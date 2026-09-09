Mức lương hiện tại của Hoàng Đức

Nguyễn Hoàng Đức sinh ngày 11/1/1998 tại Cẩm Giàng, Hải Dương. Anh gia nhập lò đào tạo Thể Công Viettel từ năm 10 tuổi và được đôn lên đội một vào năm 2017. Sau nhiều năm gắn bó với đội bóng áo lính, tiền vệ này chuyển sang khoác áo CLB Ninh Bình từ tháng 10/2024.

Tại Ninh Bình, Hoàng Đức được cho là nhận mức lương khoảng 100 triệu đồng/tháng, tương đương khoảng 1,2 tỷ đồng/năm. Đáng chú ý là khoản tiền "lót tay" 26,8 tỷ đồng cho 3 năm hợp đồng, tương đương gần 9 tỷ đồng/năm.

Ảnh: FBNV

Với màn trình diễn ấn tượng, Hoàng Đức nhanh chóng trở thành đội trưởng và nhân tố quan trọng trong đội hình Ninh Bình FC. Anh góp công giúp CLB vô địch Giải Hạng Nhất quốc gia 2024/25, qua đó giành quyền lên chơi tại V.League. Ở mùa giải 2025/26, đội bóng này tiếp tục nằm trong Top 3 V.League và giành ngôi Á quân Cúp Quốc gia.

Dù hợp đồng hiện tại vẫn còn thời hạn một năm, Ban lãnh đạo CLB Ninh Bình đã chủ động gia hạn với tiền vệ sinh năm 1998 bằng một thỏa thuận kéo dài đến năm 2030.

Hoàng Đức cũng là một trong những cầu thủ có giá trị chuyển nhượng cao của bóng đá Việt Nam. Theo cập nhật của chuyên trang Transfermarkt ngày 26/6, Hoàng Đức được định giá 325.000 euro, tương đương hơn 9,8 tỷ đồng. Giá trị chuyển nhượng của tiền vệ này từng đạt mức cao nhất 400.000 euro, tương đương khoảng 12 tỷ đồng, vào năm 2022, ngang với đàn anh Quang Hải cùng thời điểm.

﻿Các khoản tiền thưởng có giá trị

Bên cạnh thu nhập từ CLB, Hoàng Đức còn nhận nhiều khoản tiền thưởng từ Liên đoàn Bóng đá Việt Nam, đội bóng và các nhà tài trợ sau những thành tích cùng đội tuyển quốc gia.

Tại ASEAN Cup 2026 vừa qua, tiền vệ sinh năm 1998 tiếp tục giữ vai trò quan trọng ở khu trung tuyến nhờ kinh nghiệm và khả năng điều tiết lối chơi. Những đóng góp của Hoàng Đức góp phần giúp đội tuyển Việt Nam bảo vệ thành công chức vô địch Đông Nam Á.

Sau giải đấu này, ông Nguyễn Đức Thụy đã thưởng nóng 1 tỷ đồng cho Hoàng Đức. Đây là lần thứ hai liên tiếp tiền vệ này nhận khoản thưởng tương tự từ ông Nguyễn Đức Thụy. Trước đó, sau chức vô địch AFF Cup 2024, Hoàng Đức cũng được thưởng 1 tỷ đồng.

Ngoài các khoản thu nhập từ bóng đá, Hoàng Đức còn có nguồn thu nhập đáng kể từ những hợp đồng quảng cáo. Qua nhiều năm thi đấu chuyên nghiệp, tiền vệ này đã tích lũy được khối tài sản đáng chú ý.

Sở hữu nhà, xe sang tiền tỷ﻿

Tháng 6/2022, Hoàng Đức từng chia sẻ hình ảnh căn biệt thự tại quê nhà Hải Dương. Dinh thự được cho là có giá trị không dưới 10 tỷ đồng. Để thuận tiện cho việc tập luyện và sinh hoạt tại Hà Nội, anh cũng sở hữu một căn hộ cao cấp có giá trị khoảng chục tỷ đồng tại khu vực gần sân vận động Mỹ Đình.

Ảnh FBNV

Ở mảng ô tô, Hoàng Đức từng sở hữu Mercedes-Benz GLC 300 4Matic có giá khoảng 2,6 tỷ đồng. Gần đây, tiền vệ này tiếp tục bổ sung vào bộ sưu tập một chiếc Mercedes-AMG G63 màu đỏ, có giá niêm yết khoảng 11,75 tỷ đồng.

Không chỉ nhà và xe sang, Hoàng Đức còn dành sự quan tâm cho các sản phẩm thời trang hàng hiệu, đặc biệt là đồng hồ cao cấp.

Hai mẫu đồng hồ có giá trị đáng chú ý trong bộ sưu tập của tiền vệ này gồm một chiếc Patek Philippe dây cao su màu đen, trị giá khoảng 1,9 tỷ đồng, và Rolex Datejust có giá hơn 400 triệu đồng.

Với thu nhập từ bóng đá, tiền thưởng, quảng cáo cùng danh mục tài sản tích lũy qua nhiều năm, Hoàng Đức hiện là một trong những cầu thủ Việt Nam sở hữu khối tài sản đáng chú ý ở tuổi 28.