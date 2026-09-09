Thế giới thiếu dầu diesel trầm trọng

Dẫn lời các lãnh đạo trong ngành lọc dầu và kinh doanh hàng hóa, Reuters cho biết nguồn cung dầu diesel toàn cầu sẽ tiếp tục khan hiếm trong năm tới do thiếu năng lực lọc dầu để bù đắp sự sụt giảm nguồn cung từ các cơ sở tại Trung Đông và Nga.



"Chúng ta mất đi 2 triệu thùng mỗi ngày từ Nga và gần 2 triệu thùng mỗi ngày từ Trung Đông," ông Russell Hardy, Giám đốc điều hành (CEO) của Vitol, phát biểu tại Hội nghị Dầu khí Châu Á - Thái Bình Dương.

"Khi nhìn vào mùa đông sắp tới trong bối cảnh kho dự trữ dầu diesel đang thiếu hụt nghiêm trọng, chúng ta đang đối mặt với viễn cảnh giá cả tại các thị trường này sẽ tiếp tục duy trì ở mức cao," ông Mark Senn, Phó chủ tịch cấp cao phụ trách kinh doanh toàn cầu của Phillips 66, nhận định.

Giá dầu diesel tại Hoa Kỳ gần đây đã phá kỷ lục, vượt mốc 5,90 USD/gallon trong tháng này. Giá dầu diesel—cũng như các loại nhiên liệu khác—đang tăng vọt trên toàn cầu khi tình trạng khan hiếm tác động trực tiếp đến người tiêu dùng cuối cùng, buộc các chính phủ phải triển khai các biện pháp hỗ trợ khẩn cấp như cắt giảm thuế nhiên liệu.

Vấn đề là nguồn cung bị mất đi sẽ không sớm phục hồi. Như ông Hardy của Vitol giải thích, lượng nhiên liệu xuất khẩu từ Trung Đông hiện chỉ ở mức 1 triệu thùng mỗi ngày, dẫn đến việc phải sử dụng đến lượng hàng tồn kho mà không có hy vọng bổ sung ngay lập tức.

"Thế giới đang liên tục tiêu thụ phần thặng dư dự trữ trên toàn cầu và mức tồn kho hiện đã chạm đáy," CEO của tập đoàn kinh doanh hàng hóa lớn này cho biết, đồng quan điểm với nhiều lãnh đạo doanh nghiệp và chuyên gia phân tích năng lượng trong vài tháng qua.

Nga đang áp đặt lệnh cấm xuất khẩu dầu diesel trong khi tiến hành sửa chữa các nhà máy lọc dầu bị hư hại do các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Ukraine và giải quyết tình trạng khan hiếm nhiên liệu tại thị trường nội địa.

Trong khi đó, các nhà máy lọc dầu tại Trung Đông gặp khó khăn trong việc vận chuyển nhiên liệu qua eo biển Hormuz và cũng đang phải đối mặt với thiệt hại tại cơ sở sản xuất. Các cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng vẫn tiếp diễn. Mới tuần này, nhà máy lọc dầu Jizan của Saudi Aramco lại bị lực lượng Houthi tại Yemen tấn công. Cơ sở này có công suất 400.000 thùng mỗi ngày.