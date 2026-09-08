Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Phát hiện mỏ vàng và antimon hàm lượng cực cao, cách mặt đất chưa đến 50 mét

| | Thị trường

Kết quả khoan thăm dò ban đầu tại dự án Zopkhito ở Georgia cho thấy hệ thống khoáng hóa vàng và antimon có quy mô đáng kể, với nhiều mẫu đạt hàm lượng cao.

Phát hiện mỏ vàng và antimon hàm lượng cực cao, cách mặt đất chưa đến 50 mét - Ảnh 1.

Công ty thăm dò và phát triển khoáng sản Krakatoa Resources vừa công bố những kết quả đầu tiên từ chương trình khoan thăm dò năm 2026 tại Dự án Vàng-Antimon Zopkhito ở Georgia.

Kết quả phân tích từ 4 lỗ khoan kim cương trên bề mặt cho thấy các khu vực thăm dò đã cắt qua những vùng chứa vàng và antimon. Trong số này, lỗ khoan DDZOP26001 ghi nhận kết quả đáng chú ý với 1,8 triệu tấn vật liệu có hàm lượng 11,09 gram vàng/tấn và 3,56% antimon.

Tại các mẫu riêng lẻ, hàm lượng cao nhất được ghi nhận lên tới 17,1 gram vàng/tấn đối với vàng và 15,3% đối với antimon.

Riêng tại một đoạn khoan bắt đầu từ độ sâu 43,99 m, kết quả phân tích cho thấy 2,83 m vật liệu có hàm lượng 3,26 gram vàng/tấn và 5,72% antimon. Bên trong đoạn này, khoảng 1,59 m có hàm lượng vàng đạt 5 gram/tấn.

Ngoài các kết quả trên bề mặt, 10 mẫu lõi khoan dưới lòng đất đầu tiên cũng đã được phân tích và cho kết quả khả quan. Công ty hiện còn 2 lô mẫu đang được phân tích tại phòng thí nghiệm, cùng các mẫu bổ sung đang được chuyển đến để kiểm tra.

Phát hiện mỏ vàng và antimon hàm lượng cực cao, cách mặt đất chưa đến 50 mét - Ảnh 2.

Chương trình thăm dò năm 2026 được triển khai nhằm làm rõ và chuyển đổi các ước tính tài nguyên lịch sử của Zopkhito sang ước tính tài nguyên khoáng sản theo tiêu chuẩn JORC 2012. Các ước tính này gồm 225.000 tấn quặng có hàm lượng antimon 11,6% và 7,1 triệu tấn quặng có hàm lượng antimon 3,7 gram/tấn.

Theo ông Mark Major, giám đốc điều hành công ty, hoạt động khoan thăm dò trên bề mặt đã xác định được các mạch khoáng hóa tại những khu vực mục tiêu. Kết quả này cũng hỗ trợ các mô hình khoáng hóa được xây dựng dựa trên dữ liệu thăm dò lịch sử.

Đáng chú ý, hoạt động khoan đã xác định được khoáng hóa tại mạch 50, nằm ngoài phạm vi ước tính tài nguyên lịch sử. Theo doanh nghiệp, phát hiện này cho thấy hệ thống khoáng hóa có thể mở rộng ra ngoài những khu vực từng được xác định trước đây.

Dự án Zopkhito nằm cách Kutaisi khoảng 170 km. Khu vực này có tuyến đường sắt kết nối với các cảng ở phía tây trên Biển Đen, tạo điều kiện thuận lợi về cơ sở hạ tầng cho quá trình phát triển dự án.

Bên cạnh hoạt động khoan, Krakatoa đang tiến hành khảo sát địa chất tại các khu vực triển vọng khác trong phạm vi giấy phép. Công tác này tập trung vào mỏ antimon Sagebi và khu vực vonfram ở phía đông nam Zopkhito, cùng khu vực đồng Devrushi ở phía tây nam.

Phát hiện gần 1 km quặng kim loại chiến lược

Theo Đức Minh

An ninh tiền tệ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Thế giới mất 5 năm, Việt Nam chỉ cần gần 2 năm hoàn thành công trình lớn chưa từng có, rộng hơn 500.000m2, vốn đầu tư 40.000 tỷ

Thế giới mất 5 năm, Việt Nam chỉ cần gần 2 năm hoàn thành công trình lớn chưa từng có, rộng hơn 500.000m2, vốn đầu tư 40.000 tỷ Nổi bật

Báo Mỹ: VinFast VF 2 có thể bán ở Mỹ, châu Âu

Báo Mỹ: VinFast VF 2 có thể bán ở Mỹ, châu Âu Nổi bật

Bảng giá xe Honda SH125i mới nhất tháng 9/2026

Bảng giá xe Honda SH125i mới nhất tháng 9/2026

15:34 , 08/09/2026
Phía sau cuộc đua ô tô giảm giá cả trăm triệu

Phía sau cuộc đua ô tô giảm giá cả trăm triệu

15:05 , 08/09/2026
iPhone Ultra có 3 điểm độc quyền hơn hẳn iPhone 18 Pro

iPhone Ultra có 3 điểm độc quyền hơn hẳn iPhone 18 Pro

14:10 , 08/09/2026
iPhone 18 Pro Max sẽ có viên pin lớn nhất trong lịch sử iPhone

iPhone 18 Pro Max sẽ có viên pin lớn nhất trong lịch sử iPhone

14:00 , 08/09/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên