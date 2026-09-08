Honda tung mẫu xe tay ga thu nhỏ của Forza 350, trang bị camera hành trình, kính chắn gió chỉnh điện cùng màn hình cảm ứng, giá chưa tới 70 triệu đồng

Trước thềm khai màn triển lãm triển lãm xe máy quốc tế, liên doanh Wuyang-Honda tại thị trường Trung Quốc đã bất ngờ tung ra những hình ảnh chi tiết đầu tiên của mẫu xe tay ga NWZ150.

Không còn dừng lại ở những đồn đoán, những gì được hé lộ cho thấy hãng xe này đang ấp ủ tham vọng tạo ra một cơn địa chấn trong phân khúc xe tay ga cỡ nhỏ bằng việc nhồi nhét những công nghệ vốn chỉ thường thấy trên các dòng môtô phân khối lớn đắt tiền.

Kính chắn gió nâng hạ điện và màn hình cảm ứng: Định nghĩa lại tiện nghi xe ga nhỏ

Điểm nhấn gây chú ý bậc nhất trên NWZ150 chính là cụm kính chắn gió điều chỉnh điện thông qua nút bấm trên cùm điều khiển. Trong phân khúc xe tay ga 150cc phổ thông hiện nay, hầu hết các mẫu xe chỉ trang bị kính chắn gió cố định hoặc chỉnh cơ bằng tay khá bất tiện.

Việc Wuyang-Honda đưa hệ thống nâng hạ điện lên NWZ150 giúp người lái có thể dễ dàng hạ kính để đón gió mát khi dạo phố với tốc độ thấp, hoặc nâng cao kính chỉ bằng một nút bấm khi di chuyển trên đường trường nhằm giảm thiểu áp lực gió tạt vào ngực và mặt. Lợi ích thực tế này giúp giảm đáng kể cảm giác mệt mỏi trong những hành trình dài.

Chưa dừng lại ở đó, khu vực trung tâm khoang lái gây ấn tượng mạnh với màn hình cảm ứng cỡ lớn hiển thị sắc nét. Thay vì sử dụng cụm đồng hồ cơ kết hợp LCD đơn điệu, việc trang bị màn hình điều khiển cảm ứng mang đến trải nghiệm hiện đại chẳng khác nào ngồi trong khoang lái của một chiếc ô tô.

Đáng chú ý, giao diện hiển thị xuất hiện biểu tượng ghi hình DVR, xác nhận việc mẫu xe này được tích hợp sẵn camera hành trình phía trước. Đây là một điểm cộng cực lớn đối với người tiêu dùng hiện đại, bởi camera hành trình vừa giúp ghi lại những thước phim cung đường đẹp, vừa là bằng chứng bảo vệ quyền lợi của người lái nếu chẳng may xảy ra va chạm giao thông trên đường.

Ngoài ra, hình ảnh rò rỉ còn gợi mở khả năng mẫu xe mới sẽ được tích hợp tính năng sưởi ấm tay lái - một tiện ích vô cùng giá trị khi vận hành trong điều kiện thời tiết mùa đông giá rét, cùng dàn chân phía sau sở hữu cặp giảm xóc đôi bình dầu phụ khí nén màu vàng bắt mắt giúp hấp thu xung lực êm ái hơn khi chở nặng qua gờ giảm tốc.

An toàn tối đa với ABS hai kênh và hệ thống kiểm soát lực kéo TCS

Không chỉ tập trung vào đồ chơi công nghệ, độ an toàn của người lái cũng được đẩy lên mức tối đa. Wuyang-Honda NWZ150 được trang bị hệ thống phanh đĩa cho cả hai bánh, kết hợp cùng hệ thống chống bó cứng phanh ABS hai kênh và công nghệ kiểm soát lực kéo TCS.

Đối với điều kiện giao thông phức tạp và hạ tầng đường sá thường xuyên trơn trượt vào mùa mưa, sự kết hợp giữa phanh ABS và hệ thống TCS là chiếc phao cứu sinh đắt giá.

Phanh ABS giúp các bánh xe không bị khóa cứng khi người lái giật mình bóp phanh khẩn cấp, trong khi TCS sẽ chủ động can thiệp ngắt bớt lực kéo truyền xuống bánh sau khi phát hiện hiện tượng trượt quay trên mặt đường cát sỏi hay vạch sơn ướt. Điều này giúp ngăn chặn tối đa nguy cơ trượt ngã, mang lại sự yên tâm tuyệt đối cho cả những người lái thiếu kinh nghiệm.

