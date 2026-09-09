C.P. Việt Nam đưa thịt gà chế biến sang Hàn Quốc, mở rộng thị trường xuất khẩu

Ngày 25/8, tại Tổ hợp CPV Food Bình Phước, C.P. Việt Nam công bố xuất khẩu lô thịt gà chế biến đầu tiên của Việt Nam sang Hàn Quốc.

Hàn Quốc cũng trở thành điểm đến mới trong hoạt động xuất khẩu thịt gà chế biến mà C.P. Việt Nam đã phát triển trong những năm qua. Trước đó, sản phẩm của doanh nghiệp đã có mặt tại nhiều thị trường có tiêu chuẩn cao như Nhật Bản, Singapore, Hồng Kông (Trung Quốc) , Nga. Với Hàn Quốc, thịt gà chế biến của C.P. Việt Nam hiện diện tại 8 thị trường quốc tế.

Doanh nghiệp đầu tiên đáp ứng điều kiện để xuất khẩu gà chế biến đi Hàn Quốc

Sự kiện xuất khẩu lô thịt gà chế biến đầu tiên của Việt Nam sang Hàn Quốc diễn ra hơn 4 tháng sau khi 2 nước chính thức công bố mở cửa thị trường thịt gà chế biến vào ngày 22/4.

Trong giai đoạn đầu, mỗi nước có hai doanh nghiệp được phép xuất khẩu mặt hàng này sang thị trường của nhau.

C.P. Việt Nam là doanh nghiệp đầu tiên tại Việt Nam đáp ứng điều kiện và thực hiện xuất khẩu.

Để đưa thịt gà chế biến vào Hàn Quốc, C.P. Việt Nam đã trải qua quy trình đánh giá 8 bước của Cơ quan Kiểm dịch động, thực vật Hàn Quốc (APQA) và Bộ An toàn thực phẩm và dược phẩm Hàn Quốc (MFDS).

Quá trình chuẩn bị kéo dài hơn 5 năm. Doanh nghiệp hoàn thiện hai bộ câu hỏi chuyên sâu, mỗi bộ khoảng 1.000 trang, bao phủ các nội dung từ vùng chăn nuôi, tình hình dịch bệnh, kiểm tra trước và sau giết mổ đến chế biến, xử lý nhiệt, đóng gói và vận chuyển.

Ông Pawalit Ua-amornwanit, Tổng Giám đốc C.P. Việt Nam, phát biểu tại Lễ công bố xuất khẩu lô thịt gà chế biến đầu tiên của Việt Nam sang Hàn Quốc. Ảnh: C.P Việt Nam

Từ tháng 7 đến tháng 12/2025, các đoàn liên ngành Hàn Quốc trực tiếp sang Việt Nam kiểm tra toàn bộ mô hình tích hợp Feed - Farm - Food của C.P. Việt Nam tại Tổ hợp CPV Food Bình Phước, từ nhà máy thức ăn chăn nuôi, hệ thống trang trại đến nhà máy chế biến. Doanh nghiệp phải chứng minh sự đồng bộ và đáp ứng các tiêu chí phía Hàn Quốc đặt ra tại từng công đoạn.

Một số yêu cầu đi sâu vào quy trình sản xuất. Nguyên liệu gia cầm phải bảo đảm tình trạng sức khỏe, vượt qua kiểm tra trước và sau giết mổ. Sản phẩm phải được xử lý nhiệt với nhiệt độ tâm trên 80°C trong ít nhất một phút; khu vực trước và sau xử lý nhiệt được tách biệt nhằm kiểm soát nguy cơ nhiễm chéo.

Mở rộng thị trường song song với năng lực chế biến

Việc tìm thêm đầu ra quốc tế càng có ý nghĩa trong bối cảnh thị trường đang trở thành một trong những vấn đề được ngành chăn nuôi quan tâm.

