Mẫu máy lọc không khí biết ‘đuổi theo’ người dùng

Ô nhiễm không khí khiến máy lọc không khí ngày càng trở thành một thiết bị quen thuộc trong các gia đình ở đô thị, đặc biệt tại Hà Nội. Ngày 9/9/2026, IQAir ghi nhận AQI tại Hà Nội vượt 150, thuộc ngưỡng “không lành mạnh”.

Tuy nhiên, thị trường cũng cho thấy người dùng không nhất thiết tìm kiếm những chiếc máy càng nhiều tính năng càng tốt. Phân khúc có doanh số cao trên các sàn thương mại điện tử hiện tập trung ở khoảng 2-5 triệu đồng, với những mẫu máy chủ yếu làm nhiệm vụ lọc bụi và có thêm kết nối thông minh.

Ở phân khúc cao cấp, bài toán lại khác. Ngày càng nhiều các thiết bị ở phân khúc này được thiết kế như một món đồ trang trí và bổ sung tính năng phù hợp để trở thành một phần của không gian sống.

Dreame AirPursue PM20 Pro là một ví dụ như vậy: một chiếc máy lọc không khí được tích hợp thêm khả năng làm mát, tuần hoàn không khí và sưởi ấm, trong đó đáng chú ý nhất là hệ thống radar có khả năng nhận diện vị trí người dùng.

Máy lọc không khí nhưng hoạt động giống một chiếc quạt thông minh

Điểm gây chú ý đầu tiên khi sử dụng PM20 Pro không nằm ở màng lọc mà ở cách thiết bị đưa không khí trở lại căn phòng.

Dreame trang bị cho sản phẩm công nghệ luồng khí kép, với một cửa thoát gió hướng lên và một cửa hướng về phía trước. Theo thông tin từ hãng, luồng khí có thể được điều chỉnh 180 độ, đồng thời đưa không khí đi xa tới 12 m. Công suất lọc sạch không khí được công bố ở mức CADR 500 m³/giờ và diện tích lọc tối đa 226 m² trong điều kiện thử nghiệm.

Cách thiết kế này khiến PM20 Pro khác khá rõ so với một chiếc máy lọc không khí thông thường. Thay vì chỉ hút không khí qua màng lọc rồi đẩy ra phía trước, máy có thể tạo dòng đối lưu hướng lên trên để đưa không khí sạch đi xa hơn, trong khi luồng phía trước hoạt động gần giống một chiếc quạt.

Điểm này đặc biệt hữu ích trong những ngày thời tiết nóng hoặc khi người dùng không muốn bật điều hòa liên tục. PM20 Pro có thể vừa lọc không khí, vừa tạo gió và hỗ trợ tuần hoàn không khí trong phòng. Hãng thậm chí định vị thiết bị như một hệ thống 3 trong 1 gồm máy lọc không khí, quạt làm mát và máy tuần hoàn không khí.

Nhưng tính năng thú vị hơn nằm ở radar Enviro Detect.

Hệ thống này có thể nhận diện sự hiện diện và theo dõi chuyển động của người dùng trong phạm vi tối đa 5 m, góc 120 độ. Khi chỉ có một người trong phòng, luồng gió có thể tập trung về vị trí người đó; khi có nhiều người, máy thay đổi hướng gió giữa các khu vực. Máy thậm chí có thể tự động kích hoạt khi phát hiện người bước vào phòng.

Đây là một cách sử dụng radar khá hợp lý. Thay vì người dùng phải liên tục điều chỉnh hướng gió như với một chiếc quạt thông thường, máy chủ động “tìm” người để đưa luồng khí tới đúng vị trí.

Từ mùa hè sang mùa đông, một thiết bị có thể dùng quanh năm

Nếu radar là tính năng tạo khác biệt thì khả năng sưởi lại là yếu tố khiến PM20 Pro trở nên thực dụng hơn một chiếc máy lọc không khí thông thường.

