Apple Watch Ultra 4 ra mắt: Pin 50 giờ, GPS chính xác hơn và thêm loạt tính năng AI

Apple vừa giới thiệu Apple Watch Ultra 4, mẫu smartwatch hướng tới thể thao và hoạt động ngoài trời. Sản phẩm sử dụng Health Sensing System cùng chip S11, mang đến khả năng đo nhịp tim với tần suất cao hơn, theo dõi HRV chi tiết hơn và bổ sung Readiness. Apple cũng cho biết đây là mẫu smartwatch có khả năng GPS trên thiết bị chính xác nhất trong dòng sản phẩm thể thao.

Apple Watch Ultra 4 đo nhịp tim mỗi 5 giây trong suốt ngày nhờ các đèn LED xanh lớn hơn trên cảm biến quang học. Theo Apple, một nghiên cứu trên hơn 1.000 người đã so sánh độ chính xác của Apple Watch với các thiết bị đeo khác, trong đó Apple Watch đạt độ chính xác cao nhất trong nhóm được thử nghiệm.

HRV hiện được đo với tần suất lên tới 24 lần so với trước. Apple cung cấp hai dạng dữ liệu gồm Recovery HRV để theo dõi căng thẳng và khả năng phục hồi hằng ngày, cùng Overall HRV nhằm cung cấp góc nhìn rộng hơn về sức khỏe. Dữ liệu Recovery HRV cũng được đưa vào các chỉ số ban đêm và so sánh với mức cơ bản của từng người, trong khi chế độ daytime vitals cho phép theo dõi các thay đổi trong ngày.

Readiness là tính năng mới phân tích hoạt động gần đây, khối lượng luyện tập, các chỉ số sức khỏe và điểm giấc ngủ để đưa ra điểm số từ 0 đến 10. Kết quả đi kèm bốn khuyến nghị gồm Recover, Pace Yourself, Ready hoặc Go For It. Điểm số được cập nhật trong ngày khi có thêm dữ liệu, chẳng hạn sau một buổi tập nặng hoặc khi chỉ số sức khỏe thay đổi.

Điểm đáng chú ý khác nằm ở thời lượng pin. Apple Watch Ultra 4 có thể hoạt động tới 50 giờ trong điều kiện sử dụng thông thường và lên tới 84 giờ ở Low Power Mode. Chỉ 15 phút sạc có thể bổ sung tới 18 giờ sử dụng. Khi theo dõi workout ngoài trời, Extended Workout cho thời lượng tới 25 giờ với GPS và đo nhịp tim đầy đủ. Với Max Extended Workout, thiết bị có thể theo dõi chạy, đi bộ hoặc hiking ngoài trời tới 45 giờ, đồng thời vẫn lấy dữ liệu GPS mỗi giây.

Hệ thống đếm bước cũng được thiết kế lại bằng thuật toán machine learning và chip S11, nhằm cải thiện độ chính xác khi đo khoảng cách trong các bài đi bộ hoặc chạy trong nhà cũng như số bước trong ngày. Người dùng có thể theo dõi số bước trực tiếp qua widget Steps trên mặt đồng hồ.

Apple Watch Ultra 4 còn bổ sung các tính năng Audio Intelligence. Sound Recognition có thể nhận diện còi báo động, chuông cửa hoặc tiếng trẻ khóc. Live Rewind cho phép xem lại 15 giây hội thoại gần nhất dưới dạng văn bản, trong khi Siri Recap tạo bản tóm tắt cuộc trò chuyện. Shazam cũng có thể nhận diện bài hát đang phát xung quanh.

Apple cho biết các tính năng này được thiết kế chú trọng quyền riêng tư. Âm thanh thô được xử lý trong Secure Exclave trên chip S11 và xóa ngay sau đó. Live Rewind và Siri Recap không nhận diện người nói, trong khi dữ liệu văn bản được mã hóa đầu cuối khi đồng bộ với iCloud.

Apple Watch Ultra 4 chạy watchOS 27, hỗ trợ Siri AI với khả năng hiểu ngữ cảnh cá nhân và kiến thức thế giới rộng hơn. watchOS 27 cũng bổ sung lưới ứng dụng động, cử chỉ chạm một tay mới, gợi ý Smart Stack, hỗ trợ theo dõi tiền mãn kinh và mãn kinh, cùng Workout Buddy khi không có iPhone bên cạnh.

Apple Watch Ultra 4 có hai tùy chọn titanium tự nhiên và titanium đen. Các dây Trail Loop, Alpine Loop và Ocean Band cũng có thêm màu mới. Apple cho biết sản phẩm sử dụng 45% vật liệu tái chế, trong đó vỏ titanium in 3D và cobalt trong pin đều sử dụng 100% vật liệu tái chế.

Apple Watch Ultra 4 hiện cho đặt trước tại Mỹ và hơn 50 quốc gia, dự kiến bán ra từ ngày 18/9. Giá khởi điểm là 799 USD, tương đương khoảng 21,1 triệu đồng.