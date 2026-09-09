Xiaomi 18 Fold ra mắt: đón đầu iPhone Ultra, giá tương đương 40 triệu đồng

Xiaomi 18 Fold chính thức ra mắt vào ngày 7/9, hai ngày trước khi Apple công bố iPhone Ultra và vài tuần sau khi Galaxy Z Fold8 được giới thiệu. Đây là chiếc điện thoại gập tầm trung đầu tiên của Xiaomi và là flagship đầu tiên của Xiaomi sử dụng chip XRING O3 do chính hãng sản xuất. Điều này khiến nó trở thành một trong những chiếc điện thoại gập thú vị nhất năm nay.



Khi gập lại, máy có kích thước 117,8 x 83,6mm, dày 10,68mm và nặng 219g, nhẹ hơn bất kỳ chiếc điện thoại gập nào của Xiaomi trước đây.

Khi mở ra, bạn sẽ có màn hình chính 7,58 inch trong thân máy dày 5,02mm, cùng với màn hình phụ 5,38 inch ở phía trước. Cả hai màn hình đều có tỷ lệ 2:1 giống tỷ lệ một tờ giấy A4, vì vậy nội dung được hiển thị đồng nhất giữa hai màn hình mà không cần phải điều chỉnh khung hình.

XRING O3 là chip tự sản xuất thứ hai của Xiaomi và là chip đầu tiên được trang bị trên điện thoại cao cấp. Được xây dựng trên tiến trình 3nm với 24 tỷ bóng bán dẫn, chip này kết hợp CPU 10 lõi mạnh mẽ với GPU 16 lõi, và Xiaomi tuyên bố hiệu năng cao hơn 60% với mức tiêu thụ điện năng thấp hơn 25% so với chip mà chúng ta đã thấy được thử nghiệm vào tháng trước.

Ngoài iPhone Ultra còn chưa ra mắt, đối thủ trực tiếp của Xiaomi 18 Fold chính là chiếc Galaxy Z Fold8 của Samsung. Để so sánh, Fold8 có cân nặng 200 gram với pin 4.800mAh trong khi Xiaomi 18 Fold nặng 219g với pin 6.000mAh - đánh đổi 19 gram để có dung lượng pin nhiều hơn một phần tư. Màn hình phụ của Xiaomi nhỏ hơn với kích thước 5,38 inch. iPhone Ultra được đồn đoán là có pin nhỏ hơn cả hai, vì vậy Xiaomi có lợi thế về thời lượng pin trên lý thuyết.

Xiaomi 18 Fold đọ dáng với Galaxy Z Fold8.

Hệ thống camera gồm ba ống kính Leica 200MP, với camera chính 200MP trên cảm biến HP5 1/1.56 inch và ống kính tele periscope 50MP ở tiêu cự 80mm có thể mở rộng đến 160mm thông qua zoom trong cảm biến.

Cả hai màn hình đều dùng tấm nền HyperRGB đạt độ sáng 4.000 nits với tần số quét 1-120Hz LTPO, và pin silicon-carbon 6.000mAh hỗ trợ sạc nhanh có dây 67W hoặc sạc không dây 50W. Theo Xiaomi, lớp kính UTG hai lớp giúp tăng khả năng chống va đập của màn hình bên trong lên 258%, với độ sâu nếp gấp dưới 30μm.

Phiên bản Ceramic sử dụng silicon nitride ở mặt lưng, lần đầu tiên được sử dụng trên điện thoại, và có trọng lượng nhẹ hơn khoảng 50% so với gốm zirconia thường được sử dụng.

Giá khởi điểm của Xiaomi 18 Fold là từ 10.999 RMB (khoảng 1.545 USD theo tỷ giá trực tiếp) cho phiên bản 12GB/256GB và cao nhất là 15.999 RMB cho phiên bản Ceramic.

Thực tế, Xiaomi chưa bao giờ phát hành điện thoại gập dạng sách nào bên ngoài Trung Quốc. Hiện chưa rõ hãng có kế hoạch đưa model này ra thị trường quốc tế hay không.