Subaru Forester đời cũ vẫn chưa 'xả' hết hàng dù giảm giá hàng trăm triệu, đời mới đã bán được gần 1 năm

Theo thông tin từ một đại lý Subaru phía Nam, Forester VIN 2024 hiện còn 4 xe, gồm 2 chiếc bản 2.0 i-L EyeSight và 2 chiếc bản 2.0 i-S EyeSight. Tình trạng còn hàng này cũng bắt gặp ở các đại lý khác.

Subaru Forester 2024 được đại lý "xả kho" với giá từ 799 triệu đồng. Ảnh: Đại lý

Cụ thể, Forester 2.0 i-L EyeSight hiện được chào giá 799 triệu đồng, trong khi bản 2.0 i-S EyeSight có giá 839 triệu đồng. Đại lý phía Nam này cho biết bản i-L chỉ còn màu bạc ánh kim và xám bạc ánh kim, bản i-S còn màu trắng và xanh dương.

Điểm đáng chú ý là Forester thế hệ mới đã được giới thiệu tại Việt Nam từ tháng 11/2025, tức đã khoảng 10 tháng tính đến thời điểm hiện tại. Xe được phân phối chính hãng với 2 phiên bản gồm 2.5i-L EyeSight và 2.5i-S EyeSight.

Subaru Forester thế hệ mới ra mắt từ cuối năm 2025. Ảnh: AP Team

Mức giá hiện tại của Forester thế hệ trước là kết quả qua nhiều đợt điều chỉnh để tìm khách hàng. Bản i-L EyeSight xuống còn 799 triệu đồng, trong khi bản i-S EyeSight về 839 triệu đồng. Mức giảm cao nhất lên tới 360 triệu đồng.

Subaru Forester thế hệ cũ có gì?

Hai phiên bản Forester được đề cập đều thuộc thế hệ Forester nhập khẩu từ Thái Lan. Điểm khác biệt đáng chú ý so với phiên bản tiêu chuẩn nằm ở gói an toàn EyeSight.

Subaru Forester 2024 nhập khẩu Thái Lan được trang bị gói an toàn EyeSight. Ảnh: Đại lý

Gói công nghệ này tích hợp một loạt tính năng hỗ trợ người lái như hỗ trợ phanh khẩn cấp, hỗ trợ giữ làn đường và tự định tâm làn đường, kiểm soát hành trình thích ứng hay hỗ trợ đánh lái khẩn cấp.

Cả hai phiên bản đều sử dụng động cơ xăng Boxer 2.0L hút khí tự nhiên, cho công suất tối đa 154 mã lực và mô-men xoắn cực đại 196 Nm. Động cơ kết hợp hộp số vô cấp CVT và hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian AWD.

Subaru Forester 2024 trang bị hệ dẫn động 4 bánh AWD và hộp số CVT. Ảnh: Đại lý

So với một số đối thủ cùng phân khúc, Forester có phần bất lợi về danh sách tiện nghi cũng như lựa chọn hệ truyền động. Xe không có nhiều tùy chọn động cơ và trang bị như một số mẫu SUV cỡ C trên thị trường.

Subaru Forester có màn hình hỗ trợ Apple CarPlay và điều hòa tự động 2 vùng. Ảnh: Đại lý

Dù vậy, Forester vẫn sở hữu một số trang bị cơ bản đáng chú ý như đèn chiếu sáng LED, màn hình trung tâm hỗ trợ Apple CarPlay, điều hòa tự động 2 vùng và phanh đỗ điện tử.

So với thế hệ mới, Forester 2024 này có động cơ nhỏ hơn cũng như ít trang bị tiện nghi hiện đại hơn. Thiết kế xe thế hệ mới cũng bắt mắt hơn.