Thiết bị sử dụng mô-đun sưởi PTC và theo công bố có thể tạo luồng khí ấm chỉ sau 3 giây, với nhiệt độ tại cửa gió đạt 40 độ C.

Với những gia đình ở miền Bắc, đây là tính năng có tính ứng dụng khá rõ vào mùa đông hoặc thời điểm giao mùa. Thay vì phải sử dụng một máy lọc không khí và một thiết bị sưởi riêng, PM20 Pro có thể đảm nhiệm cả hai nhiệm vụ.

Phần “lọc” vẫn là nền tảng

Dù được bổ sung hàng loạt tính năng, PM20 Pro vẫn phải giải quyết tốt nhiệm vụ quan trọng nhất: lọc không khí.

Thiết bị sử dụng hệ thống lọc nhiều lớp, gồm lớp vỏ từ tính để giữ bụi lớn, tóc và lông thú cưng; bộ lọc HEPA H14 và màng lọc xúc tác Formaldehyde. Bộ lọc HEPA có diện tích bề mặt tới 45 m² với 924 nếp gấp, được hãng công bố có khả năng giữ lại các tác nhân gây dị ứng kích thước tới 0,1 micron.

Điểm đáng chú ý là lớp xúc tác Formaldehyde không đơn thuần giữ chất ô nhiễm lại trong màng lọc mà được thiết kế để phân hủy Formaldehyde thành nước và CO2. Hãng cũng cho biết lớp xúc tác này hỗ trợ chuyển đổi ozone thành oxy.

Bên cạnh đó là UVC và PlasmaNova, được sử dụng để hỗ trợ xử lý virus, vi khuẩn và mùi. Đây là những công nghệ thường xuất hiện trên các mẫu máy lọc cao cấp, nhưng với người dùng phổ thông, lợi ích dễ cảm nhận hơn vẫn là khả năng xử lý bụi, mùi và cải thiện chất lượng không khí trong phòng.

PM20 Pro cũng có hệ thống cảm biến 7 trong 1, theo dõi PM1, PM2.5, PM10, Formaldehyde, TVOC, nhiệt độ và độ ẩm. Thông tin được hiển thị trên màn hình LCD màu 3,95 inch đặt trên đỉnh máy.

Thiết kế cao cấp, nhưng mức giá cũng không dành cho số đông

Về ngoại hình, PM20 Pro dễ tạo cảm giác đây là một sản phẩm thuộc nhóm thiết bị gia dụng cao cấp. Thiết kế dạng tháp, thân máy hình trụ kết hợp phần đầu bo tròn, màu xám kim loại khiến sản phẩm có nhiều nét tương đồng về ngôn ngữ thiết kế với một số mẫu máy lọc cao cấp của LG hay Dyson.

Một chi tiết đáng khen là hệ thống bánh xe ẩn. Với trọng lượng 13,6 kg, việc di chuyển máy giữa phòng khách, phòng ngủ hay phòng làm việc sẽ thuận tiện hơn nhiều so với việc phải bê cả thiết bị.

Máy cũng hỗ trợ điều khiển bằng nút vật lý, remote, ứng dụng Dreamehome và trợ lý giọng nói. Đây là cách tiếp cận phù hợp với một thiết bị có nhiều tính năng, đồng thời giúp những thành viên không quen sử dụng ứng dụng vẫn có thể điều khiển máy.

Đổi lại, mức giá khiến PM20 Pro trở thành sản phẩm khá kén người mua. Sản phẩm có giá niêm yết 22,49 triệu đồng. Người dùng có thể tìm mua trên thị trường với mức giá khoảng 19,5 triệu đồng – vẫn là mức cao. Vì vậy, PM20 Pro không phải lựa chọn dành cho người chỉ muốn mua một chiếc máy để xử lý bụi PM2.5 trong phòng ngủ.

Giá trị của sản phẩm nằm ở việc gom nhiều thiết bị vào một thân máy: lọc không khí, quạt, tuần hoàn không khí, sưởi và hệ thống điều hướng thông minh.