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Phát hiện một thiết bị nặng 250 tấn được vận chuyển bằng đoàn xe hộ tống, di chuyển liên tục trong 5 ngày để hoàn thành nhiệm vụ đặc biệt

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Tổng trọng lượng của tổ hợp vận chuyển lên tới khoảng 600 tấn.

Phát hiện một thiết bị nặng 250 tấn được đoàn xe hộ tống, di chuyển trong 5 ngày để hoàn thành nhiệm vụ đặc biệt - Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Cảnh sát Đường cao tốc Liên bang Brazil (PRF) đã tổ chức hộ tống một máy biến áp phục vụ dự án điện gió có trọng lượng 250 tấn trên tuyến quốc lộ BR-101, thuộc vùng đô thị Recife. Hoạt động vận chuyển được chia thành ba giai đoạn trong các ngày 1, 2 và 5/5 nhằm đảm bảo an toàn cho đoàn xe và hạn chế ảnh hưởng đến giao thông.

Đây là máy biến áp điện gió khổng lồ thứ hai được PRF phối hợp hộ tống trên tuyến đường này. Tổng trọng lượng của tổ hợp vận chuyển, bao gồm máy biến áp, các phương tiện chuyên dụng và rơ-moóc, lên tới khoảng 600 tấn. Đoàn xe gồm ba xe tải và hai rơ-moóc cỡ lớn, với tải trọng được phân bổ trên nhiều trục nhằm giảm tác động lên mặt đường.

Tổ hợp vận chuyển có chiều dài 113,75 m, rộng 6,9 m và cao 5,25 m, chiếm phần lớn mặt đường khi di chuyển. Do kích thước đặc biệt lớn, hoạt động vận chuyển cần được tổ chức và điều phối chặt chẽ giữa lực lượng PRF và các đơn vị liên quan.

Giai đoạn đầu bắt đầu lúc 5 giờ ngày 1/5 tại Km 94 của tuyến BR-101, thuộc Cabo de Santo Agostinho. Đoàn xe di chuyển theo hướng Bắc, lần lượt đi qua Jaboatão dos Guararapes, Recife và Paulista, trước khi đến Km 53 vào khoảng 14 giờ cùng ngày.

Ngày 2/5, đoàn xe tiếp tục xuất phát lúc 5 giờ từ Paulista, đi qua Abreu e Lima và Igarassu, sau đó kết thúc chặng tại trạm kiểm soát của PRF ở Km 29, Igarassu, vào cuối buổi chiều.

Chặng cuối được thực hiện vào ngày 5/5, bắt đầu lúc 8 giờ, đi qua Goiana trước khi đưa máy biến áp đến địa điểm cuối cùng tại bang Paraíba. Việc bố trí chặng này vào thứ Hai nhằm tránh thời điểm diễn ra cuộc bầu cử thành phố tại Goiana vào cuối tuần.

Trong thời gian đoàn xe di chuyển, tốc độ trung bình dự kiến chỉ khoảng 7 km/h. Do đó, PRF cảnh báo các phương tiện lưu thông trên BR-101 có thể phải đối mặt với tình trạng hạn chế giao thông và thời gian di chuyển kéo dài.

Tại một số khu vực như Abreu e Lima và Igarassu, phương tiện có thể được điều hướng vào làn đường dành cho xe buýt theo hướng Recife - João Pessoa trong thời gian đoàn xe được hộ tống. Tuy nhiên, cơ quan chức năng vẫn khuyến nghị tài xế ưu tiên các tuyến đường khác nếu có thể.

PRF cũng đưa ra một số phương án chuyển hướng cho các hành trình dài. Phương tiện từ khu vực bờ biển phía Nam đi Recife có thể rời BR-101 tại Km 125 ở Escada, đi theo PE-45 đến Maçau-açu, sau đó nhập BR-232 qua Vitória de Santo Antão để tiếp tục đến Jaboatão dos Guararapes và Recife.

Việc phải tổ chức hộ tống đặc biệt cho máy biến áp có kích thước và trọng lượng lớn cho thấy yêu cầu ngày càng cao đối với hệ thống logistics phục vụ các dự án năng lượng tái tạo. Brazil, đặc biệt là khu vực Đông Bắc, đang là một trong những trung tâm phát triển điện gió lớn của nước này, kéo theo nhu cầu vận chuyển các thiết bị công nghiệp có kích thước siêu trường, siêu trọng đến các dự án điện gió.

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Như Quỳnh

An ninh tiền tệ

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