Động cơ EW15 đầm chắc song hành cùng trọng lượng 147 kg

Khác với các dòng xe toàn cầu sử dụng cỗ máy eSP+ danh tiếng, NWZ150 vận hành nhờ khối động cơ xi-lanh đơn mang mã hiệu EW15 do Wuyang-Honda tự phát triển, làm mát bằng dung dịch. Động cơ này sản sinh công suất tối đa 11,4 kW (tương đương 15,5 mã lực) tại 8.500 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 14,4 Nm tại 6.500 vòng/phút, cho tốc độ tối đa đạt 107 km/h.

Mặc dù việc vắng bóng công nghệ eSP+ có thể để lại chút gợn lăn tăn cho những tín đồ trung thành của thương hiệu cánh chim, nhưng thông số sức mạnh của EW15 vẫn hoàn toàn ngang ngửa với các đối thủ cùng dung tích, đáp ứng mượt mà nhu cầu tăng tốc vượt xe và leo dốc.

Đáng chú ý, trọng lượng ướt của xe lên tới 147 kg - nặng hơn đáng kể so với mặt bằng chung các mẫu xe ga 150cc vốn dao động quanh mức 125 đến 135 kg. Trọng lượng tăng vọt này xuất phát từ hệ thống cơ cấu kính điện, cụm màn hình, camera, bình dầu phụ cùng phần khung gầm được gia cố bằng thép ống dày dặn hơn.

Thân xe nặng mang lại điểm cộng cực lớn là xe chạy rất đầm chắc ở dải tốc độ cao, không bị bay xe hay chao đảo khi gặp gió tạt từ xe tải chạy ngược chiều, phục vụ đúng tính chất của một chiếc xe ga đường trường phân khối nhỏ mang phong cách đàn anh Forza 350.

Thách thức lớn nếu đặt chân về thị trường Việt Nam

Mức giá dự kiến tại thị trường Trung Quốc của Wuyang-Honda NWZ150 được dự đoán sẽ vượt mốc 18.000 Nhân dân tệ, giá trị chiếc xe quy đổi sang tiền Việt vào khoảng hơn 69 triệu đồng.

Giả sử trong tương lai, mẫu xe này được các đại lý tư nhân nhập khẩu nguyên chiếc về Việt Nam, sau khi cộng thêm các khoản thuế nhập khẩu, thuế tiêu thụ đặc biệt, phí vận chuyển và lợi nhuận bán lẻ, giá bán của NWZ150 nhiều khả năng sẽ đội lên mức 85 đến 95 triệu đồng.

Ở khoảng giá này, chiếc xe sẽ đối đầu trực diện với những tên tuổi sừng sỏ như Honda PCX 160 nhập khẩu Indonesia, Yamaha NMAX 155 hay thậm chí là chạm đến phân khúc giá của Honda SH 125i lắp ráp trong nước.

Khách hàng Việt Nam vốn là những người cực kỳ chuộng công nghệ và thích xe có ngoại hình bệ vệ, hầm hố. Danh sách trang bị ngập tràn từ kính điện, màn cảm ứng, camera hành trình cho đến phanh đĩa ABS hai kênh và TCS chắc chắn sẽ khiến nhiều bạn trẻ mê xê dịch phát cuồng vì chi phí bỏ ra quá hời so với việc mua một chiếc maxi-scooter đắt đỏ.

Thế nhưng, con đường chinh phục người tiêu dùng Việt của NWZ150 sẽ phải đối mặt với hai rào cản tâm lý vô cùng khắc nghiệt. Đầu tiên là xuất xứ liên doanh nội địa Trung Quốc, dù mang thương hiệu Honda nhưng xe không sử dụng động cơ eSP+ tiêu chuẩn toàn cầu, điều này dễ khiến nhóm khách hàng bảo thủ nghi ngại về độ bền và giá trị bán lại.

Kế đến, với trọng lượng 147 kg, việc xoay xở, dắt xe trong các con ngõ nhỏ hoặc các bãi đỗ xe chật chội tại các đô thị lớn như Hà Nội hay Thành phố Hồ Chí Minh sẽ là một cực hình đối với người dùng thể hình nhỏ. Chưa kể, hệ thống điện tử phức tạp cũng đòi hỏi nguồn phụ tùng thay thế và tay nghề thợ sửa chữa phải thật sự đảm bảo.

Mặc dù vậy, nếu các nhà nhập khẩu đưa ra được một mức giá bán hợp lý, Wuyang-Honda NWZ150 vẫn sẽ là một làn gió mới đầy mê hoặc dành cho những ai tìm kiếm sự hưởng thụ công nghệ đỉnh cao và phong cách lái đường trường khác biệt trên từng cung đường.