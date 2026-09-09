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Bảng giá xe Honda Vision mới nhất tháng 9/2026

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Cập nhật chi tiết bảng giá xe Honda Vision mới nhất tháng 9/2026 đầy đủ các phiên bản.

Honda Vision là mẫu xe tay ga phổ thông phổ biến tại thị trường Việt Nam nhờ thiết kế nhỏ gọn, giá thành hợp lý và tiết kiệm nhiên liệu. Thân xe thiết kế nhỏ gọn, dễ dắt và điều khiển, phù hợp với vóc dáng người Việt Nam.

Phía trước xe nổi bật với các đường nét thiết kế ba chiều kết hợp cùng đèn trang trí LED và hệ thống đèn trước sử dụng thấu kính xám khói mạnh mẽ, tạo nên tổng thể trẻ trung, hiện đại. Không chỉ thiết kế hiện đại, Honda Vision còn được trang bị nhiều tiện ích đáng chú ý như hộc đựng đồ phía trước có nắp đậy, kích thước rộng rãi và tích hợp cổng sạc USB loại C tiện dụng.

Honda Vision sở hữu thiết kế nhỏ gọn. (Ảnh: Honda Việt Nam)

Về khả năng vận hành, Honda Vision sử dụng động cơ eSP với thiết kế nhỏ gọn, 110cc, 4 kỳ, xy-lanh đơn, làm mát bằng không khí. Khối động cơ này cho công suất tối đa 6,59 kW tại 7.500 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 9,29 Nm tại 6.000 vòng/phút. Xe được trang bị hệ thống phun xăng điện tử (PGM-FI) giúp tiết kiệm nhiên liệu, với mức tiêu thụ được Honda công bố ở mức 1,82 lít/100 km.

Bên cạnh đó, Honda Vision còn sở hữu động cơ tích hợp bộ đề ACG, hệ thống ngắt động cơ tạm thời (Idling stop), giảm thiểu ma sát và khả năng đốt cháy hoàn hảo.

Tại thị trường Việt Nam, Honda Vision cung cấp 4 phiên bản gồm Tiêu chuẩn, Cao cấp, Đặc biệt và Thể thao.

Bảng giá xe máy Honda Vision mới nhất tháng 9/2026

Theo khảo sát, giá xe Honda Vision tháng 9/2026 dao động từ 31,5 - 36,8 triệu đồng, tùy phiên bản. Trong đó, Honda Vision phiên bản Thể thao có giá đề xuất cao nhất với 36,8 triệu đồng. Honda Vision phiên bản Tiêu chuẩn có mức giá đề xuất thấp nhất 31,5 triệu đồng.

Phiên bản Màu sắc Giá bán lẻ đề xuất (Đơn vị: VND)
Honda Vision phiên bản Tiêu chuẩn Trắng đen 31.506.545
Honda Vision phiên bản Cao cấp Đỏ xám 33.175.637
Honda Vision phiên bản Đặc biệt Nâu xám 34.550.182
Honda Vision phiên bản Thể thao Bạc đen/Đen/Xám đen 36.808.363

Lưu ý, giá xe mang tính chất tham khảo và có thể thay đổi tùy theo thời điểm của đại lý và khu vực bán xe.

Theo PV

VTC News

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