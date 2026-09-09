Hoàng Touliver tậu Toyota Land Cruiser FJ: Chung thủy với một màu xe, sắp được lột xác với bản độ riêng

Một chủ xưởng chuyên độ SUV và bán tải tại TP.HCM mới đây chia sẻ hình ảnh chụp cùng producer Hoàng Touliver bên cạnh một chiếc Toyota Land Cruiser FJ.

Hoàng Touliver xuất hiện bên Toyota Land Cruiser FJ tại một xưởng độ xe ở TP.HCM. Ảnh: Mẫn Phan

Đáng chú ý, người này viết: “Cùng chờ đón Land Cruiser FJ 2026 bản độ của phù thủy âm nhạc Việt Nam nha anh em”. Nội dung này cho thấy chiếc FJ nhiều khả năng sẽ sớm được thực hiện một gói nâng cấp tại xưởng, tuy nhiên các hạng mục cụ thể hiện chưa được tiết lộ.

Chiếc Toyota Land Cruiser FJ màu đen quen thuộc

Chiếc Toyota Land Cruiser FJ xuất hiện trong hình ảnh có ngoại thất màu đen. Đây cũng là tông màu từng xuất hiện trên một số mẫu xe mà Hoàng Touliver sở hữu trước đây. Trước khi tậu Toyota Land Cruiser FJ, Hoàng Touliver đã sở hữu VinFast VF 9 và Volkswagen Teramont.

Hiện chưa rõ số tiền nam producer bỏ ra để sở hữu chiếc SUV này. Toyota Land Cruiser FJ hiện có giá niêm yết 1,198 tỷ đồng. Nếu đăng ký và lăn bánh tại TP.HCM, tổng chi phí dự kiến khoảng 1,334 tỷ đồng, chưa tính các khoản phát sinh hoặc trang bị nâng cấp sau đó.

Gói độ dành cho chiếc FJ của Hoàng Touliver hiện vẫn chưa được công bố. Nhiều khả năng những thay đổi đáng chú ý sẽ được hé lộ trong thời gian tới.

Toyota Land Cruiser FJ có gì?

Theo công bố, Land Cruiser FJ tại Việt Nam được nhập khẩu từ Thái Lan, sử dụng động cơ xăng 2.7L hút khí tự nhiên, công suất khoảng 163 mã lực, mô-men xoắn 246 Nm, kết hợp hộp số tự động 6 cấp.

Toyota Land Cruiser FJ sử dụng động cơ xăng 2.7L và hộp số tự động 6 cấp. Ảnh: Đại lý

Land Cruiser FJ mang phong cách vuông vức với phần đầu xe dựng đứng. Cụm đèn pha LED hình chữ nhật nối liền với lưới tản nhiệt màu đen, bên trên là dòng chữ “TOYOTA” cỡ lớn thay cho logo truyền thống.

Cản trước được thiết kế đơn giản, sử dụng nhiều chi tiết nhựa đen. Thân xe có các hốc bánh mở rộng, ốp bảo vệ màu đen cùng bộ mâm hợp kim 18 inch, đi kèm lốp địa hình 265/70R18. Phần đuôi xe tiếp tục duy trì kiểu dáng vuông vức.

Phần đuôi Toyota Land Cruiser FJ thể hiện rõ sự vuông vức. Ảnh: Đại lý

Khoang lái Land Cruiser FJ có một số đường nét tương đồng với Land Cruiser Prado. Xe được trang bị bảng đồng hồ kỹ thuật số 7 inch và màn hình giải trí trung tâm 12,3 inch, hỗ trợ Apple CarPlay và Android Auto không dây. Các trang bị khác gồm điều hòa tự động hai vùng, lọc bụi mịn PM2.5 và phanh tay cơ.

Khoang lái Toyota Land Cruiser FJ với màn hình trung tâm 12,3 inch. Ảnh: Đại lý

Hàng ghế sau có thể trượt, điều chỉnh độ ngả và gập linh hoạt, cho phép thay đổi không gian giữa khu vực hành khách và khoang hành lý tùy nhu cầu.