Omoda & Jaecoo tung loạt ưu đãi tháng 9, nhiều mẫu SUV được hỗ trợ nhiên liệu và lãi suất

Thị trường ô tô Việt Nam bước vào tháng 9 với sự cạnh tranh ngày càng rõ nét, khi các hãng xe liên tục đưa ra chính sách hỗ trợ nhằm thu hút khách hàng. Omoda & Jaecoo cũng đang triển khai loạt ưu đãi trên nhiều mẫu xe, từ SUV động cơ xăng, hybrid đến xe điện.

Trong tháng 9, Omoda C5 có giá bán từ 459,1 triệu đồng. Khách hàng mua xe được hỗ trợ tới 5 năm miễn phí xăng xe và hưởng chính sách hỗ trợ lãi suất 8% trong 12 tháng đầu đối với phiên bản áp dụng. Mẫu SUV này hiện có các phiên bản Luxury, Sport, Premium và Flagship.

Ở nhóm xe hybrid, Omoda C5 SHS-H có giá từ 619 triệu đồng cho phiên bản Premium và 669 triệu đồng với bản Flagship. Chính sách bán hàng bao gồm hỗ trợ tới 8 năm miễn phí xăng xe. Riêng phiên bản Premium được áp dụng chương trình hỗ trợ lãi suất 8% trong 12 tháng đầu.

Với Jaecoo J7, phiên bản Flagship có giá từ 709 triệu đồng. Khách hàng được hỗ trợ 5 năm miễn phí xăng xe và lãi suất 8% trong 12 tháng đầu. Nếu không sử dụng gói hỗ trợ tài chính, khách hàng có thể lựa chọn gói quà tặng trị giá 20 triệu đồng, gồm một năm bảo hiểm vật chất và phim cách nhiệt.

Phiên bản J7 AWD Individual có giá từ 779 triệu đồng, đi kèm chính sách hỗ trợ 2 năm miễn phí xăng xe cùng các lựa chọn hỗ trợ tài chính hoặc quà tặng tùy điều kiện chương trình.

Đáng chú ý hơn ở nhóm xe điện hóa là Jaecoo J7 SHS-P Flagship. Mẫu SUV Super Hybrid này có giá từ 879 triệu đồng, được hỗ trợ 7 năm miễn phí xăng xe, hỗ trợ lãi suất 8% trong 12 tháng đầu và gói quà tặng trị giá 45 triệu đồng. Gói quà gồm bộ sạc cầm tay, thiết bị T-BOX điều khiển xe từ xa, một năm bảo hiểm vật chất và phim cách nhiệt.

Trong khi đó, Jaecoo J5 đang là mẫu xe mới nhất trong danh mục của thương hiệu sau khi ra mắt thị trường Việt Nam vào tháng 8. Xe có ba lựa chọn hệ truyền động gồm động cơ xăng, Super Hybrid và thuần điện, hướng tới nhóm khách hàng tìm kiếm một mẫu SUV cỡ B+ với nhiều lựa chọn về công nghệ.

J5 có giá bán từ 499 triệu đồng. Các chính sách trong tháng 9 tập trung vào hỗ trợ nhiên liệu và sạc điện, qua đó giảm một phần chi phí sử dụng ban đầu cho người mua.

Việc liên tục đưa ra các chương trình hỗ trợ cho thấy giá bán niêm yết đang không còn là yếu tố duy nhất được các hãng sử dụng để cạnh tranh. Đặc biệt ở nhóm SUV phổ thông, khách hàng có thể cân nhắc tổng chi phí sở hữu, bao gồm khoản trả trước, lãi vay cũng như chi phí nhiên liệu trong những năm đầu sử dụng.

Với Omoda & Jaecoo, việc bổ sung các mẫu hybrid và xe điện bên cạnh xe xăng cũng giúp thương hiệu mở rộng phạm vi tiếp cận khách hàng. Đây là hướng đi phù hợp với xu hướng điện hóa đang diễn ra trên thị trường, đồng thời tạo thêm lựa chọn cho người mua thay vì chỉ cạnh tranh bằng giá.

Với mặt bằng giá từ dưới 500 triệu đồng cho một số mẫu xe, Omoda & Jaecoo đang hướng tới việc mở rộng tệp khách hàng trong phân khúc SUV phổ thông.