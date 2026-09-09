Khoan thăm dò vào lòng đất, phát hiện mạch vàng kéo dài 44 mét, cách chưa đầy 500m là mỏ chứa 30 triệu ounce vàng

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Freegold Ventures công bố kết quả khoan thăm dò tại khu vực Tamarack, thuộc dự án vàng Golden Summit ở Alaska, cho thấy tiềm năng mở rộng vùng khoáng hóa về phía đông. Đáng chú ý, một đoạn khoan dài 44 m ghi nhận hàm lượng vàng trung bình 1,54 g/t.

Cụ thể, Freegold Ventures cho biết lỗ khoan GS2540 tại Tamarack đã cắt qua nhiều vùng khoáng hóa vàng, trong đó có một đoạn dài 111,9 m với hàm lượng trung bình 1,17 g/t vàng. Bên trong đoạn này, 44 m có hàm lượng trung bình 1,54 g/t.

Tamarack là phần mở rộng về phía đông của khu vực vàng Dolphin-Cleary, thuộc dự án Golden Summit, cách Fairbanks, Alaska khoảng 25 dặm (40 km) về phía bắc. Khu vực này được xem là mục tiêu thăm dò nhằm xác định khả năng kéo dài thân quặng đã biết.

Trong vài năm qua, Freegold đã khoanh vùng một hệ thống khoáng hóa rộng khoảng 1.700 x 700 m, gồm ba khu vực chính là WOW, Dolphin và Cleary Hill. Theo ước tính tài nguyên công bố vào tháng 7/2025, ba khu vực này chứa tổng cộng hơn 30 triệu ounce vàng ở các nhóm tài nguyên khác nhau.

Phần lớn tài nguyên tập trung trong các thân quặng sơ cấp, với hàng trăm triệu tấn quặng có hàm lượng vàng trung bình trên 1 g/t. Bên cạnh đó là các nguồn tài nguyên vàng oxit và tài nguyên nằm dưới lòng đất.

Freegold lần đầu công bố phát hiện Tamarack vào tháng 1, sau khi kết quả khoan cho thấy khả năng mở rộng thân quặng vàng thêm ít nhất 500 m về phía đông.

Lỗ khoan GS2536, nằm cách lỗ khoan cực đông tại khu vực Cleary khoảng 400 m về phía đông, là lỗ khoan đầu tiên trong số 4 lỗ được thực hiện nhằm kiểm tra khu vực Tamarack trong chương trình khoan năm 2025. Lỗ khoan này cũng ghi nhận nhiều đoạn khoáng hóa vàng, trong đó có một đoạn dài gần 50 m với hàm lượng trung bình 1,28 g/t.

Kết quả mới từ GS2540 tiếp tục củng cố triển vọng của Tamarack. Ngoài đoạn khoáng hóa dài 44 m nói trên, lỗ khoan còn ghi nhận các đoạn quặng có chiều dài từ 9-46 m với hàm lượng vàng trung bình trên 0,9 g/t.

Không chỉ tại Tamarack, Freegold còn ghi nhận các đoạn khoáng hóa đáng chú ý ở phía tây khu vực Dolphin. Một lỗ khoan cho thấy vùng quặng kéo dài tới 525 m, với một đoạn giàu hơn dài khoảng 41 m. Lỗ khoan khác cũng ghi nhận các đoạn có hàm lượng vàng cao, trong đó có một đoạn ngắn đạt hơn 20 g/t.

Freegold cho biết kết quả phân tích mẫu từ hai lỗ khoan bổ sung tại Tamarack được thực hiện trong năm 2025 vẫn đang chờ xử lý.

Chương trình khoan năm 2025 của công ty gồm 63 lỗ và hoàn tất vào tháng 12. Trong năm 2026, Freegold dự kiến triển khai chương trình khoan dài 52.000 m, bắt đầu trước cuối tháng này.

Trọng tâm của chương trình là khoan với khoảng cách gần hơn nhằm nâng cao độ tin cậy của dữ liệu tài nguyên, phục vụ nghiên cứu khả thi sơ bộ cho Golden Summit. Công ty đồng thời tiếp tục thăm dò các mục tiêu mở rộng tài nguyên tại WOW ở phía tây và Tamarack ở phía đông.