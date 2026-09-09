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Hoạt động vận chuyển dầu qua eo biển Hormuz tiếp tục bị gián đoạn khi xung đột giữa Mỹ và Iran bước sang tháng thứ bảy, trong khi các biện pháp trừng phạt của Washington khiến xuất khẩu dầu mỏ và nguồn thu chủ chốt của Tehran suy giảm mạnh.

Hơn 6 tháng sau khi xung đột bắt đầu, Mỹ và Iran vẫn chưa đạt được bước đột phá trong việc tháo gỡ căng thẳng. Trong khi đó, hoạt động vận tải biển tại eo biển Hormuz vẫn chịu nhiều hạn chế, góp phần đẩy giá dầu thế giới tiến gần trở lại ngưỡng 100 USD/thùng.

Các dữ liệu theo dõi vận tải cho thấy tác động từ lệnh cấm vận của Mỹ đối với xuất khẩu dầu Iran ngày càng rõ rệt. Theo Kpler, trong tháng 8/2026, lượng dầu được Iran bốc xếp tại các cảng đạt khoảng 260.000 thùng/ngày, giảm 80% so với mức 1,7 triệu thùng/ngày cùng kỳ năm 2025.

Con số này cũng giảm hơn một nửa so với khoảng 740.000 thùng/ngày trong tháng 7/2026. Tuy nhiên, lượng dầu được bốc tại cảng không đồng nghĩa toàn bộ số hàng đã được vận chuyển thành công ra thị trường quốc tế. Một số tổ chức theo dõi tàu biển ước tính lượng dầu Iran thực tế vượt qua vòng phong tỏa trong tháng 8 gần như bằng 0.

TankerTrackers.com thậm chí ước tính xuất khẩu dầu của Iran trong tháng 8 đã giảm 100% so với mức cơ sở của tháng 1 và tháng 2/2026, trước khi cuộc chiến bắt đầu.

Xuất khẩu dầu là nguồn thu ngoại tệ quan trọng của Iran, do đó việc hoạt động vận chuyển bị đình trệ đang tạo thêm áp lực lên nền kinh tế nước này.

Lệnh cấm vận của Mỹ được tái áp đặt vào giữa tháng 7, sau khoảng ba tuần tạm lắng. Kể từ đó, lượng dầu Iran từng được đưa qua eo biển Hormuz trong giai đoạn tháng 6 và đầu tháng 7 chủ yếu phải dựa vào lượng hàng được lưu trữ trên các tàu ngoài khơi. Khi nguồn dự trữ này dần cạn kiệt, khả năng duy trì xuất khẩu của Tehran càng bị hạn chế.

Trong khi xuất khẩu của Iran chịu tác động mạnh, hoạt động vận chuyển dầu của một số nhà sản xuất khác tại Vịnh Ba Tư được cho là đã phục hồi khoảng hai phần ba so với trước xung đột. Một phần lượng dầu này được vận chuyển thông qua các hoạt động chuyển dầu giữa tàu với tàu (STS) và các tuyến vận chuyển tránh eo biển Hormuz.

Diễn biến trên cho thấy khả năng kiểm soát tuyến hàng hải chiến lược của Iran đang phải đối mặt với sức ép ngày càng lớn. Nhà phân tích người Iran Arash Azizi nhận định với Reuters rằng cán cân quyền lực đã phần nào bất lợi cho Tehran, trong bối cảnh các biện pháp trừng phạt của Mỹ gây ảnh hưởng đáng kể tới nguồn cung dầu của Iran.