Đại biểu tham quan Tổ hợp chăn nuôi và chế biến gà xuất khẩu CPV Food Bình Phước trong khuôn khổ Lễ công bố xuất khẩu lô thịt gà chế biến đầu tiên của Việt Nam sang Hàn Quốc. Ảnh: C.P. Việt Nam

Ông Nguyễn Xuân Dương, Chủ tịch Hội Chăn nuôi Việt Nam, cho rằng thị trường trong nước hiện dần bão hòa, trong khi việc mở rộng không gian, tìm hướng đưa sản phẩm ra nước ngoài, trong đó có Hàn Quốc, tạo thêm cơ hội cho ngành chăn nuôi.

Theo ông Dương, kết quả đạt được cũng cho thấy hiệu quả của hướng tổ chức sản xuất theo chuỗi liên kết, từ thức ăn chăn nuôi đến sản phẩm cuối cùng, giết mổ và chế biến sâu nhằm nâng cao chất lượng, an toàn thực phẩm và đáp ứng yêu cầu của các thị trường phát triển.

Với C.P. Việt Nam, mở rộng thị trường xuất khẩu diễn ra song song với quá trình đầu tư cho năng lực chế biến.

CPV Food Bình Phước là tổ hợp có tổng vốn đầu tư 250 triệu USD, giữ vai trò là một nền tảng sản xuất trọng điểm trong chiến lược phát triển thực phẩm chế biến của C.P. Việt Nam. Tổ hợp có công suất khoảng 1 triệu con gia cầm mỗi tuần phục vụ xuất khẩu. Tập đoàn C.P. đang có kế hoạch đầu tư bổ sung 200 triệu USD để nâng công suất lên 2 triệu con mỗi tuần.

Tổ hợp CPV Food Bình Phước. Ảnh: C.P. Việt Nam

Kế hoạch này nằm trong định hướng mở rộng năng lực sản xuất, chế biến và xuất khẩu của C.P. Việt Nam , thay vì gắn với riêng một thị trường. Việc sản phẩm đã có mặt tại nhiều quốc gia cũng tạo thêm không gian để năng lực sản xuất tại Việt Nam phục vụ những đầu ra khác nhau.

Ông Pawalit Ua-amornwanit, Tổng Giám đốc C.P. Việt Nam, cho biết việc xuất khẩu lô thịt gà chế biến đầu tiên của Việt Nam sang Hàn Quốc là động lực để doanh nghiệp tiếp tục đầu tư công nghệ, củng cố năng lực chế biến sâu, nâng cao giá trị sản phẩm và tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng thực phẩm toàn cầu.

Ở góc độ ngành, ông Dương Tất Thắng, Cục trưởng Cục Chăn nuôi và Thú y, đánh giá việc chính thức mở cửa thị trường thịt gà chế biến là dấu mốc quan trọng trong hợp tác nông nghiệp Việt Nam - Hàn Quốc.

"Cùng với C.P. Việt Nam là doanh nghiệp đầu tiên xuất khẩu thịt gà chế biến sang Hàn Quốc, chúng tôi kỳ vọng sẽ có thêm nhiều doanh nghiệp đủ điều kiện tham gia xuất khẩu sang Hàn Quốc, qua đó góp phần nâng cao giá trị xuất khẩu cho ngành chăn nuôi và chế biến thực phẩm Việt Nam", ông Thắng cho biết.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại sự kiện, đánh dấu cột mốc quan trọng của ngành nông nghiệp, thực phẩm Việt Nam . Ảnh: C.P. Việt Nam

Từ một thị trường mới như Hàn Quốc đến kế hoạch tiếp tục tăng năng lực chế biến, hai hướng đi cùng nằm trong bài toán mở rộng hoạt động xuất khẩu. Với C.P. Việt Nam nói riêng, các doanh nghiệp Việt Nam nói chung , năng lực sản xuất tạo nền tảng để tiếp cận thị trường; ngược lại, việc mở thêm thị trường tạo ra nhiều lựa chọn đầu ra hơn cho sản phẩm được sản xuất và chế biến tại Việt Nam.