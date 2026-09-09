Mẫu xe có ngoại hình giống VinFast VF9 được cấp bằng sáng chế tại Ấn Độ, liệu có sớm ra mắt?

VinFast VF9 mới?

Hình ảnh trong hồ sơ bằng sáng chế tại Ấn Độ đang gây chú ý bởi thiết kế có nhiều điểm tương đồng với VinFast VF9 đang được bán tại Việt Nam. Từ kiểu dáng tổng thể đến thiết kế phần đầu và đuôi xe, mẫu xe này mang dáng dấp của một SUV điện cỡ lớn.

Hồ sơ bằng sáng chế tại Ấn Độ cũng không xác nhận trực tiếp danh tính mẫu xe. Tuy nhiên, nếu nhận định này chính xác, mẫu xe sẽ đáng chú ý bởi VF9 hiện chưa được VinFast phân phối tại thị trường Ấn Độ.

Về thiết kế, phần đầu xe được thiết kế với dải đèn LED định vị ban ngày nối liền, kết hợp cụm đèn pha LED tách rời có kiểu dáng thanh thoát hơn. Lưới tản nhiệt phía trước có kích thước lớn với các thanh dọc, hai bên là những hốc hút gió cũng được thiết kế theo phương dọc.

Ở phía sau, các chi tiết tạo hình theo chiều dọc tiếp tục được sử dụng, kết hợp với dải đèn LED đặc trưng nối liền hai bên. Xe có chiều dài 5.120 mm, rộng 2.000 mm, cao tới 1.721 mm, chiều dài cơ sở 3.150 mm và khoảng sáng gầm tối đa 204 mm.

Về hệ truyền động, nếu là VF9, mẫu xe hiện sử dụng bộ pin 123 kWh, kết hợp hai động cơ điện và hệ dẫn động bốn bánh toàn thời gian (AWD). Hệ thống này cho công suất tối đa 402 mã lực và mô-men xoắn cực đại 620 Nm.

VinFast VF6 cũng xuất hiện với thiết kế mới

Thiết kế nâng cấp được cho là của VF6 cũng đã xuất hiện trong các hồ sơ bằng sáng chế tại Ấn Độ. Đây là lần đầu tiên những thay đổi về ngoại hình của mẫu SUV điện này được hé lộ dưới dạng bằng sáng chế.

So với mẫu xe hiện tại, phiên bản này vẫn giữ kiểu dáng tổng thể nhưng được điều chỉnh đáng kể ở phần đầu xe. Dải đèn LED định vị ban ngày (DRL) có kích thước lớn, hướng vào khu vực trung tâm nơi đặt logo VinFast. Cụm đèn pha được thiết kế thanh thoát hơn và bố trí theo chiều dọc trong một cụm hình tam giác.

Khu vực lưới tản nhiệt phía dưới cũng được mở rộng và thiết kế gọn gàng hơn. Ở hai bên thân xe, kiểu dáng tổng thể được giữ lại nhưng xuất hiện bộ mâm mới với thiết kế hướng tới tính khí động học.

Phần đuôi xe nhìn chung không thay đổi nhiều. Cụm đèn LED đặc trưng và đèn phanh phía dưới vẫn được duy trì, trong khi khu vực đèn xi-nhan và đèn lùi được làm thon gọn hơn. Cản xe và các tấm ốp phía sau cũng được thiết kế lại.

Các hồ sơ bằng sáng chế chưa cho thấy những thay đổi cụ thể bên trong khoang cabin. Hệ truyền động của VF6 mới cũng chưa được xác nhận có thay đổi hay không. Phiên bản hiện tại sử dụng bộ pin 59,6 kWh, một động cơ điện dẫn động cầu trước và có phạm vi hoạt động tối đa 468 km.

Hiện chưa có thông tin xác nhận chính thức thời điểm VinFast đưa 2 mẫu xe với thiết kế mới ra thị trường Ấn Độ. Những hình ảnh từ hồ sơ bằng sáng chế mới chỉ cho thấy hướng thay đổi về thiết kế của hai mẫu xe, trong khi kế hoạch sản xuất và phân phối thực tế vẫn chưa được công bố.