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Thông báo quan trọng cho người dùng điện thoại iPhone cũ

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Những chiếc iPhone đã sử dụng lâu năm có thể dần trở nên ì ạch mà người dùng không nhận ra nguyên nhân.

Những chiếc iPhone đã sử dụng trong thời gian dài có thể dần xuất hiện tình trạng phản hồi chậm, ứng dụng mất nhiều thời gian để mở hoặc bộ nhớ thường xuyên ở trạng thái gần đầy.

Đây là những vấn đề khá phổ biến trên thiết bị cũ, đặc biệt khi máy tích lũy nhiều dữ liệu và ứng dụng sau nhiều năm sử dụng.

Trước khi quyết định thay điện thoại mới, người dùng nên kiểm tra lại một số thiết lập và thành phần trên iPhone, bởi chỉ vài thao tác đơn giản cũng có thể giúp giải phóng dung lượng và cải thiện trải nghiệm sử dụng.

Kiểm tra dung lượng lưu trữ

Bộ nhớ gần đầy là một trong những vấn đề thường gặp trên iPhone cũ. Khi thiết bị phải xử lý quá nhiều dữ liệu, trải nghiệm sử dụng có thể bị ảnh hưởng, đặc biệt khi người dùng thường xuyên lưu ảnh, video hoặc cài đặt nhiều ứng dụng.

Để kiểm tra, truy cập Cài đặt > Cài đặt chung > Dung lượng iPhone. Tại đây, hệ thống sẽ hiển thị dung lượng đã sử dụng và danh sách những ứng dụng đang chiếm nhiều bộ nhớ.

Người dùng có thể xóa các ứng dụng không còn sử dụng, đồng thời kiểm tra ảnh, video và những tệp dung lượng lớn để giải phóng không gian.

Xóa dữ liệu trình duyệt

Trong quá trình sử dụng, Safari và các trình duyệt khác có thể lưu lịch sử truy cập, cookie và dữ liệu tạm. Nếu tích lũy trong thời gian dài, những dữ liệu này sẽ chiếm thêm một phần dung lượng trên thiết bị.

Người dùng có thể vào phần cài đặt của trình duyệt để kiểm tra và xóa dữ liệu không cần thiết. (Ảnh chụp màn hình)

(Ảnh chụp màn hình)

Với Safari, thao tác được thực hiện trong phần cài đặt của iPhone. (Ảnh chụp màn hình)

Việc dọn dữ liệu trình duyệt không biến một chiếc iPhone cũ thành thiết bị mới, nhưng có thể giúp giải phóng thêm dung lượng lưu trữ.

Tắt làm mới ứng dụng trong nền

Một số ứng dụng có khả năng tự cập nhật nội dung ngay cả khi người dùng không trực tiếp mở chúng. Đây là tính năng Làm mới ứng dụng trong nền, được thiết kế để giúp ứng dụng cập nhật dữ liệu thường xuyên hơn.

Bạn nên vào Cài đặt > Cài đặt chung > Làm mới ứng dụng trong nền để tắt bớt những ứng dụng không cần cập nhật liên tục. (Ảnh chụp màn hình)

Trên những thiết bị đã sử dụng lâu năm, người dùng có thể cân nhắc tắt tính năng này đối với các ứng dụng không cần thiết.

Thao tác thực hiện tại Cài đặt > Cài đặt chung > Làm mới ứng dụng trong nền. Người dùng có thể lựa chọn ứng dụng được phép hoạt động trong nền thay vì tắt toàn bộ.

Kiểm tra tình trạng pin

Pin cũng là yếu tố cần được quan tâm khi sử dụng iPhone trong thời gian dài. Sau nhiều chu kỳ sạc, khả năng lưu trữ năng lượng của pin sẽ suy giảm, từ đó có thể ảnh hưởng đến thời gian sử dụng và hiệu suất thiết bị trong một số trường hợp.

Để kiểm tra, vào Cài đặt > Pin > Tình trạng pin & Sạc. Mục này cung cấp thông tin về dung lượng tối đa của pin cũng như khả năng hỗ trợ hiệu năng cao nhất.

Nếu pin đã xuống cấp đáng kể, người dùng có thể cân nhắc thay pin thay vì lập tức đổi sang một chiếc iPhone mới.

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Theo Huỳnh Duy

Đời sống & Pháp luật

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