Wild có thể được mở cọc và trưng bày ngay tháng này. Ảnh dựng đồ họa: Bí Mật Xe Biz

VF Wild liên tục được bắt gặp chạy thử

Trước đó, bản thương mại của VF Wild từng xuất hiện tại một sự kiện nội bộ. Nhiều chiếc xe ngụy trang cũng liên tục được bắt gặp khi chạy thử trên đường. Có chiếc được ngụy trang kín, nhưng cũng có chiếc chỉ che một vài chi tiết nhỏ như logo.

VF Wild được bắt gặp ở cây xăng trên đường. Ảnh: FB

VF Wild là EREV?

Những hình ảnh thực tế cho thấy xe được trang bị hai nắp ốp đối xứng hai bên thùng. Đây là thiết kế đặc trưng của các dòng xe EREV hoặc PHEV, gồm một cổng sạc điện và một nắp bình nhiên liệu. Phía tư vấn bán hàng đại lý cũng cho biết VF Wild sẽ là EREV.

Cơ chế của EREV giúp xe vận hành hoàn toàn bằng động cơ điện. Động cơ đốt trong chỉ đóng vai trò làm máy phát điện. Thiết kế này giúp giải quyết nỗi lo về hạ tầng trạm sạc, đồng thời có thể nâng tổng quãng đường di chuyển kết hợp lên tới khoảng 1.000 km.

Nếu dự đoán này chính xác, VF Wild sẽ là mẫu xe EREV đầu tiên của thương hiệu Việt.

VF Wild sẽ là EREV. Ảnh: FB

Những điểm nhấn trên VF Wild bản thương mại từng lộ diện

So với bản concept, nội thất của phiên bản cận thương mại đã được tinh chỉnh thực dụng hơn. Bảng táp-lô sở hữu màn hình cảm ứng trung tâm dạng đặt nổi với kích thước khoảng 9-10 inch. Bệ trung tâm mang phong cách tối giản, tối ưu không gian bằng khay sạc không dây và hộc để cốc thay vì phím bấm vật lý.

Ghế lái hiện vẫn sử dụng loại chỉnh cơ. Điểm nhấn thẩm mỹ nằm ở phần ta-pi cửa lái với các họa tiết trang trí lấy cảm hứng từ bản đồ địa hình. Ngoài ra, khoang lái chia sẻ nhiều chi tiết từ mẫu VF 8 mới như vô-lăng, cụm điều khiển nâng/hạ kính và nhiều khả năng là cần số điện tử tích hợp sau vô-lăng.

Nội thất xe có vài điểm giống VF 8 mới. Ảnh: FB

Sự xuất hiện của VF Wild sẽ mang đến làn gió mới cho phân khúc xe bán tải tại Việt Nam. EREV hiện mang tới nhiều ưu điểm, từ khả năng tiết kiệm nhiên liệu, độ êm ái và không phụ thuộc hạ tầng sạc.