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iPhone 18 Pro Max chỉ còn 3 màu, màu đen đã bị Apple loại bỏ?

| | Thị trường

Những rò rỉ mới nhất cho thấy hãng có thể loại bỏ hoàn toàn tùy chọn màu đen hoặc xám đậm trên bộ đôi iPhone 18 Pro và 18 Pro Max. Động thái này hứa hẹn mang đến một diện mạo mới lạ cho dòng sản phẩm cao cấp dự kiến trình làng vào 0h ngày 10/9 theo giờ Việt Nam.

Mới đây, chuyên gia rò rỉ Sonny Dickson đã đăng tải hình ảnh được cho là khay sim của iPhone 18 Pro. Chi tiết này nhanh chóng gây bão khi hé lộ ba tùy chọn màu sắc nổi bật gồm bạc, đỏ cherry và xanh da trời. Đáng chú ý nhất là sự vắng bóng hoàn toàn của tông màu đen nguyên bản.

Theo chuyên trang MacRumors, bài đăng của Dickson dường như là lời đáp trả trực tiếp đến tài khoản Weibo Fixed Focus Digital. Trước đó, tài khoản này từng khẳng định iPhone 18 Pro sẽ sở hữu ba màu là xanh da trời, đen và đỏ đậm, trong khi màu bạc có khả năng cao sẽ bị loại bỏ.

iPhone 18 Pro Max chỉ còn 3 màu, màu đen đã bị Apple loại bỏ? - Ảnh 1.

Khay sim của iPhone 18 Pro cho thấy thế hệ iPhone mới vắng bóng màu đen vốn cực kỳ quen thuộc

Nếu thông tin từ Sonny Dickson là chính xác, Apple dường như đang củng cố quyết định từ bỏ màu đen trên các dòng máy Pro. Dù từng chia sẻ mô hình iPhone 18 Pro màu đen hồi tháng 5, Dickson giải thích rằng các bản mẫu màu đen vẫn thường được sản xuất thử nghiệm hàng năm, nhưng điều đó không đảm bảo chúng sẽ được chọn làm phiên bản thương mại bán ra thị trường. Chiến lược này khá tương đồng với thế hệ trước, khi Apple từng mạnh tay gạch tên màu đen và xám sẫm khỏi dòng iPhone 17 Pro, chỉ giữ lại ba phiên bản là cam, bạc và xanh đậm.

Ngược lại, nếu tin đồn từ Fixed Focus Digital trở thành sự thật, việc loại bỏ màu bạc sẽ là một quyết định khá bất ngờ. Màu bạc vốn là tùy chọn kinh điển, mang tính biểu tượng cho sự sang trọng của dòng Pro từ thời iPhone 11 Pro. Các trang công nghệ đánh giá sự biến mất của màu bạc là một bước đi lạ lẫm, trừ khi Apple muốn sử dụng màu xanh da trời làm nhân tố thay thế hoàn toàn cho nhóm màu sáng.

iPhone 18 Pro Max chỉ còn 3 màu, màu đen đã bị Apple loại bỏ? - Ảnh 2.

iPhone 18 Pro và 18 Pro Max có thể không xuất hiện màu đen

Mọi đồn đoán về diện mạo thiết kế sẽ chính thức ngã ngũ tại sự kiện "Surprise and Shine" diễn ra vào ngày 9/9. Không chỉ dừng lại ở sức hút từ iPhone 18 Pro và 18 Pro Max, giới mộ điệu công nghệ toàn cầu còn đang nín thở chờ đợi màn ra mắt của mẫu điện thoại màn hình gập đầu tiên mang tên iPhone Ultra. Sự kiện lần này được kỳ vọng sẽ thiết lập nên những tiêu chuẩn hoàn toàn mới cho thị trường smartphone cao cấp trong năm nay.




Theo Khả Văn

Thanh Niên Việt

Từ Khóa:
apple, iPhone

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