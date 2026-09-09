Chưa ra mắt nhưng thị trường đã bán đầy "seal" iPhone 18 giá "hạt dẻ"

Seal iPhone 18 đã sẵn hàng

Trên mạng xã hội, một số thợ iPhone và chủ cửa hàng kinh doanh điện thoại đã đăng bán seal hộp mang tên iPhone 18, iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max, dù các mẫu máy này chưa chính thức được bán ra.

Một số bài đăng trên mạng xã hội cho thấy nhiều miếng seal được in thông tin tương ứng với các mẫu iPhone 18. Người bán giới thiệu đây là "seal 2 lớp", đồng thời cho biết đã chuẩn bị hàng và nhận bán cho người có nhu cầu. Mức gái được tài khoản MXH công khai khoảng 35.000 đồng.

Ảnh chụp bài đăng trên MXH

Các mẫu seal được mua trên thị trường thường có chất lượng khá tương đồng với hàng thật, dễ dàng sử dụng. Dù không có kinh nghiệm cũng có thể bóc và căn theo mép để dán lại. Các sản phẩm này thường sẽ được nhập về từ Trung Quốc hoặc các đầu mối sẽ tự in dựa trên phôi có sẵn. Ngoài ra cũng có khá nhiều loại seal đang được bán trên thị trường. Chúng được phân chia giá thành dựa trên chất lượng mực in và độ hoàn thiện của các vết trên seal.

Seal iPhone 18 được rao bán bởi nhiều thợ sửa chữa và cửa hàng kinh doanh điện thoại. Ảnh chụp màn hình

Seal iPhone là lớp niêm phong được đặt trên vỏ hộp, giúp duy trì tình trạng đóng gói của sản phẩm trước khi đến tay người mua. Với những chiếc iPhone nguyên seal, người dùng thường kỳ vọng hộp chưa bị mở và sản phẩm bên trong chưa được sử dụng.

Tuy nhiên, việc một bộ seal mới có thể được mua riêng trên thị trường cho thấy lớp niêm phong bên ngoài không phải yếu tố duy nhất để xác định một chiếc iPhone có thực sự mới hay không.

Việc seal iPhone 18 xuất hiện trước cả thời điểm dòng máy này được bán chính thức cũng không đồng nghĩa iPhone 18 đã được đưa ra thị trường. Đây là các vật liệu niêm phong được sản xuất để phục vụ việc đóng gói, thay thế hoặc đóng lại hộp máy.

Vì sao phải dán lại seal, người mua cần lưu ý gì?

Có nhiều lý do khiến cửa hàng hoặc người dùng có nhu cầu mua seal rời để đóng lại hộp iPhone.

Với các mẫu máy xách tay, trong quá trình đưa hàng qua hải quan, một số thiết bị có thể phải bóc seal và được đưa qua dưới dạng hàng hóa của người dùng. Khi đó, máy vẫn có thể là sản phẩm mới nhưng không còn nguyên lớp niêm phong ban đầu. Các cửa hàng kinh doanh máy xách tay vì vậy có thể mua seal rời để đóng lại hộp trước khi bán.

Bên cạnh đó, tại Việt Nam, những năm gần đây, các đại lý ủy quyền của Apple (AAR) cũng thường yêu cầu kích hoạt máy khi bán nhằm hạn chế tình trạng đầu cơ, mua đi bán lại hưởng chênh lệch trong thời gian đầu mở bán.

Điều này lại tạo ra một nhu cầu khác trên thị trường. Một số khách hàng mua iPhone để làm quà tặng không muốn chiếc máy được kích hoạt từ trước khi trao cho người nhận. Một bộ phận khác muốn quay video review, mở hộp nên cũng có nhu cầu sở hữu sản phẩm có hình thức bên ngoài như máy nguyên seal.

iPhone sẽ có seal ở 2 đầu hộp. Ảnh Internet

Trên thị trường cũng xuất hiện các mẫu iPhone full box, nguyên seal nhưng đã được kích hoạt trực tuyến, thường được gọi là hàng active online.

Theo những người kinh doanh điện thoại, nhóm này có thể gồm những chiếc iPhone mới được kích hoạt trực tuyến trong quá trình phân phối. Chẳng hạn, khi máy được đưa về các chuỗi bán lẻ quá lâu hoặc cần lấy số lượng bán ra, chuỗi có thể kích hoạt thiết bị thông qua IMEI in trên vỏ hộp.

Một nhóm khác là máy đã qua sử dụng, có ngoại hình còn đẹp và dung lượng pin cao, thường được gọi là hàng lướt. Những thiết bị này có thể được cửa hàng đóng lại seal rồi bán dưới dạng iPhone đã kích hoạt online.

Vì vậy, nguyên seal không đồng nghĩa máy hoàn toàn mới. Theo anh Hữu Đông, người có kinh nghiệm có thể kiểm tra tình trạng thiết bị qua một số phần mềm, trong đó có số lần sạc để nhận biết dấu hiệu máy đã qua sử dụng.

Khi mua iPhone nguyên seal, người dùng nên đối chiếu IMEI trên hộp với máy, kiểm tra tình trạng kích hoạt, bảo hành và các dấu hiệu sử dụng, đặc biệt với những sản phẩm được giới thiệu là active online.