Video thực tế iPhone 18 Pro Max màu Dark Cherry lộ diện ngay trước giờ G

Mới đây, một đoạn video được tài khoản Yeux1122 chia sẻ trên nền tảng Naver (Hàn Quốc) đã mang đến cái nhìn chân thực và gần gũi nhất về bộ đôi flagship sắp ra mắt của Apple. Đây được xem là những thông tin quan trọng nhất giúp người dùng hình dung rõ ràng về diện mạo của thế hệ iPhone mới trước thềm sự kiện mùa thu.

Tâm điểm của đoạn video rò rỉ thuộc về chiếc iPhone 18 Pro Max với phiên bản màu Dark Cherry (Đỏ Cherry đậm) cực kỳ sang trọng. Theo nhận định từ giới chuyên môn, đây rất có thể là gam màu "signature" (chủ đạo) được Apple ưu ái đẩy mạnh trong chiến dịch quảng bá năm nay. Đồng hành cùng phiên bản Max là chiếc iPhone 18 Pro xuất hiện với tông màu Sky Blue (Xanh da trời) thanh lịch.

iPhone 18 Pro Max với phiên bản màu Dark Cherry (Nguồn: Yeux1122)

Hai tùy chọn màu sắc mới mẻ này dự kiến sẽ cùng với màu Black (Đen) tạo thành bộ ba màu sắc cao cấp cho dòng Pro năm nay. Việc bổ sung bảng màu mới trở thành yếu tố sống còn để tạo sự khác biệt, bởi khi nhìn vào tổng thể, ngôn ngữ thiết kế và đường nét khung máy của iPhone 18 Pro gần như không có sự thay đổi đáng kể nào so với người tiền nhiệm iPhone 17 Pro.

iPhone 18 Pro Max phiên bản màu Dark Cherry và Sky Blue (Nguồn: Yeux1122)

Ẩn sâu bên dưới lớp vỏ quen thuộc là những bước tiến lớn về mặt phần cứng. Apple được cho là đã tập trung toàn lực để tinh chỉnh lại hệ thống quang học, nổi bật nhất là việc trang bị cảm biến camera sau với khẩu độ có thể thay đổi linh hoạt trên cả hai phiên bản Pro. Cải tiến phần cứng này sẽ giúp người dùng kiểm soát hoàn toàn lượng ánh sáng thu vào và độ sâu trường ảnh, tối ưu hóa khả năng chụp ảnh trong các điều kiện môi trường phức tạp.

Trái tim cung cấp sức mạnh cho thiết bị là con chip A20 Pro hoàn toàn mới, được sản xuất trên tiến trình 2nm tiên tiến nhất của TSMC. Khi kết hợp cùng hệ thống modem truyền thông thế hệ mới và viên pin dung lượng lớn hơn, iPhone 18 Pro series được kỳ vọng sẽ phá vỡ các kỷ lục về thời lượng sử dụng pin, đáp ứng cường độ làm việc và giải trí liên tục của người dùng hằng ngày.

Mọi sự chú ý trên toàn cầu giờ đây đang đổ dồn về sự kiện ra mắt chính thức sẽ diễn ra vào lúc 0 giờ ngày 10/9 (theo giờ Việt Nam). Tâm điểm của đêm sự kiện không chỉ là màn trình diễn của dòng iPhone 18 Pro hay mẫu iPhone màn hình gập đang râm ran tin đồn, mà còn là cột mốc mang tính lịch sử của Apple. Theo nguồn tin từ Bloomberg, Apple đã có hành trình kéo dài suốt 10 năm, kể từ 2016 để phát triển chiếc iPhone màn hình gập đầu tiên.

Tham khảo GMS Arena